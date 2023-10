Los whatsapp de Luque a la amiga de Hermoso por el beso de Rubiales: "Sabe que no hay mala fe"

Albert Luque intercambió varios whatsapp con una amiga de Jenni Hermoso mientras ambos pasaban unos días de vacaciones en Ibiza. El juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha citado como investigado por un posible delito de coacciones al director deportivo de la Real Federación Española de Futbol tras presentarse estos mensajes.

EL ESPAÑOL publica los whatsapp que Luque y la amiga de Hermoso intercambiaron el 23 y el 24 de agosto, sólo tres y cuatro días después de que se disputara la final del Mundial entre España e Inglaterra en la que Luis Rubiales besó a la futbolista.

El exjugador del Deportivo y del Mallorca entre otros equipos estaba disfrutando de unos de días de vacaciones en Ibiza junto a su familia cuando la Selección femenina celebraba el Mundial en la isla balear. Aprovechando dicha situación, intenta verse con Jenni Hermoso con la que, por dichos mensajes, se desprende que tiene una gran relación de amistad desde hace años.

Sin embargo, la futbolista decidió no hacerlo y publicó un comunicado, a través del sindicato FUTPRO y de su agencia TJM, contra Luis Rubiales. Estos hechos fueron afeados por Luque, ya que consideraba "injusto" el trato hacia el presidente de la RFEF y acusó a la futbolista de saber "que no hay mala fe". Fue entonces cuando decidió cortar su relación personal con Hermoso y se lo trasladó a Ana, la amiga de la jugadora.

Luque se pone en contacto con Ana la mañana del 23 de agosto para decirle que se va "con la familia a la playa", ya que no le ha dicho nada para verse. La allegada de Hermoso se "disculpa" y le dice que se "van directas al barco" y que ya hablarán.

El siguiente whatsapp será otra vez de Ana, a las 12:11 horas del 24 de agosto. Para entonces, Jenni Hermoso ya había publicado un comunicado en el que pedía que el acto de Rubiales no quedara "impune". La amiga de la futbolista explica la situación al director deportivo de la RFEF, con el que también mantiene una buena relación.

"Buenos días. Ayer ya la agencia de Jenni se encargó de emitir el comunicado. Mi función aquí era la de mantener la tranquilidad de Jenni en unos días de descanso que debía disfrutar después de todo lo vivido y conseguido", afirma.

Ana añade: "Siento si el resultado no es el que te hubiera gustado, pero como te comenté esto se ha escapado tanto que a mí, personalmente, se me escapa de las manos. Espero que todo esté bien. Nos vemos en Madrid a la vuelta si quieres y hablamos más tranquilamente".

El director de la Selección tarda más de una hora en contestar. Luque envía a las 13:37 horas varios mensajes seguidos a Ana en los que carga contra Jenni Hermoso por un comunicado que califica como "injusto" y de "bajeza humana".

"La verdad que no sé ni que contestarte. Te contestaré como Albert Luque, no como Federación... yo que lo he vivido todo", contesta el exjugador refiriéndose a que no habla como un cargo de la RFEF y sí como un amigo hasta ese momento de Jenni Hermoso.

"Me parece tan injusto lo que se le está haciendo a Luis. Me parece de tan bajeza humana la actitud de Jenni, de tan poca empatía y humanidad", afirma. Después le recrimina que la futbolista no haya admitido lo que, según su opinión, era un beso consentido y anecdótico: "Era un simple gesto para quitarle a una persona el marrón más grande de su vida y sabiendo ella que no hay mala fe".

Luque asegura que Hermoso se ha subido "al carro de matarlo" de una forma "injusta" y reprocha a Ana que le dijese que Jenni "no se iba a pronunciar". Además, le afea que no haya recibido "al director deportivo de la RFEF y amigo dos minutos".

El miembro de la Federación va endureciendo su mensaje y es entonces cuando expresa sus palabras más fuertes hacia Jenni Hermoso: "Sólo le deseo que la vida le devuelva lo que le está haciendo pagar a una persona injustamente, pero no se merece nada por la poca humanidad que tiene".

El exfutbolista internacional con España asegura que Hermoso es "una persona sin corazón" y reprocha la pegatina, simulando un tatuaje, que la jugadora mostró en sus redes sociales y que ponía 'no hay verano sin beso'. "Y encima se tatúa", dice Luque.

Sobre el comunicado, el actual director deportivo de la RFEF dice que representa "la frialdad y la humanidad más baja" que ha visto. Sólo diez minutos después, a las 13:51 horas, Ana vuelve a escribir: "Ella está en una situación muy difícil, como amigo la tienes que entender".

En la relación a las duras declaraciones de Hermoso publicadas por FUTPRO y TJM, la amiga afirma: "No te dije que no se iba a pronunciar, te dije que su agencia se iba a encargar de esto".

Ana continúa explicando la situación y por qué la futbolista declinó ver a Luque: "Te expliqué que no te vio porque estaba muy afectada por todo y la presión que tiene encima y que no quería que afectara a vuestra amistad teniendo en cuenta el contexto. La situación que se está dando ahora no es a consecuencia del comunicado de su agencia, ya se había escalado a unos niveles incontrolables antes de ello".

"No te dije que no se iba a pronunciar, te dije que su agencia se iba a encargar de esto", se excusa la amiga de Hermoso poniendo el foco en los representantes de la jugadora. Ana también da su punto de vista y dice que "la situación que se está dando ahora no es a consecuencia del comunicado de la agencia, ya se había escalado a unos niveles incontrolables antes de ello".

La allegada de Jenni Hermoso asegura después estar sorprendida por los malos deseos de Luque hacia la futbolista cuando le dijo que eran "amigos desde hace tanto tiempo" "Igual es ahora cuando más te necesita", le advierte Ana.

Sobre el tatuaje, la amiga de la campeona del mundo afirma: "Era una pegatina del sitio donde comimos y hasta que no pasaron las horas y nos llegaron los mensajes no fuimos ni conscientes de ello, te doy mi palabra".

Albert Luque contestará por última vez a las 14:11 horas para confirmarle a Ana que rompe su relación con Jenni Hermoso y que no le "busqué jamás". "Lo del tatuaje sé que es una pegatina porque cuando a ella no le daban mesa en el beso se la conseguía yo", añade.

El exfutbolista afirma entonces que Hermoso no tuvo conocimiento de lo que ponía el comunicado de la agencia: "Antes tiene que leerlo ella y decir. Esa no es la realidad porque ya viste lo que ella pensaba. Es una lapidación para él sabiendo que ha dado la vida por ellas y en especial por Jenni y yo me añado".

En sus últimos whatsapp, Luque tiene buenas palabras a Ana, pero sentencia que "pensaba que Jenni tenía un corazón diferente". "Por eso siempre la ayudé", dice.

Ana entonces contesta a las 14:29 horas para cerrar la conversación defiendo los actos de Hermoso y buscando una posible reconciliación entre Luque y la futbolista: "Jenni tiene buen corazón, tú la conoces y por seguro que le ayudas siempre. No te cierre ahora por el tema, sé que es complicada la situación, pero deja pasar unos días".

La amiga de la jugadora escribe su último mensaje para emplazar al director de la Selección a verse en unos días: "Te escribo la semana que viene cuando esté en Madrid. Gracias, Albert".

El delito de coacciones

La pena a la que se enfrenta Albert Luque por un posible delito de coacciones es de seis meses a tres años de cárcel. Los mensajes del director de la Selección a la amiga de Jenni Hermoso demuestran que no llegaron a verse en persona y que no habló directamente con ella. Tampoco existe violencia ni amenazas, por lo que Fiscalía y la acusación particular centrarán su estrategia en la intimidación.

Sin embargo, abogados expertos penalistas consultados afirman que existe una relación evidente entre ambas personas y que el tono entre ellos es coloquial y amistoso. Por tanto, la defensa del director deportivo de la RFEF podría intentar demostrar que existe "una gran decepción y un profundo despecho, pero en ningún caso coacción como se entiende según el Código Penal".

El hecho de que la amiga de Jenni Hermoso emplace a Albert Luque a quedar en Madrid también "dificulta la acusación" por coacciones sobre el exfutbolista, ya que "es la propia Ana la que le escribe y comienza la conversación" el día de los hechos. Tampoco mostró sentirse presionada y "los mensajes cesaron con un agradecimiento".

