¿Qué es la II Volvo Autesa Cup?: la competición de vela en la que participa Juan Carlos I en Sanxenxo

Juan Carlos I de España, más conocido ahora como el Rey Emérito, ha salido del ostracismo en el que ha vivido los últimos años para acercarse de nuevo al deporte. El padre de Felipe VI ya se dejó ver este martes en el partido de Champions del Real Madrid contra el Chelsea disputado en el estadio de Stamford Bridge, en Londres. Ahora, cambiará el fútbol y el césped por la vela y por Sanxenxo.

Los ojos de medio mundo buscarán a Juan Carlos I de España en el Real Club Náutico de Sanxenxo donde se disputará la II Volvo Autesa Cup que formará parte de la Liga Nacional de 2023. Allí, el Emérito se dejará ver de nuevo dando rienda suelta al habitual debate que le ha acompañado durante los últimos años, especialmente desde que dejó el territorio nacional para mudarse a Abu Dhabi en agosto del año 2020. Y una pregunta que surge ahora en el horizonte es qué es realmente la II Volvo Autesa Cup en la que participará el rey Juan Carlos.

¿Qué es la II Volvo Autesa Cup?

La localidad pontevedresa de Sanxenxo se prepara para vivir uno de los acontecimientos más sonados que suele albergar cada cierto tiempo. Se trata de la visita del rey Juan Carlos I, quien ha elegido este pequeño pueblo gallego para hacer muchos de sus habituales retornos a España desde que cambiara su residencia a los Emiratos Árabes Unidos.

Allí se disputará este fin de semana la II Volvo Autesa Cup, la cual tendrá un programa de competición bastante concurrido. En total se contemplan unas cuatro pruebas en el campo de regatas. Dos se disputarán el primer día de competición, mientras que las otras dos se dejarán para el siguiente y último. Se espera que el primer bocinazo de salida llegue en torno a las 13:00 hora de la tarde. El segundo día, el comienzo de la competición será unos minutos antes.

No obstante, desde la organización recuerdan que estas marcas horarias dependerán de la condición del viento. El límite que ha puesto la dirección de la II Volvo Autesa Cup para el segundo día de competición serán las 15:30 horas, fecha tope y a partir de la cual no se podrán dar más salidas a pesar de que las condiciones no hayan sido las idóneas hasta ese momento.

El Rey emérito posa con el premio que le distingue como ganador del torneo de Vela de Sanxenxo Mónica Vila Ferreiro Sanxenxo

La II Volvo Autesa Cup será organizada por el Real Club Náutico de Sanxenxo y forma parte de la Liga Nacional de 6 Metros. Esta será la segunda fecha de un campeonato que tendrá por delante otras seis jornadas de competición. La Liga Nacional de 6 Metros es una competición que forma parte de la clase internacional de embarcaciones a vela que se encuentra reconocida por la Federación Internacional de Vela.

Su organismo rector es la Internacional Six Metre Association y es conocida como la 'flota de Clásicos'. Está formada por monocascos de quilla de altas prestaciones que son diseñados especialmente para este tipo de regatas. Esta categoría, el 6 Metros, fue clase olímpica en nueve Juegos Olímpicos entre los años 1908 y 1952.

¿Cuándo se disputa la II Volvo Autesa Cup?

Juan Carlos I hará acto de presencia en la II Volvo Autesa Cup, la cual se disputará este fin de semana. Los días 22 y 23 de abril están marcados como los días de competición de la segunda jornada de la Liga Nacional de 6 Metros. El Rey Emérito se subirá a uno de los barcos más importantes en esta particular contienda de regatas.

La siguiente prueba no llegará hasta el mes de mayo, cuando tenga lugar la tercera jornada, los días 19, 20 y 21 del citado mes. Después, habrá una jornada en cada mes, a excepción de agosto y septiembre, hasta el 25 y 26 de noviembre, cuando se disputa la última prueba.

¿Con qué barco participará don Juan Carlos?

El Rey Emérito es un gran aficionado a muchos deportes, pero especialmente a la vela. Ya en 2022 se dejó ver por Sanxenxo para participar en esta misma competición. Y este año ha elegido de nuevo la localidad pontevedresa para pasar unos días en España. Juan Carlos I se subirá al barco que ahora mismo es líder de la Liga Nacional de 6 Metros junto al resto de su tripulación.

Así pues, el monarca pasará varias regatas formando parte del Bribón, la embarcación que tiene como líder a su gran amigo Pedro Campos, quien espera seguir cosechando victorias. De momento, el Bribón mantiene una bonita pugna con su máximo rival, el Titia de Mauricio Sánchez-Bella.

El barco de don Juan Carlos se sitúa al frente la tabla con dos puntos de ventaja respecto a su mayor oponente. Ya en la primera jornada, ambas embarcaciones fueron las dominadoras de la primera prueba de esta competición repartiéndose las cuatro regatas que se pusieron en juego. En tercera posición se encuentra el barco de Miguel Cerceda, el Alibaba II del Monte Real Club de Yates.

En la conocida cita no faltarán dos clásicos de esta competición que competirán bajo la grímpola del Real Club Náutico de Sanxenxo. Serán el Stardust de Pedro Campos y el Ian de César Elízaga. Así será el particular fin de semana que pasará el Emérito en tierras pontevedresas.

