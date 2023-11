Jenni Hermoso rompe su silencio: "He recibido amenazas, y eso es algo a lo que no te acostumbras"

Es la primera vez que se escucha a Jenni Hermoso (Madrid, 1990) en público desde que estallara el 'caso Rubiales'. La campeona del mundo da una entrevista a GQ, revista que entrega a Jenni el premio a Mujer del Año 2023. La delantera se posiciona abiertamente sobre todo lo vivido en los últimos meses.

"Hay cosas que no han sido normales nunca. Creo que por eso se ha generado tanto revuelo y, en concreto, se ha causado tanto daño hacia mi persona. He tenido que asumir las consecuencias de un acto que no provoqué, que no había elegido ni premeditado. He llegado a recibir amenazas, y eso es algo a lo que no te acostumbras nunca", explica sobre el 'caso Rubiales.

Jenni cuenta que le gustaría que se le recordara "como una persona que ha querido dejar a España en lo más alto pero, sobre todo, como alguien que ha intentado que muchas mentalidades cambien". "Por suerte o por desgracia, está esta historia, pero voy a aprender a aprovecharla positivamente para pelear por lo que creo que es bueno para la sociedad. El movimiento #SeAcabó debe traer una nueva era", afirma.

[El hermano de Jenni Hermoso, al juez: "Mentí a la prensa cuando dije que el beso era una anécdota"]

"Estas semanas han sido muy difíciles", se sincera. "También el tener que contarlo una y otra vez me estaba haciendo mucho daño. Pero sé que lo tenía que soltar de alguna manera. Sigo trabajando en ello con la ayuda de mi psicóloga, con la que llevo muchos años. Para mí, la salud mental es tan importante como el entrenamiento diario, como las horas que tengo que dormir para poder salir al campo. Gracias a ella me siento fuerte y no estoy derrumbada o pensando en no querer jugar más a fútbol. Nunca he perdido la ilusión", añade en la entrevista con GQ.

Agradece, sobre todo, el apoyo de su hermano Rafa como testigo: "Mi hermano está siendo muy importante en este proceso, porque aparte de todo lo que supone contar con su apoyo, me aporta una visión masculina con mis mismos valores. Es mi familia, pero también un hombre que está apoyando la causa. Para mí, tiene mucho valor que tenga esta mentalidad".

Jenni Hermoso, portada y premio Mujer GQ del Año 2023 Viridiana

Jenni también responde a la falta de apoyos desde el fútbol masculino: "Entiendo que cada uno piense como piense y a mí también me encantaría poder centrarme solo en mi deporte, pero cuando ves situaciones injustas, tienes que estar de un lado o de otro. La gente me odiará o me querrá, pero tengo mi manera de pensar y no me importa decirlo abiertamente: el apoyo de ellos no sé si hubiera hecho todo más sencillo, pero desde luego nos hubiera ayudado mucho".

Da su visión sobre la falta de representación gay o bisexual en el fútbol masculino: "Creo que se debe al prototipo de futbolista de toda la vida. El padre de familia, el que tiene su novia... Al jugador que se plantea salir del armario le faltan referentes y cree que perjudicará su carrera deportiva porque la sociedad no es tan inclusiva todavía", reflexiona. "En cambio, las mujeres han tenido una mentalidad respecto a esto muy diferente. Han visto que era absolutamente normal. Doy gracias a aquellas mujeres que empezaron en este deporte, que crearon esa visión para todas las que vinieron después y eliminaron cualquier barrera", sostiene.

