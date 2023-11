Paloma López, Nationale Nederlanden: "La San Silvestre abandera los valores que promovemos"

La Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana 2023 volverá a concentrar en las calles de Madrid a más de 40.000 corredores para recorrer el circuito con salida en Concha Espina y meta en Vallecas. La cita de cada 31 de diciembre se ha convertido en un fijo en el calendario de muchos runners.

Bajo el lema "No hay excusas", la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana 2023 superará los 40.000 participantes este año. Además, haciendo bandera de su propia consigna dará la opción a los corredores de recorrer los 10 kilómetros de su recorrido de forma virtual gracias a la aplicación para móviles de la prueba.

Paloma López, responsable de patrocinios y marca de Nationale-Nederlanden; Antonio y Patricia Sabugueiro, fundador y presidenta de la Agrupación Deportiva San Silvestre Vallecana; y Laura Luengo, campeona de España de media maratón, visitaron la redacción de EL ESPAÑOL, por segundo año consecutivo mediapartner de la prueba, en donde fueron recibidos por Mamen Vázquez, directora General de EL ESPAÑOL, para presentar la nueva edición de la prueba vallecana que, como todos los años, se celebrará este próximo 31 de diciembre.

Presentación de la San Silvestre vallecana 2023

Para conocer mejor lo que para una compañía como Nationale-Nederlanden supone patrocinar y ser parte de una prueba como la San Silvestre Vallecana ya desde hace tanto tiempo, Paloma López respondió a las preguntas de EL ESPAÑOL.

Nationale-Nederlanden lleva apostando por la carrera desde 2015 como copatrocinador, y desde 2016 dando nombre a la carrera. ¿Qué significa para vosotros esta colaboración?

Esta carrera abandera los valores que tenemos en Nationale-Nederlanden. Valores de superación, diversidad y bienestar. Siendo una compañía aseguradora, velamos y apoyamos a las personas para cuidar de lo que más les importa. Por lo tanto, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana reúne todos esos valores que desde nuestra compañía promovemos.

Es una prueba que estamos súper orgullosos de llevar con ella ya muchos años, de cómo va creciendo y la importancia que va adquiriendo. Estamos súper contentos de continuar un año más.

Cómo compañía que apuesta firmemente por el running (con un equipo como el NN Running Team) imagino que la Vallecana es una pieza clave del puzzle, ¿verdad?

Efectivamente, es una pieza que cuadra en todo el puzle. Tenemos el equipo, el NN Running Team, que aunque es un equipo de élite y profesional, miembros como Eliud Kipchoge, que ganó recientemente el Premio Princesa de Asturias, abanderan también esos valores de lo que es el running y de lo que es el deporte.

En la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana son 42.000 participantes y todos los años intentamos que todos tengan una buena experiencia de carrera. De nuevo, el propósito que tenemos es ayudar a cuidar a las personas y a lo que más les importa, abanderamos totalmente ese propósito e intentamos que la carrera se divulgue y se muestre ese propósito de la compañía.

Paloma López, responsable de patrocinios y marca de Nationale-Nederlanden; Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de EL ESPAÑOL; Laura Luengo, campeona de España de media maratón; Antonio y Patricia Sabugueiro, fundador y presidenta de la Agrupación Deportiva San Silvestre Vallecana; conversan en la redacción de EL ESPAÑOL Cristina Villarino

Este año el eslogan de la carrera es "No hay excusas". ¿Qué significa para Nationale-Nederlanden este lema?

A ver, es que no hay excusas. Año tras año lo llevamos diciendo, pero este año sí que lo queríamos mostrar realmente el concepto. Damos todas las opciones a correr la carrera, no solamente el propio día 31, que es un día complicado para que venga una persona de fuera a correr la carrera. Por esto, tenemos el formato virtual en donde cualquier persona lo puede hacer de fuera de Madrid, incluso fuera de España, nosotros tenemos compañeros holandeses que corren la prueba virtual.

Los 40.000 corredores que tiene la carrera, cada uno tiene un motivo para correr: por la familia, por correr con amigos, por disfrutar realmente de ese día. Hay 40.000 motivos, hay 40.000 razones. Nosotros también tenemos la razón y el motivo de disfrutar un año más de la carrera, de disfrutar de este patrocinio que nos está aportando tanto. Queríamos hacerlo explícito, que en la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana no hay excusa para no correrla.

Paloma, ¿tienes excusa o participarás este año?

Yo no la he tenido desde que somos patrocinadores, la llevo corriendo todos los años y este año, por supuesto, no tengo excusa. Para mí es la mejor manera de terminar el año y la mejor manera de empezar sí o sí es estar en la carrera.

Paloma López, responsable de patrocinios y marca de Nationale-Nederlanden Cristina Villarino

El equipo NN Running Team se encuentra en un momento muy dulce. Kipchoge acaba de recoger el Premio Princesa de Asturias, Cheptegei venció la Vallecana del año pasado… ¿Cómo veis desde Nationale-Nederlanden el equipo?

El NN Running Team es un equipo que nos está dando muchas victorias, nos está dando muchas alegrías a nivel de compañía por la exposición que tiene y el valor que tiene en lo que es el deporte.

Efectivamente, Eliud Kipchoge es un poco el abanderado y es la persona que con su trayectoria ha demostrado ese valor que tiene él. En su discurso en los Premios Princesa de Asturias dijo que todo el mundo debería correr, correr hace que las personas tengan mucha más paz y hace a la gente mucho más feliz. Creemos que realmente es un deporte que aporta eso. Como compañía, queremos estar ahí, cerca de este deporte.

Inscripciones abiertas

En esta edición, la organización adelantó la apertura de inscripciones (desde el 3 de julio) con el objetivo de que todos los incondicionales de la carrera pudieran prepararse para el reto de despedir el año corriendo por las calles de Madrid en una carrera única en el mundo. Para quien desee apuntarse la organización aún tiene abierto el proceso de inscripción.

Aquellos que decidan correr la internacional deberán acreditar una marca inferior a 39 minutos, en hombres, y 45 minutos en mujeres, en una prueba de 10 kilómetros celebrada en 2023 o en la Vallecana de 2022. Para todos ellos, el período de inscripción comenzó el 2 de octubre.

