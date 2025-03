El atletismo español se reivindica en el Europeo: la irrupción de Lescay, el regreso de Peleteiro y los récords del relevo

España cerró el Europeo de atletismo indoor 2025 celebrado en Países Bajos con cuatro medallas. Una competición que apenas duró tres jornadas, pero que fue suficiente para ver la realidad del atletismo español de la actualidad. Una disciplina que parece haber recuperado a sus grandes figuras, descubierto a nuevos proyectos de figura y batiendo récords nacionales que permiten soñar con algo grande de cara al futuro.

Ana Peleteiro, Lester Lescay, Paula Sevilla y el equipo masculino de relevos en el 4x400 fueron los grandes protagonistas del Europeo de Apeldoorn. Ellos lograron que se cumplieran las expectativas y se doblaran las dos medallas obtenidas en Estambul hace dos años.

Cuatro medallas que pudieron ser más, especialmente por el cuarto puesto de Marta García Alonso en los 3.000 metros y al del equipo femenino de relevos 4x400, que llegó incluso a ser bronce durante unos minutos.

Queda claro, eso sí, que España está asentando una buena base para el Europeo que se disputará en Valencia en 2027. Una cita en la que la delegación nacional buscará dar el do de pecho, superar el quinto puesto en la general y batir todos los registros.

Las grandes noticias

Como no podía ser de otra manera, Ana Peleteiro fue la encargada de abrir el medallero español. La gallega, que llegaba con dudas y con ansia de demostrar su verdadero nivel, realizó una actuación impecable.

Su segundo salto, de 14,20 metros, le permitió tomar la delantera, mientras que en su quinto intento se marcó 14,37 metros, la mejor marca europea de la temporada. Con este resultado,Peleteiro se coronó campeona de Europa en pista cubierta por segunda vez, consolidando su posición en el atletismo continental.

"Me he tenido que sacar los monstruos de la cabeza. Jamás me he sentido tan baja. Si no fuera por la terapia de hace dos días y el apoyo de las personas a mi alrededor, no lo habría logrado", dijo tras conquistar el oro.

Peleteiro brilló con el triple salto y un día después fue Lester Escay quien voló en el salto de longitud para obtener la plata. El saltador de 23 años de origen cubano apostó en 2022 por España y se estrenó a lo grande en un Europeo con el equipo nacional.

Subió al tercer escalón del podio con un mejor intento de 8,12 metros. La misma marca que sirvió al joven italiano Mattia Furlani, que partía como el máximo favorito en ausencia del griego Miltiadis Tentoglou, para llevarse la plata.

🥉¡Qué debut con la @atletismoRFEA!



Lester Lescay logra el BRONCE en el Campeonato de Europa de pista cubierta con un gran salto de 8,12m. #AtletismoRTVE pic.twitter.com/wbstNUvAS5 — Teledeporte (@teledeporte) March 7, 2025

En la misma jornada llegó la tercera medalla de España, obra de Paula Sevilla en los 400 metros. La castellano-manchega logró el bronce tras parar el crono en 50.99 segundos e igualando el récord de Sandra Myers con vigencia desde 1991.

Paula Sevilla brilló con luz propia y logró su primera presea en un Europeo. La gran figura de los 400 en el panorama español logró dar el salto y dio un golpe sobre la mesa de cara al futuro.

También lo hizo el equipo masculino de 4x400 relevos. Formado por Markel Fernández, Manuel Guijarro, Óscar Husillos y Bernat Erta, se colgaron la medalla de plata rebajando en más de un segundo la mejor plusmarca española de la historia en la prueba.

Siempre en puestos de metal, Erta dio la puntilla en el último relevo. Mejoró la posición con la que recibió el testigo de Husillos y acabó imponiéndose al corredor belga para dejar a España en segunda posición. Lo hizo con 'foto-finish' en unos últimos metros que fueron trepidantes.

A un paso de la gloria

España se colgó cuatro metales en Apeldoorn, pero estuvo muy cerca de ganar más medallas. Los detalles impidieron sumar una más en relevos 4x400 femenino y otra en los 3.000 metros con Marta García.

La palentina, atleta de moda en la pista cubierta del pasado año con tres plusmarcas nacionales (2.000, 3.000 y 5.000) y la mínima olímpica para los Juegos de París, se quedó a 25 centésimas del bronce, y eso que se cayó al suelo a los 430 metros. Remontó y se colocó entre las líderes hasta los últimos instantes. Sin embargo, la portuguesa Salomé Afonso le arrebató el bronce en la última recta.

❌ NO hay medalla para el relevo 4x400m femenino español.



Los jurados recalifican a Países Bajos tras ser descalificadas durante unos minutos por esta obstrucción. #AtletismoRTVE pic.twitter.com/82p8E2kCt5 — Teledeporte (@teledeporte) March 9, 2025

Se quedó con la miel en los labios Marta García, algo que también le ocurrió al equipo de relevos femenino 4x400. Y es que Paula Sevilla, Eva Santidrián, Daniela Fra y Blanca Hervás vivieron una absoluta montaña rusa.

Finalizaron cuartas, pero la descalificación de Países Bajos por una posible obstrucción les hizo ganar el bronce. Sin embargo, cuando se disponían a recoger las medallas, las neerlandesas fueron recalificadas y España se quedó sin su quinto metal.