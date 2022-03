Surf y la 'terapia de las setas alucinógenas': la cara oculta de Koa Smith

Koa Smith es considerado como uno de los mejores surfistas del mundo. Colocado en la élite junto a nombres de la talla de Kelly Slater, Ian Crane, Crosby Colapinto, Cole Houshmand o Kolohe Andino. Todo un filón para las marcas que ahora ha revelado uno de los capítulos más desconocidos de su vida: la terapia de las setas alucinógenas.

Tuvo muchas dudas sobre si contar la experiencia o no. Pero, finalmente, se ha animado a hacerlo en un vídeo que ha publicado ante la posibilidad de ayudar a aquellos que puedan enfrentarse a una situación como la suya: "Para que otra gente se sienta más cómoda cuando tenga que hablar de ello".

Con el temor de poder perder a patrocinadores por revelar esto, Koa Smith sí que mantiene que esto no es una manera de promocionar este tipo de sustancias. Al mismo tiempo, pide que los jóvenes no las consuman. Pero, eso sí, señala que él ha vuelto a dormir bien, ha dejado el alcohol y la marihuana... y, más importante, surfea mejor que nunca.

Antes y después

Koa Smith llegó a la élite del surf y comenzó también a salir demasiado de fiesta, con lo que eso conlleva en determinadas situaciones. También se dejó llevar por la corriente de tomar largos tubos para ir colocando su nombre cada vez más arriba. Y ahí llegó el punto de inflexión en su carrera profesional.

En Nias (Indonesia), el surfista se vio encerrado en un tubo que llevó al fondo. Varias heridas y un gran susto provocaron una depresión que se alargó durante cinco meses: "Por lo menos un par de veces al día me decía que mi vida podía acabar allí mismo, pero también me decía 'no hagas esa estupidez'".

Ya en Hawái, probó las setas alucinógenas. Reconoce haber tenido miedo al revelar este capítulo de su vida. Pero también que "han sido una herramienta muy importante" en su vida. En 'volver a la vida'. Decidió cambiar de hábitos tras esto para intentar ser "el mejor surfista posible".

"Me cambió. Al volver a la civilización mi Face ID no funcionaba en el teléfono. Ahora creo que he encontrado el norte, duermo noches enteras, no tomo alcohol ni café, no fumo marihuana, me centro en la respiración, entreno... estoy surfeando mejor que nunca", cuenta Koa Smith.

"Las setas han sido una herramienta muy importante en mi vida, pero no animo a los niños a tomarlas. Se tienen que tratar con el debido respeto y protocolos para obtener un beneficio; e incorporar las lecciones aprendidas para adquirir nuevos hábitos y rutinas. No sé si todavía quiero ser campeón del mundo, pero sí el mejor surfista posible", sentencia el surfista hawaiano.

[Más información - El ejemplo de Simone Biles llega al surf: el tricampeón Gabriel Medina hará un parón por su salud mental]

Sigue los temas que te interesan