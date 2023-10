Aitana Bonmatí no esperaba más "apoyos" de los jugadores masculinos y Carvajal la responde

La mejor jugadora del pasado Mundial y según la UEFA de la pasada temporada, Aitana Bonmatí (San Pedro de Ribas, 1998), pasó revista a la actualidad del fútbol femenino en el programa Salvados de La Sexta. Con el triunfo de la Selección y la polémica con la Federación (RFEF) de fondo, la futbolista no se mordió la lengua.

Aitana Bonmatí fue preguntada por el periodista y presentador del programa, Gonzo, sobre si esperaba más apoyo entre los jugadores masculinos acerca de los cambios que pedían en la RFEF. La jugadora del FC Barcelona fue clara en su respuesta, con un rotundo: "No, la verdad es que no".

"Agradezco el apoyo de todos los que sí que lo hicieron. Me gustaría centrarme en los que sí lo hicieron", añadió la centrocampista culé y de la Selección. Sus palabras han tenido respuesta en Dani Carvajal, internacional masculino, tras el duelo entre Noruega y España de este domingo.

- Jugadores masculinos que os hayan apoyado no hubo tantos. ¿Esperabas más?

Carvajal se mostró algo sorprendido por el mensaje que dejó Aitana Bonmatí en el programa Salvados: "No sé, la verdad que no sé a qué se puede referir de apoyar más o no apoyar. Al final ha pasado lo que ha pasado, ellas están reestructurando lo que ellas creen o no se sienten cómodas dentro de su entorno en la Federación".

Y el jugador del Real Madrid añadió: "Están reestructurando como digo, o intentando reestructurar todo el staff, marketing, comunicación, etcétera, etcétera. Y nosotros pues bueno, nos centramos en lo que nos toca, en ganar y en seguir a lo nuestro".

Durante la entrevista, Bonmatí hizo varias reivindicaciones más sobre las condiciones del fútbol femenino español: "Hoy en día voy a algunos campos y pienso ‘cómo podemos jugar en este campo’... Está en peligro nuestra integridad como futbolistas. Estamos hablando de una liga profesional. Cuando cambió el nombre, para mí solo cambió eso. Aún queda mucho camino por recorrer. Tenemos un gran ejemplo, no muy lejos, en Inglaterra. Intentemos mirarlo y aprender de ello", señaló.

También habló del salario y la diferencia que hay con los jugadores masculinos en las diferentes divisiones: "La desigualdad es obvia, nosotras no pedimos ni mucho menos cobrar lo mismo que los hombres, porque no creemos que tenga que ser así, sino que haya igualdad de condiciones y una apuesta. Ahora mismo el Barça gana dinero con nosotras", explicó.

