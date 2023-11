La lucha de la paralímpica Loida Zabala: le detectan 9 masas en el cerebro y un gran trombo en la pierna

Hay veces que la vida persigue a algunas personas hasta hacerles pasar por situaciones verdaderamente terribles. Sin embargo, lo más duro es cuando este tipo de trances atropellan a una persona repetidas ocasiones. Es el caso de Loida Zabala Ollero, una mujer de 36 años que consiguió convertirse en una absoluta referencia de los deportes paralímpicos en España.

Esta joven es uno de los grandes rostros de la halterofilia paralímpica en nuestro país, disciplina que le ha llevado a competir hasta en cuatro Juegos Paralímpicos. Los últimos fueron los de Tokio en el año 2016, pero antes había conseguido pasar por Pekín, Londres y Río de Janeiro en 2008, 2012 y 2016 respectivamente.

Sin embargo, Loida, gran referente del deporte adaptado en nuestro país y que ya tenía la mente puesta en París 2024, ha recibido ahora una malísima noticia que ha parado en seco su carrera deportiva. Los médicos le han confirmado que padece una severo lesión cerebral, la cual no se ha podido aún definir como un cáncer o como una infección.

El duro camino hacia el éxito de Loida Zabala

Loida Zabala es una auténtica estrella de la halterofilia paralímpica en España. Su historial de triunfos es un abrumador. A pesar de que nació en Campo Arañuelo, a mitad de camino entre Cáceres y Toledo, la joven se crio en Losar de la Vera, localidad que considera como su casa. Cuando solo era una niña sufrió el que sería el primer gran golpe de su vida.

Fue víctima de una mielitis transversa a los 11 años que le acarreó graves problemas en sus piernas. Tanto que nunca más pudo volver a caminar. Sin embargo, ese trance no le impidió desarrollar su vida y, sobre todo, convertirse en una gran estrella del deporte adaptado.

Loida no descuidó el ámbito académico, ya que estudió Administración y Finanzas en Oviedo, a donde se trasladó para mejorar sus entrenamientos. Su amor por el levantamiento de pesos nació fruto de su enfermedad, ya que recurrió a esta técnica para luchar contra el cansancio crónico que padecía. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que tenía un don.

De la mano de su entrenador Lodario Ramón comenzó una exitosa carrera deportiva que tuvo su debut en el año 2006, en Grecia. Allí ya conquistó su primera medalla de oro, la cual abriría su impresionante palmarés. Después se proclamaría campeona de España en los años 2007 y 2008, antes de llegar hasta los Juegos Paralímpicos de Pekín, donde consiguió su primer diploma olímpico.

Allí se convirtió en la primera mujer en representar a España en su modalidad. Poco después llegaron más campeonatos nacionales, ya que permaneció invicta hasta el 2013. Antes, en 2011, consiguió la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Emiratos Árabes Unidos. Y en 2012 consiguió mejorar el resultado de Pekín gracias a la quinta plaza que firmó en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012.

Sin embargo, sus mejores resultados llegaron a partir del año 2016. Medalla de oro en la Copa de Europa de Málaga, otro quinto puesto en Río de Janeiro 2016, medalla de oro en la Copa del Mundo de Eger (Hungría) en 2017, medalla de bronce en el Europeo de 2018 y medalla de oro en la Copa del Mundo de Tokio en 2019.

Un sinfín de registros en los que no falta el récord de España de su categoría al conseguir levantar 100 kilos, a pesar de que ella no llega a lo 50 actualmente. Una marca que le sirvió para sumar su 17º título nacional el año pasado. Sin embargo, ahora Loida ha recibido una pésima noticia que ha truncado su carrera y es que padece un severo cáncer cerebral.

El gran golpe de la vida a Loida

Entre tantos éxitos y en mitad de una vida marcada por las dificultades y por valores como la superación, el esfuerzo y la tenacidad, Loida Zabala Ollero ha recibido ahora un golpe durísimo. Ella misma ha sido la encargada de anunciarlo a través de sus redes sociales cuando se encontraba en pleno camino a los Juegos Paralímpicos de París al ser quinta del ranking mundial.

El pasado sábado, la deportista española anunció mediante una publicación en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 16.000 seguidores, que padece un complicado problema de salud en su cerebro, ya que tiene hasta nueve masas peligrosas en su cabeza. Un mazazo que intenta llevar con positividad y con una sonrisa a la espera de un diagnóstico definitivo que define si padece un tumor o una infección.

"Mi vida ha dado un cambio de 360º. El sábado 28 estaba en el 012 y de repente se me durmió el brazo izquierdo durante unos segundos. Acto seguido, no podía saludar con normalidad al entrarme una llamada". Así comienza Loida a relatar su terrible historia.

"Fui rápido a mi atenta coordinadora Anita y no podía hablar. Vino urgencias, me mostraron unas gafas, un reloj y no sabía cómo era el nombre de los objetos, sólo sabía mi nombre y que era un sábado. Me llevaron al hospital y me detectaron una masa en la parte frontal y parietal del cerebro".

Fue en ese momento cuando la deportista y todo su entorno se dieron cuenta de que algo grave había pasado. Tanto que nada volvería a ser igual a pesar de todo lo que ha sufrido Loida en su vida: "Días después me han detectado que tengo 9 masas en el cerebro. Por el momento me tienen que hacer más pruebas, como una broncoscopia, porque podría ser metástasis que viene desde el pulmón".

Por si esto fuera poco, Loida ha revelado que sufre más problemas de salud que están haciendo de sus últimas horas una auténtico calvario: "Y ahora, además, tengo un trombo en la pierna con la que hay que tener cuidado por mi estado de los pulmones.

Emocionalmente, todo esto es un jarro de agua fría, pero me conocéis, soy fuerte y sea cual sea el pronóstico y el tratamiento, voy a luchar con todo".

Todos los seguidores y admiradores de Loida se quedan con esas últimas palabras de la deportista. A pesar del terrible mazazo que se ha llevado, la extremeña tiene claro que no ha perdido las ganas de seguir remando hacia su recuperación.

