Yulimar Rojas, oro y récord: el salto de locura de la campeona olímpica en el Mundial Indoor

Yulimar Rojas ha vuelto a volar. La atleta venezolana, que ya se proclamó campeona de triple salto en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ha conseguido un nuevo oro al imponerse a sus rivales en el Mundial Indoor de Belgrado 2022. Victoria y también récord del mundo con la espectacular marca de 15,74.

Más de 30 centímetros de mejora. De los 15,43 logrados hace dos años en Gallur hasta estos 15,74 metros en Belgrado. "Llegaba en un gran momento y he logrado una gran actuación", ha comentado Yulimar Rojas después de volver a hacer historia en el atletismo.

La triplista ha afirmado, además, que le ha recordado "a Madrid hace dos años". "Entonces logré el récord en el último salto y entonces solo llevaba también dos competiciones", ha continuado. Ahora quiere más y eso pasa por superar la siguiente barrera: "Hoy es un claro ejemplo de que puedo pasar de los 16 metros".

¡NUEVO RÉCORD DEL MUNDO INDOOR Y PRIMER TRIPLETE MUNDIAL DE LA HISTORIA!



.



️ 15.19



️ 15.04



️15.36

️ .



+ pic.twitter.com/cHJBQe1EOl — Yulimar Rojas (@TeamRojas45) March 20, 2022

"Estoy feliz, ha sido un Mundial maravilloso. Estoy contenta por este tercer título mundial y el récord del mundo, no tengo palabras", ha asegurado la venezolana. Además de superar los 16 metros, también quiere superar los nueve Mundiales de su entrenador Iván Pedroso: "Ojalá lo consiga. Ahora llevo cinco, aunque para eso tengo que esperar a la competición de cada año".

Dejar huella. Lo que todo deportista quiere en su carrera. Para ello tiene en Usain Bolt a su modelo a seguir: "Bolt ha sido el eje de este deporte, el mundo conoció aún más el atletismo por él Yo quiero que me reconozcan como Yulimar Rojas, una chica humilde que salió de abajo y se hizo un nombre en la élite mundial. Me gustaría ser una de las más grandes".

Las 'mortales'

Antes de la competición, el oro ya parecía colgado del cuello de Yulimar Rojas. La incógnita era quiénes se llevarían las medallas de plata y bronce. Este honor no fue para la española Ana Peleteiro, sino para la ucraniana Bekh-Romanchuk (14,74) y para la jamaicana Williams (14,62), respectivamente.

Peleteiro acabó octava con su 14,30: "A veces se gana y a veces se aprende. Lo dejé todo en la pista pero no somos máquinas y a veces fallamos. He tenido cosas personales que te pueden afectar, pero he entrenado muy bien. A veces las piezas del puzle encajan y otras no".

[Más información - Ana Peleteiro, bronce con récord de España en triple salto: primera medalla del atletismo en los JJOO]

Sigue los temas que te interesan