El hermano de Jenni Hermoso, al juez: "Mentí a la prensa cuando dije que el beso era una anécdota"

"Sí, sí, mentí". El hermano de Jennifer Hermoso admitió con naturalidad ante el juez que no dijo la verdad cuando afirmó, en unas declaraciones a la prensa, que el beso de Luis Rubiales había sido "una anécdota" y que la jugadora "para nada, en ningún momento" se había sentido incómoda.

Rafael Hermoso se justificó diciendo que estaba "saturado" por el alcance que la polémica sobre el beso había alcanzado y quería "quitarse de en medio" y que "siguiera la fiesta", según consta en la declaración que prestó como testigo en la Audiencia Nacional el pasado 25 de septiembre, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

El hermano de Jennifer Hermoso compareció ante el juez Francisco de Jorge a petición de los abogados de la jugadora con la pretensión de apuntalar la versión dada por ésta en la Fiscalía de que el beso que le dio el expresidente de la Federación Española de Fútbol "no fue consentido".

EXCLUSIVA | 1. Declaración del hermano de Jenni Hermoso en la Audiencia Nacional Javier Carbajal

El testigo hizo un extenso relato afirmando que, tras presenciar desde las gradas la entrega de medallas del Mundial de Australia, bajó junto al resto de familiares de las jugadoras al campo. Fue en ese momento cuando su hermana les dijo "¿habéis visto que [Rubiales] me ha dado un beso? Me ha cogido de la cabeza y me ha dado un beso. Me he quedado alucinada".

"Fue un momento de shock, de decir ¿de verdad, en serio? Le dije ‘qué fuerte’", manifestó el hermano de la futbolista, que añadió que fue después, ya en el autobús hacia el aeropuerto, cuando vio el video del beso. "Dije ‘esto es serio, no es moco de pavo’. Y me preocupé porque vi que era algo no consentido, que era obligado, vi cómo la agarró de la cabeza".

También relató que su hermana "nos contó a todos" los familiares y amigos que la jefa de prensa de la selección femenina de fútbol, Patricia Pérez, la había "bajado del autobús" de las jugadoras y la había "presionado" para que firmara un comunicado minimizando la conducta de Rubiales, a lo que ella "se negó". "Nos dijo en ese momento que no habláramos nada del tema, que no quería que el foco fuera sobre ese hecho [del beso], que lo que quería era proteger a las compañeras y no enturbiar la celebración y el hecho de que habían sido campeonas".

Pese a ello, Rafael Hermoso hizo diversas declaraciones a los medios de comunicación. Y no para indicar que el beso de Rubiales era un tema "serio" y preocupante -como, según afirmó, pensó cuando supo lo ocurrido- sino para quitarle importancia. Así lo puso de manifiesto la abogada de Rubiales, Olga Tubau:

Defensa: ¿Recuerda una muy cortita entrevista que le hacen en un medio o canal que se llama El Chiringuito?

R. Hermoso: Sí, sí, perfectamente, fue la última entrevista.

D: ¿Recuerda que le preguntaron si había visto incómoda a su hermana?

R.H.: Le quité totalmente hierro al asunto, [dije] que no le había afectado para nada, que había sido una anécdota y que no le había perturbado. Como que no había pasado nada.

D: ¿Por qué lo manifestó si parece que, por lo que acaba de declarar, ella no sólo estaba incómoda, sino aterrorizada y parece que no era una anécdota? ¿Por qué dice esto a un medio pudiendo simplemente no contestar?

R.H.: Muy sencillo. Justo antes hice otra entrevista a 20 Minutos y dije que del beso no se hablaba, que estábamos en plan campeonas. En ese momento, no sé qué hora era, estaba tan saturado y tan agobiado y sobrepasado que dije ‘no se habla más, le voy a quitar hierro al asunto porque me están metiendo a mí en un embolado, en un marrón'. Yo no soy protagonista y si digo algo…

D: Pero usted no contesta al periodista ‘mire, no quiero hablar de este tema’. Usted, cuando le preguntan si la ha visto incómoda, dice ‘no, para nada, en ningún momento, ha sido una anécdota’, o sea, le quita hierro

R.H.: Sí, sí, mentí

D: Mintió en ese momento

R.H.: Sí, porque quería que siguiera la fiesta y sabía que era El Chiringuito, que ese programa se iba a ver, se iba a colgar. Y si digo algo, porque en ese momento tenía tanta información, tanta presión, tantos nervios, tanto de todo, que dije 'mira hasta aquí'. Salí por ahí para quitarle hierro y que siguiera la fiesta. Que puede que lo hice mal o no fue oportuno. Pero mi intención con esas declaraciones fue intentar quitarme de en medio y que en ese programa no se publicara nada, que se iba a ver, porque lo iba a ver todo el mundo. Y dije 'hasta aquí, no quiero saber nada, no ha pasado nada'. En plan 'dejadme en paz'.

Las mismas palabras

La abogada de Rubiales puso entonces de relieve que la propia Jenni Hermoso se había manifestado en el mismo sentido e incluso con las mismas palabras -"es una anécdota"- en una entrevista que concedió a la Cope en el campo nada más terminar la ceremonia de entrega de trofeos, antes de que la polémica se desatara y antes d que se produjera cualquier "presión".

D: ¿Tuvo conocimiento, una vez acabada la entrega de trofeos, de unas manifestaciones de su hermana a la Cope?

R.H.: Creo que las oí, sí.

D: Ella dice que ha sido el momento, la efusión, que ha sido una anécdota. ¿Le sorprendió lo que luego le contó su hermana?

R.H.: Si le soy sincero, yo esa entrevista no la vi en ese momento, la vi después. No hemos hablado de esa entrevista en concreto. Pero hay que contextualizar. Es que acababa de ser campeona del mundo. No sé cómo van esas cosas. Cuando sufres un hecho así no sé el tiempo que pasa hasta que eres consciente, no estaba en la cabeza de mi hermana, no sé si en ese momento no era consciente realmente.

EXCLUSIVA | 5. Declaración del hermano de Jenni Hermoso en la Audiencia Nacional Javier Carbajal

Con la fiscal fue más fácil. Las preguntas sirvieron al hermano de la jugadora para asegurar que el beso "no le gustó. Me dijo literalmente que le dio asco, que no fue consentido, que no se le ocurriría en la vida darle un beso a esta persona, era impensable. Ni loca. Y que no tuvo opción de reacción".

EXCLUSIVA | 3. Declaración del hermano de Jenni Hermoso en la Audiencia Nacional Javier Carbajal

La fiscal se interesó por las consecuencias que tuvieron las supuestas presiones ejercidas por el exseleccionador Jorge Vilda para que Hermoso minimizara el beso de Rubiales.

Fiscal: Vilda le dijo que le iba a perjudicar personal y profesionalmente, ¿le ha perjudicado?

R.H.: Por supuesto

F: Profesionalmente no ha sido convocada

R.H.: Eso le ha afectado bastante, estaba bastante mal por ese tema

F: ¿Les comentó el motivo de no ser convocada?

R.H.: No. Y Montse [Tomé, actual seleccionadora] no habló con ella

Fiscal: ¿Montse es una persona de Rubiales?

R.H.: Claro. Es una marioneta de Jorge Vilda y, en consecuencia, de Rubiales. Por intereses económicos sobre todo, y profesionales.

EXCLUSIVA | 4. Declaración del hermano de Jenni Hermoso en la Audiencia Nacional Javier Carbajal

Según el hermano de Jennifer Hermoso, Vilda habría cometido el presunto delito de coacciones que se le atribuye no de forma discreta o reservada sino "en medio del avión" en el vuelo de regreso a España. "Todo el mundo que estaba alrededor se enteró de la conversación" en la que el exseleccionador habría proferido una "amenaza, coacción, presión...no sé cuál es el término". Rafael Hermoso aseguró que Vilda fue a verle en el avión: "Me dijo textualmente 'me manda el presi a hablar contigo para que convenzas a tu hermana de que antes de llegar a Doha [donde el vuelo hacía una escala] salga con él a hacer un comunicado".

EXCLUSIVA | 2. Declaración del hermano de Jenni Hermoso en la Audiencia Nacional Javier Carbajal

En otro momento de la comparecencia en la Audiencia Nacional, el hermano de Hermoso sugirió que fue la propia Federación la que filtró a los medios las supuestas "presiones" que él dice haber recibido en el avión, pero que negó a los periodistas.

"Vino mi hermana [al asiento de Rafael en el avión] y le conté lo que había pasado con Vilda. Nos dijo que no dijéramos nada, no quería enturbiar la celebración. Nos estaban robando ese sueño, nos estaban quitando la ilusión de haber ganado un mundial. Pagué el wifi del avión y me empezó a llegar de todo, una locura, un agobio increíble de pensar lo que se venía encima. Bajé del avión y me estaban esperando los periodistas, cuatro o cinco, y lo primero que me dijeron es que sabían que me habían amenazado, que había recibido amenazas, coacciones y presiones en el avión. Y yo me quedé pasmado, ¿cómo sabían eso? Dije ‘no, no, nada, nada, es mentira, es mentira’. Y me dijo [un periodista] ‘tenemos la confirmación por parte de gente de la Federación’. Porque si nosotros no habíamos dicho nada, ¿quién lo filtró? Sabían ya que nos habían amenazado", declaró.

Amenazas por Instagram

Rafael Hermoso relató, asimismo, que había recibido "amenazas de muerte para mí, mi familia, mi hermana" por Instagram. El juez se interesó por este asunto, que motivó que, tres días después, el testigo entregara su teléfono móvil en la Audiencia Nacional para hacer un volcado.

Juez: ¿Se identificaban de alguna forma los que le amenazaban?

Rafael Hermoso: No

J: ¿Qué le decían literalmente?

R.H.: "Si tu hermana no sale a defender a Rubiales os espera la muerte para ti y toda tu familia”, "tu hermana es una puta, le vamos a romper las piernas", "os espera la muerte para toda la familia"

J: ¿Ha recibido mensajes parecidos en alguna otra red social o solo en Instagram?

R.H.: Tan graves como amenas de muerte no, pero insultos y demás sí.

J: ¿Qué redes?

R.H.: Facebook e Instagram. Ha sido continuo. Y por parte de periodistas también.

