La declaración de Jenni Hermoso ante la Fiscalía: "En ningún momento el beso fue consentido"

El programa de televisión Código 10 que se emite en Telecinco ofreció este lunes unas imágenes con la declaración de Jennifer Hermoso ante la Fiscalía por el 'caso Rubiales'. La jugadora de la Selección española de fútbol ofreció una versión contraria a la que dio el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol y mantuvo que el beso no fue consentido por su parte.

"En ningún momento fue consentido el beso. Mancharon mi imagen y yo me sentí, como jugadora y trabajadora de la Federación, que a mí nadie me protegía", señaló la jugadora. Hermoso relató varios pasajes, cómo se dio cuenta de la gravedad del hecho, cómo fueron sus conversaciones con Luis Rubiales y lo que ella interpreta como un acto de desviar la atención por parte del expresidente de la RFEF.

Su primera reacción

"Estaba un poco más nerviosa. En ningún momento me hubiera podido consentir ponerme a llorar en una esquina para que todas me preguntaran qué me pasaba. Era momento de celebrarlo".

"No me merezco haber vivido todo esto, para mí ha sido muy difícil no poder salir de casa. Me he tenido que ir de Madrid para no tener esa presión de gente que sólo quería hacerme daño. ¿Por qué tengo que estar reprimida llorando en una habitación cuando no he hecho nada?".

Su encuentro con Rubiales en el vestuario

"Había un ambiente de celebración, habíamos sido campeonas del mundo, algo que no nos esperábamos, y mi sensación en ese momento era: 'No puedo robar protagonismo de ningún tipo al hecho que ha pasado, que es histórico'. Para proteger a mis compañeras no creo que mereciera la pena actuar de esta manera porque era meterlas a ellas en algo que no habían tenido culpa, yo tampoco por supuesto, pero teníamos que disfrutar de algo que acabábamos de conseguir".

Lo que acababa de vivir

"En ese momento intenté hacer de tripas corazón y seguir disfrutando con mis compañeras porque no quería arrepentirme de haberme equivocado en ese momento. Estaba muy claro lo que había sentido en ese momento y se lo transmití a mis compañeras, pero no había visto la imagen del beso hasta que no me la enseñan en el vestuario. Cuando la vemos es cuando digo: 'Ha sido real'".

Lo comenta con Rubiales

"Estoy en el vestuario y de repente entra la directora deportiva y dice que me llama el presidente. Yo salgo, él está fuera del vestuario. Me dice que se estaba hablando mucho del beso y yo le digo que sé cómo ha sido, que no ha estado bien y que sabe que le va a caer. Yo le digo que no me tiene que explicar cómo ha sido el beso"

"Me dijo que necesitaba decir algo en el vestuario. Entré, pasé con él y yo creo que ahí ya era consciente de lo que estaba pasando. Nosotras no éramos conscientes de la magnitud que estaba teniendo fuera. Luego él desvió el tema, que nos dijo que nos podíamos ir a Ibiza las que quisiéramos, y yo creo que ya estaba nervioso. Me agarraba del hombro y empezó a decir que teníamos el viaje pagado a Ibiza y la gente empezó a gritar".

Se siente incómoda

"Cuando me saca del vestuario yo ya sé que me va a decir algo del beso. Yo ya iba pensando que me iba a soltar alguna para quitarle fuerza a ese asunto, porque yo no era consciente pero ellos desde fuera lo sabían. Yo empecé a sentirme incómoda y a ver que algo grave estaba pasando. Que lo que había sucedido no habia sido normal en ningún momento. En medio de la celebración fui consciente.

Su relación con Rubiales

"De jugadora a presidente, como todas las compañeras, un trato normal y cordial".

Lo que pasó en el autobús

"Cuando estamos en el autobús me dicen 'la que se está liando con esto'. No podía haber imaginado que se estuviera hablando de esto y no de que habíamos sido campeonas del mundo. Personalmente Rubiales no se intentó poner en contacto conmigo, pero sí paró el autobús, se hizo un silencio mortal y desde alante me dicen que baje rápido".

"Yo ahí pregunto por qué. No cogí ni mi mochila. Bajé y me enseñaron un escrito, no dije ni una sola palabra de ese escrito. Me dijeron: 'Tenemos que poner esto porque se está liando mucho y tenemos que quitarle hierro al asunto'. Yo ahí dije: 'Por qué tenemos que hacer esto? Haced lo que queráis'".

"No recuerdo bien ni qué ponía en el texto. Me lo enseñó Patricia Pérez, la jefa de prensa. Yo dije que no tenía por qué hacer esto, y luego dije: 'Haced lo que queráis'. Otra vez me estaba sintiendo obligada a hacer algo. Me sentí coaccionada. Pienso que ellos son también trabajadores y que tenían que hacer esto, él no vino a decirme que tenía que poner este comunicado, fueron otras personas. Él sabía que ya algo estaba mal, no tenía que decirme que le ayudara".

