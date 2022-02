La Federación de Remo señala al CSD: llamadas a última hora abortaron la moción de Gómez-Raggio

José Agustín Gómez-Raggio no presidirá la Federación Española de Remo, al menos por el momento. El abogado malagueño era el candidato que lideraba la moción de censura contra Asunción Loriente que acabó fracasando este miércoles por tan solo dos votos. Raggio ha desvelado una llamada del CSD a la Federación Andaluza para torpedear la votación. Fuentes de la Federación Española confirman dicho contacto. El CSD lo niega y limita su intervención a las palabras de su presidente y el comunicado con el COE.

La oposición parecía contar todos los votos. Según un audio compartido en redes sociales por el hijo de Gómez-Raggio, la moción de censura contaba con unos 45 votos a favor la noche previa. Teniendo en cuenta que solo eran necesarios los apoyos de 39 asambleístas, el movimiento tenía suficiente respaldo. Sin embargo, a la hora de votar, solo se produjeron 37 votos a favor de la moción, 22 en contra y dos votos en blanco de los 74 llamados a votar.

El resto de asambleístas no acudieron, por lo que su voto no pudo contabilizarse de ninguna manera. El hecho de que los votos sean secretos complica determinar la decisión de cada uno de los presentes. Loriente acabó manteniendo el cargo y el honor de ser la única presidenta de una federación olímpica en España. Gómez-Raggio y las federaciones territoriales que le apoyaron no pudieron cambiar el mando del ente. El candidato estaba señalado por sus comentarios xenófobos y bajo acusaciones de machismo.