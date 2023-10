Schumacher, Hamilton o Vettel: Verstappen ya mira al futuro para abrazar la historia de la Fórmula 1

Max Verstappen se ha convertido en campeón del mundo de Fórmula 1 por tercer año consecutivo. No le hizo falta tan siquiera disputar el Gran Premio de Qatar, sino que le bastó la Sprint Race para finalizar en la primera posición del Campeonato a falta de cinco carreras para el final. Aún así, se hizo con la victoria final en la prueba para redondear un fin de semana de ensueño.

Por méritos propios, Verstappen se ha convertido ya en uno de los mejores pilotos de la historia, no obstante, el neerlandés sigue empeñado en seguir rompiendo marcas que parecían prácticamente imbatibles y está dispuesto a hacerlo con su Red Bull, su fiel compañero durante las últimas ocho temporadas en el 'Gran Circo'.

El neerlandés ya piensa en buscar su cuarto entorchado consecutivo, esto le haría igualar una marca que solo han logrado Juan Manuel Fangio, Sebastian Vettel, Michael Schumacher y Lewis Hamilton. Unos nombres que ya están en el Olimpo de la Fórmula 1 y a donde aspira a estar Max Verstappen en los próximos años.

Max Verstappen celebra su tercer campeonato del mundo junto a los componentes de su escudería. REUTERS

Por lo tanto, y aunque todavía falten varias carreras, Verstappen quiere seguir manteniendo su hegemonía en la F1 para alcanzar esa mágica cifra de Mundiales consecutivos. Sabiendo que es altamente complicado alcanzar los seis seguidos de Hamilton o los cinco de Schumacher, desde Red Bull ya trabajan para eso sea posible.

Tras su última victoria en Qatar, Verstappen está un pasito más cerca de romper una serie de récords. El número de triunfos en la Fórmula 1, más carreras ganadas en una temporada o batir el número de puntos son algunos de sus objetivos más cercanos. Algunos más cercanos y otros más lejanos, pero todos marcados en rojo.

A la altura de los mejores

Max Verstappen logró su particular trío de Mundiales este sábado. Solo once pilotos han alcanzar dicha cifra a lo largo de la historia de la Fórmula 1, pero aún menos han conseguido tres de manera consecutiva. Y no son otros que unos nombres que han marcado historia en el mundo del motor.

El asunto radica en que Verstappen ya está pensando en sumar otro entorchado más a su abultado zurrón. Y eso hace que tenga un mayúsculo reto por delante para la próxima temporada, puesto que su mente va más allá con el 2023 prácticamente amarrado a falta de cinco carreras.

Verstappen tiene la ocasión de entrar a una lista que conforman Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher, Sebastian Vettel y Lewis Hamilton. Todos ellos fueron un paso más hacia delante de lo que ha logrado el piloto de Red Bull, ya que consiguieron cuatro Mundiales consecutivos. Un reto mayúsculo para un piloto mayúsculo.

Además, la propia Red Bull ya ha reconocido que llevan meses trabajando en su próximo monoplaza gracias a su enorme dominio esta temporada. Esto ha hecho que se centren en el 2024, por lo que parece estar cada vez más cerca de alcanzar ese cuarto Mundial consecutivo.

Todavía queda muy lejos los cinco seguidos de Michael Schumacher en Ferrari y los seis consecutivos de Lewis Hamilton en Mercedes. Sin embargo, pocos parecen estar llamados a hacer sombra a Verstappen en los próximos años.

Numerosos récords

Max Verstappen se ha convertido en un auténtico devorador de registros. A sus 26 años, el piloto de Red Bull ha ido dando pasos de gigante cada temporada para instaurarse en la élite más absoluta. Su liderazgo en carrera y su fantástico hacer al volante le han capacitado para realizar auténticas exhibiciones, llegando a hacer que la Fórmula 1 parezca aburrida.

Todavía faltan cinco carreras para que termine el Mundial de Fórmula 1 y es tiene por delante la oportunidad de batir varias plusmarcas más. Una de ellas ya la posee él mismo y es la de ganar más carreras en una temporada. Tras alcanzar las 15 la temporada pasada, por el momento suma 14, incluyendo la lograda este fin de semana en Qatar, y tiene 5 carreras por delante.

Max Verstappen celebra con Red Bull Cordon Press

Su voraz hambre por romper esas plusmarcas hará que exprima al RB19 al máximo en Estados Unidos, México, Brasil, Las Vegas y Abu Dabi. En todas ellas, tratará de acabar en la primera posición, puesto que eso le ayudaría a seguir batiendo récords esta misma temporada.

También puede convertirse en el piloto con mayor porcentaje de victorias en un año, superando el registro de Alberto Ascari. El italiano logró hacerse con el 75% en 1952 tras ganar seis de ocho. Ahora, Verstappen aspira a superarlo de mantener esta progresión, puesto que pasa el 80%.

Max Verstappen opta a sumar una serie de datos notables esta misma temporada. El neerlandés tiene en su poder la opción de batir el número de puntos logrados en una temporada. Ya lo hizo en el 2022, cuando superó los 413 que había marcado en el pasado Lewis Hamilton. La cifró en 454, pero todavía faltan cinco pruebas y ya ha pasado de los 400. Es decir, que podría superar los 500 si todo sigue como hasta ahora.

Otro de los récords que puede batir esta temporada es el de renta máxima al segundo clasificado. Sebastian Vettel sacó Fernando Alonso 155 puntos en 2013, una ventaja que podría ser superada por el propio Verstappen este año. Tiene a Checo Pérez, su compañero en Red Bull, a 184 puntos y se antoja muy difícil que el mexicano vaya a recortar.

Por otro lado, Max Verstappen acecha también las 103 victorias de Lewis Hamilton. El británico se ha visto relegado esta temporada a un segundo plano y no ha conseguido sumar ninguna este año. Él ya tiene 49, algo menos de la mitad, pero la larga carrera que tiene por delante hace presagiar que lo superará. El neerlandés tiene mucho camino por delante y los récords se le pueden caer de las malas.

