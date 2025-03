El resurgir de Ana Peleteiro: el ave Fénix herido que ha vuelto a volar en el Europeo de atletismo en su peor momento deportivo

La victoria de Ana Peleteiro en la final del triple salto en el Europeo de atletismo ha supuesto un oasis de paz en medio de la tormenta en la que se encuentra inmersa en los últimos meses. En Holanda no sólo estableció la mejor marca europea del año y la tercera del mundo, sino que consiguió algo más importante: reivindicarse.

Siete meses han pasado desde su decepcionante actuación en los Juegos Olímpicos de París. Peleteiro terminó en sexta posición en la final de triple salto y volvió a ser objeto de numerosas críticas, a pesar de que la atleta gallega reconoció haberlo dado todo. Las expectativas puestas en que sumara una medalla para España se desvanecieron al mismo tiempo que volvió a emerger sobre ella el tema del racismo.

No ha sido el único tema controvertido del que se ha visto salpicada puesto que en diciembre denunció públicamente en el 'trend' de redes sociales titulado 'Y aun así me quedé', los diferentes tipos de maltratos que sufrió en una de sus relaciones y cómo fue incapaz de salir.

La victoria de Ana Peleteiro adquiere aún más valor a raíz de las declaraciones que la protagonista realizó ante los medios tras imponerse en la final del triple salto donde reconoció haber recibido "amenazas, coacciones y mil movidas de alguien a quien yo apreciaba mucho".

En Holanda consiguió su octava medalla en un campeonato internacional tras un mes muy complicado debido a "decepciones personales y muchos dolores físicos. O sea que, el estar de vuelta y disfrutando tanto de la competición y gestionarla tan bien, me hace sentir superorgullosa". Y es que la saltadora gallega representa todo un ejemplo de superación tras unos meses anclada en el ostracismo.

En el ojo del huracán

Tras los Juegos Olímpicos de París, Peleteiro fue objeto de un aluvión de críticas en redes sociales por unas declaraciones que hizo en noviembre de 2023 fue el racismo. La atleta denunció ser víctima de un linchamiento durante la cita olímpica por unas palabras, a su juicio, sacadas de contexto.

"En atletismo, los negros corremos más, molamos. En el atletismo, los blancos se visten de negros. El pobrecito blanco que corre 100 metros es como, cariño, no. No vengas. O sea estoy de coña, pero es en realidad. En atletismo no hay racismo, puede haber clasismo de si eres americano o de Burkina Faso, pero si viene uno de Burkina Faso y le saca 200 metros al segundo, pues entonces todo el estadio, 70.000 personas le hacen la ola y da igual el color que seas, la religión o el país", explicó en el canal de Laura Escanes.

¡Este salto ha valido un oro europeo!



Ana Peleteiro-Compaoré sigue dando alegrías al atletismo español y logra su segundo Europeo en pista cubierta.



14,37 metros que reflejan la superioridad que ha tenido durante gran parte de la prueba. pic.twitter.com/1pKNMsHZbI — Teledeporte (@teledeporte) March 7, 2025

Además, la decisión de poner fin a la relación profesional con el que era su entrenador, Iván Pedroso, en sustitución de su pareja Benjamin Compaoré. "Benjamin, mi marido y compañero de vida, será mi entrenador. Mi corazón me pedía volver a mi refugio, Galicia. Soñaba con ver a mi hijo en un ambiente como cuando era pequeña", admitió la atleta quien aseguró que con su ya exentrenador siempre mantendría una amistad eterna.

La victoria en la final del triple salto también fue para él, así se lo quiso dedicar Ana Peleteiro quien reconoció el esfuerzo mental que tuvo que emplear para llevarse el metal. "Me he tenido que sacar los monstruos de la cabeza. Jamás me he sentido tan baja. Si no llega a ser porque hice terapia hace dos días y por el colchón de personas que tengo a mi alrededor, creo que no hubiese sido posible", confesó en declaraciones recogidas por el diario AS.

"Soy como el ave Fénix"

La gallega es la reina de Europa del triple salto y busca rival, porque ahora mismo no lo tiene en el continente. Es su tercera vez en lo más alto, después del oro de hace seis años en Glasgow y del triunfo en el Europeo al aire libre el pasado mes de junio en Roma. Esta es su octava gran medalla internacional y por el trasfondo en el que se ha conseguido, quizás sea una de las más especiales.

"Ha sido chungo. Siempre me entierran, pero soy el ave Fénix y me gusta resurgir entre las cenizas de otros, porque yo estoy en un jardín lleno de flores, y aunque me quieran pisar, hundir y acabar conmigo, gracias a todo el colchón que me rodea salgo más fuerte que la vez anterior", reivindicó ante los micrófonos de TVE.

Ana Peleteiro celebra la victoria en el triple salto en el Europeo de atletismo. Reuters

Ana Peleteiro ya tiene la mente puesta en los Mundiales en pista cubierta que se disputarán en dos semanas en China. "Lo afronto con muchas ganas, porque como se ha visto en el primer salto tengo mucho dentro. Sólo espero que la rodilla me respete, porque hoy por la mañana no sabía si iba a poder saltar. Me he levantado con mucho dolor y ahora mismo no sé cómo va a reaccionar la rodilla, pero tengo un gran equipo y me pondrán a tope para China", afirmó Peleteiro.

Tras vivir su peor momento deportivo, la victoria en el Europeo puede ser el punto de inflexión para una atleta que siempre lidera a España en los campeonatos internacionales y, tras haberse resacido en Holanda, sueña con más victorias con las que poner de manifiesto su regreso competitivo en la élite.