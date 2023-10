La FIA estalla: trabajará para que no se vuelvan a repetir las condiciones extremas del GP de Qatar

La Fórmula 1 dejó una muy mala imagen ante los ojos de todo el mundo con la disputa este pasado fin de semana del Gran Premio de Qatar. Las altas temperaturas de esta carrera nocturna llevaron a los pilotos al límite, e incluso alguno de ellos ni siquiera pudo terminar la carrera porque su físico no aguantaba más una exigencia de tal calibre.

Las quejas de los pilotos han provocado una reacción inmediata por parte de la FIA, que este mismo lunes emitió un comunicado a través de sus canales oficiales en los que mostraba su disconformidad con lo sucedido en el Gran Premio de Qatar. Este organismo quiere evitar que se repita un escenario similar así que anunció que va a poner en marcha las investigaciones pertinentes para que así sea.

No en vano, la Fórmula 1 regresará la temporada que viene a Qatar para disputar allí otro Gran Premio, si bien es cierto que no será en el mismo momento de la temporada. La FIA, además, trabajará junto con la propia Fórmula 1 para que los pilotos no vuelvan a conducir en estas "condiciones extremas".

La FIA manifestó su preocupación en el comunicado y lamentó que estas altas temperaturas tuvieran "un impacto en el bienestar de los pilotos". Así, en la próxima reunión de la comisión médica que tendrá lugar en París se evaluarán todos los riegos y las consecuencias.

Comunicado íntegro de la FIA

La FIA observa con preocupación que la temperatura y la humedad extremas durante el Gran Premio FIA de Fórmula 1 de Qatar 2023 tuvieron un impacto en el bienestar de los pilotos. Aunque son atletas de élite, no se debe esperar que compitan en condiciones que puedan poner en peligro su salud o seguridad. El funcionamiento seguro de los coches es, en todo momento, responsabilidad de los Competidores, sin embargo, al igual que con otros asuntos relacionados con la seguridad, como la infraestructura del circuito y los requisitos de seguridad de los coches, la FIA tomará todas las medidas razonables para establecer y comunicar los parámetros aceptables en los que se celebran las Competiciones.

En este sentido, la FIA ha iniciado un análisis de la situación en Qatar con el fin de ofrecer recomendaciones para futuras situaciones de condiciones meteorológicas extremas. Cabe señalar que, aunque la edición del próximo año del Gran Premio de Qatar está prevista para más adelante, cuando se espera que las temperaturas sean más bajas, la FIA prefiere tomar medidas materiales ahora para evitar que se repita este escenario.

En la próxima reunión de la comisión médica en París se debatirán varias medidas. Las medidas pueden incluir orientaciones para los competidores, la investigación de modificaciones para un flujo de aire más eficiente en la cabina y recomendaciones de cambios en el calendario para alinearse con las condiciones climáticas aceptables, entre otras. Se examinará la investigación de otras series, como las pruebas de cross country en climas extremos, para su posible aplicación a las pruebas de circuito. El compromiso de la FIA de estrechar la cooperación entre los departamentos técnico, de seguridad y médico bajo la dirección del Presidente de la FIA facilitará este proceso.

