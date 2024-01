Luke Littler, el 'niño' que ya es leyenda de los dardos con 16 años: pelea por ser campeón del mundo

Luke Littler, de tan solo 16 años, está viviendo un cuento de hadas en su meteórica carrera como profesional en los dardos. Desde hace unas semanas disputa el Paddy Power World Darts Championship, el Mundial de Dardos 2024, que se celebra en el Alexandra Palace de Londres, y ha logrado alcanzar la final.

Este martes protagonizó una paliza contra Rob Cross, campeón del mundo en 2018, al ganarle por 6-2. El joven Littler se enfrentará en la final a su compatriota británico Luke Humphries, quien venció a Scott Williams por 6-0 y ascendió al número 1 del mundo al llegar al partido principal del miércoles (21:00 horas en España).

A 19 días de cumplir 17 años, Littler comenzó un poco nervioso y perdió el primer set, pero tomó el control con una asombrosa exhibición de anotaciones y dobles golpes. Es, con diferencia, el jugador más joven en llegar a la final del campeonato y Cross, campeón hace seis años, no pudo más que mirar y admirar a su compatriota inglés.

[Una jugadora de dardos denuncia insultos racistas por email: "Suicídate jodida fea negra"]

Littler ganó seis rondas consecutivas después de ir perdiendo por primera vez en el torneo y mantuvo una fría calma que fue demasiado para un oponente mucho más experimentado mientras avanzaba hacia la victoria, sellándola con su confiable doble 10.

"No tengo palabras, es una locura pensar que estoy en una final del Campeonato Mundial en mi debut. Estaba feliz de ganar un juego, pero pude llegar hasta el final", dijo Littler a Sky Sports. "Rob me dijo: 'Dios te bendiga, estás a un paso, hazlo'. Acabo de adaptarme al escenario. Me tomó algunas rondas adaptarme al juego y una vez que encontré ese ritmo, estaba listo".

¡Este chico es un prodigio! ¡¡Y SOLO TIENE 16 AÑOS!!



Luke Littler se clasifica para la final del Mundial de dardos... ¡Y es el más joven de la historia en conseguirlo! 😮#WCDarts #DardosDAZN 🎯 pic.twitter.com/vYlRYd9zcu — DAZN España (@DAZN_ES) January 2, 2024

Littler venció al cinco veces campeón del mundo Raymond van Barneveld por 4-1 en octavos de final el sábado antes de superar a Brendan Dolan, de 50 años, por 5-1 en cuartos de final el lunes.

"Haré lo que he estado haciendo", añadió Littler. "Por la mañana voy a comer mi tortilla de jamón y queso, luego vengo a comer una pizza y luego practico en la tabla. Eso es lo que he hecho todos los días. Estaré viendo la otra semifinal. Estoy seguro de que será otro gran partido", declaró tras su victoria. Hasta ahora, ningún jugador no cabeza de serie ha ganado jamás el Campeonato Mundial de Dardos.

Humphries, en la final

Humphries, de 28 años, estaba encantado de convertirse en el número uno del mundo, pero dijo que sabe que tendrá una dura batalla entre manos en la final: "Se siente increíble. Nunca me hubiera imaginado ser el número uno del mundo, es un sentimiento especial", dijo a Sky Sports. "Y hacerlo con estilo, quedé muy satisfecho con esa actuación allí".

"Pero como he dicho en muchas, muchas, muchas entrevistas, el número uno del mundo puede durar un par de meses, el campeón del mundo es para siempre y mañana tengo una tarea realmente difícil contra Luke [Littler]".

Sigue los temas que te interesan