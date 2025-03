Ana Peleteiro tiene cuerda para rato: "Me veo en Los Ángeles 2028, segurísimo, y no veo ahí el final de mi carrera"

Ana Peleteiro todavía guarda un sabor de boca amargo de lo sucedido en los pasados Juegos Olímpicos de París. El sexto puesto supo a poco cuando era una de las grandes favoritas al oro, pero su personalidad y su positivismo le han permitido seguir avanzando y ahora tiene en el Campeonato de Europa de Pista Cubierta una gran oportunidad para resarcirse.

La saltadora gallega atendió a los medios de comunicación -entre los que estuvo EL ESPAÑOL- un día antes de que la expedición española de atletismo vuele hacia Países Bajos. Lo hizo derrochando energía y mandando un claro mensaje: todavía le queda mucho por delante.

Peleteiro no sólo se apuntó a los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles, sino que dejó claro que se siente con fuerzas para prolongar su carrera deportiva todavía más allá de la cita olímpica.

Ana Peleteiro, en su encuentro con los medios de comunicación. GUSTAVO VALIENTE GUSTAVO VALIENTE

Sus aspiraciones en el Europeo

"Después de haber ganado el Europeo y después de lo de Roma, llegando líder mundial voy a por todo".

Adiós a los problemas físicos

"Hemos ido en progresión, respetando los tiempos de la lesión y ha ido todo a mejor siempre. No ha habido un día en el que haya dado un paso atrás. Es cierto que Benjamin -su entrenador- ha sabido programar muy bien la temporada y no ha querido hacer cosas de más, sino lo que consideraba prudente. Ha sido un pequeño tropiezo, pero hemos salido airosos y ahora estoy casi al 100%".

Las mejoras

"Hay un cambio visible en la técnica. Estamos intentando saltar de una forma más horizontal. Estamos trabajando muchísimo la parte técnica para ganar en salud y en longevidad".

Su participación en el Mundial

"Si tenemos salud, estaremos. No voy a perder la oportunidad de hacer un Campeonato del Mundo porque nunca sabemos lo que nos queda aquí dentro y hay que aprovechar el día a día, aunque ahora estoy pensando en el Europeo".

Su mirada a largo plazo

"Soy joven, tengo 29 años, pero es cierto que en el deporte hoy estás aquí y mañana dejas de estar. Las lesiones existen, hay que cuidarse muchísimo y aunque yo me cuido mucho y escucho mucho a mi cuerpo, nunca sabemos lo que puede pasar. Igual que en el día a día de cualquier persona hay que disfrutar cada día porque nunca sabes cuando se va a acabar, en el deporte también. Si llego con salud, quiero disfrutar de ello.

Es un año largo, tenemos un Mundial en septiembre. Atrasa eso un poco la preparación, pero Benjamin es un 'crack' planificando".

Se ve en Los Ángeles

"Me veo en Los Ángeles, segurísimo, pero me da pereza pensar en ello. No me voy a la cama pensando en ello, pero me veo incluso más allá. 33 años con los que llegaré a Los Ángeles, no me veo muy mayor, no veo ahí el final de mi carrera. Sí es cierto que estando lejos de la familia y viviendo en Guadalajara o Madrid, sí que me lo replantearía más, que es lo que me pasaba antes, pero ahora que estoy en mi casa, si tengo salud y me sigue apeteciendo, ¿por qué no? Y si no llega nadie que me gane, también".

Sus sensaciones

"Ahora mismo me siento en mi mejor momento de forma de toda mi carrera deportiva. ¿Por qué no sentirme igual dentro de dos años? Entreno todos los días al máximo, no he tocado techo, y estoy en ello, en seguir trabajando, madurando, y esa madurez me va a hacer encontrar ese trampolín".

Orgullosa de su carrera

"Creo que la carrera de un deportista es muy diferente de un deportista a otro. Tuve un parón siendo joven, me vino bien para aprovechar los años siguientes. Estoy orgullosa de mi carrera, pero quiero más. Creo que puedo dar más. A mí lo del currículum me da igual, quiero ir a los campeonatos y seguir disfrutando, es por lo que me levanto cada día y voy a entrenar".

Su momento anímico

"Estoy en mi mejor momento de forma porque estoy en un remanso de paz absoluto. La cabeza es un 80%. Estar bien mentalmente me ha ayudado a poder estar bien físicamente. Las cosas con Benjamin han ido muy bien, ya sabía que nos entendíamos pero a la hora de trabajar estamos fluyendo muy bien, me encanta como entrenador. Creo que tenemos un muy buen entrenador de saltos y de velocidad de vallas, ojalá explote y se pueda ver lo gran entrenador que es".