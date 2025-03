Juan Antonio Samaranch, sobre la importancia de la diplomacia con Donald Trump: "Tiene que ser una prioridad"

Juan Antonio Samaranch, vicepresidente del Comité Olímpico Internacional y candidato a llegar a la presidencia la próxima semana, declaró abiertamente la importancia que le otorga a que el COI tenga una buena relación con Estados Unidos.

"Tiene que ser una prioridad", aseveró el español acerca de la relevancia de la diplomacia con el ejecutivo de Donald Trump. De hecho, abogó por mantener una reunión inmediata.

"Estados Unidos es hoy uno de los socios más importantes, si no el más importante", comentó Samaranch en unas declaraciones a The Associated Press.

"Tomo muy en serio lo que el presidente Trump ha dicho públicamente de que tiene tres momentos destacados en su próxima presidencia", continuó Samaranch. Estos tres momentos a los que se refirió el vicepresidente del COI son el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, el Mundial de 2026 el próximo verano y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.

Estados Unidos se convertirá en los próximos años en un eje vertebrador del deporte mundial al albergar los eventos más importantes del panorama. En la Copa del Mundo de fútbol ejercerá como anfitrión junto a México y Canadá, y los JJOO de Los Ángeles concentrarán los ojos de todo el planeta dentro de tres años.

"A Estados Unidos le encantan los deportes, le encantan los Juegos Olímpicos. Es una oportunidad increíble para que Estados Unidos demuestra quiénes son al mundo", comentó Samaranch.

El vicepresidente del COI además hizo énfasis en el carácter unificador de los Juegos Olímpicos: "Somos un rayo de esperanza para la humanidad, así lo siento. Estábamos muy solos antes de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo. Nuestro mensaje es más poderoso que nunca".

Aspira a ser presidente

Juan Antonio Samaranch es uno de los siete aspirantes a convertirse en el nuevo presidente del Comité Olímpico Internacional. El español está en la carrera junto al Príncipe Feisal Al Hussein, David Lappartient, Johan Eliasch, Kirsty Coventry, Sebastian Coe y Morinari Watanabe.

La semana que viene, entre el 19 y el 21 de marzo, Costa Navarino, en Grecia, será la sede de la 144ª Sesión de Comité Olímpico Internacional. Será en este acto que se inaugurará el 18 de marzo en el que se decida el décimo presidente del organismo olímpico.

La elección se realizará mediante voto secreto este jueves 20 de marzo, en el segundo día completo de la Sesión del COI. Quien salga elegido de este proceso, se convertirá en el nuevo presidente del Comité para los próximos ocho años.