Laura Luengo y el sueño de la San Silvestre Vallecana: "Ojalá todos pudieran vivir la llegada al estadio"

La Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana 2023 volverá a concentrar en las calles de Madrid a más de 40.000 corredores para recorrer el circuito con salida en Concha Espina y meta en Vallecas. Una de ellas será Laura Luengo, la campeona de España de media maratón y octava clasificada en la carrera del año pasado. La cita de cada 31 de diciembre se ha convertido en un fijo en el calendario de muchos runners.

Junto a la atleta española visitaron EL ESPAÑOL, que por segundo año consecutivo será mediapartner de la prueba, Paloma López, responsable de patrocinios y marca de Nationale-Nederlanden; Antonio y Patricia Sabugueiro, fundador y presidenta de la Agrupación Deportiva San Silvestre Vallecana. En la redacción fueron recibidos por Mamen Vázquez, directora general de EL ESPAÑOL, y pudieron charlar sobre las novedades de este año.

Bajo el lema "No hay excusas", la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana 2023 superará los 40.000 participantes este año. Además, haciendo bandera de su propia consigna dará la opción a los corredores de recorrer los 10 kilómetros de su recorrido de forma virtual gracias a la aplicación para móviles de la prueba.

En esta edición, la organización adelantó la apertura de inscripciones (desde el 3 de julio) con el objetivo de que todos los incondicionales de la carrera pudieran prepararse para el reto de despedir el año corriendo por las calles de Madrid en una carrera única en el mundo. Para quien desee apuntarse la organización aún tiene abierto el proceso de inscripción.

Aquellos que decidan correr la internacional deberán acreditar una marca inferior a 39 minutos, en hombres, y 45 minutos en mujeres, en una prueba de 10 kilómetros celebrada en 2023 o en la Vallecana de 2022. Para todos ellos, el período de inscripción comenzó el 2 de octubre.

Para conocer mejor lo que es vivir la prueba desde dentro Laura Luengo respondió a las preguntas de EL ESPAÑOL.

Lo primero de todo enhorabuena por tu título de España de media maratón con récord de España incluido. Decías en tu Instagram después de esa victoria: "Lo soñé, me lo creí, ejecuté mi plan y lo peleé hasta el final. Esta vez todo salió tal cual lo imaginé" ¿Qué balance haces de la que es sin duda una temporada muy especial para ti?

La verdad que un poco el resumen venía a ser esa publicación. Es verdad que desde el año pasado que gané el Campeonato de España de media Maratón pensaba que podía correr muy rápido en la distancia, en la media maratón.

Ese día en Valencia tuve una oportunidad de oro y básicamente lo que puse me iba muy concienciada a aprovechar mi oportunidad y con mucha ilusión de poder estar en un buen estado de forma y poder intentarlo. Y nada. Básicamente lo que puse, tenía mucha ilusión, muchas ganas. Un día perfecto y ejecuté lo mejor que pude mi plan y al final todo me salió bien. Tuve ese poquillo de suerte que se necesita.

Eres licenciada en Derecho y ADE y tenías la idea de opositar pero el atletismo te ha cambiado la vida sobre todo cuando has tenido el apoyo de becas que te han permitido ser profesional ¿Cómo has vivido el salto al profesionalismo y cuales son tus objetivos a medio plazo?

Está siendo un sueño. Al principio, siempre estuve compaginándolo con estudios e incluso a veces también con trabajo a tiempo parcial y no había pensado nunca en dedicarme a ello al 100%, porque no sabía si iba a ser posible. Necesitas un nivel muy, muy alto para poder dedicarte a ello.

Ahora lo vivo como con un montón de agradecimiento por pensar que muy pocas personas en España pueden hacer lo que yo hago. Muy pocas personas tienen la oportunidad que yo estoy teniendo ahora de poderme dedicar a lo que me encanta. Me levanto todos los días muy agradecida de tener todas las oportunidades que tengo ahora y más viéndolo en perspectiva en comparación con antes, cuando compaginaba un montón de cosas. Ahora me siento súper agradecida y muy afortunada.

Eres campeona de España de media Maratón y hoy estamos aquí para la San Silvestre Vallecana pero ¿has pensado en dar el salto o combinar el trabajo con alguna prueba en pista?

Lo que más pienso es en el 10K en ruta y yo creo que puedo hacer un muy buen 10K y creo que puedo bajar bastante mi marca. Eso sí que es algo que tengo como objetivo y que sí que tengo mucho interés en bajar esa marca porque pienso que es bastante rebajable.

En pista sí que me gustaría seguir intentando el 10.000. Es verdad que me encuentro mucho más cómoda en ruta, no sé por qué y creo que me favorece bastante las distancias más largas de la ruta, pero sí que creo que también puedo hacer un buen 10.000 en pista y por qué no, intentarlo y quitarme también esa espinilla con la pista.

¿Sueñas con los Juegos Olímpicos de París 2024?

Sí. En verdad, sí. Yo creo que todos ahora sentimos como esa ilusión por dentro cuando nos hablan de París. Creo que al final todos ponemos nuestro trabajo diario con el foco en París y tenemos ese gran sueño.

Hablando de la San Silvestre Vallecana ya sabes lo que es correr aquí, fuiste octava en 2022 ¿Qué recuerdo tienes de una prueba tan especial como esta?

El año pasado fue muy especial para mí porque fue mi primera vez. Tengo muy buen recuerdo, no sólo de la carrera, sino también de los instantes previos. Recuerdo que nos llevaron a los atletas de élite a ver la salida popular. Y para mí fue muy especial.

Estaba pasando el último día del año con todas estas miles y miles de personas que al final quieren pasar el último día del año haciendo lo que a mí más me gusta, que es correr y podía compartirlo con toda esta gente: una misma afición y una misma ilusión de ponerle tantas ganas a algo. Y para mí ese momento. Fue un especial.

En cuanto a la carrera en si, los últimos kilómetros son espectaculares. Te duele muchísimo la piernas porque el circuito se torna desfavorable y tienes que empezar a subir. Pero en verdad da igual, porque la animación de la gente es increíble. Yo creo que no he visto nunca nada igual en una carrera. La gente se vuelca increíble con nosotros. Los últimos kilómetros y la entrada en el estadio son increíbles y ojalá todo el mundo pudiera vivir esa sensación de entrar en el estadio y hacer esos últimos metros con toda la gente animándote.

Cómo convencerías a alguien que está dudando en correr la popular este año ¿Por qué no se puede fallar a la Vallecana?

Primero le diría que es una experiencia increíble. Es una manera de acabar el año, una oportunidad enorme para apostar por ti, para hacer algo por ti, para ponerte un reto, conseguirlo y acabar el año arropado de un montón de personas que, como tú, han vencido a las excusas y han ido a correr el 31 de diciembre por las calles de Madrid. Yo creo que es un buen reto y una buena forma de decidir acabar el año y de sentirte bien.

