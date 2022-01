Lambán denuncia el trato de Cataluña a Aragón en Barcelona-Pirineos 2030: "Nos niegan la igualdad"

El presidente de la Comunidad de Aragón ha dado una comparecencia pública en la que ha intentado explicar los motivos por los cuales canceló su encuentro con Pere Aragonès. Javier Lambán tenía previsto reunirse con el presidente de la Generalitat para hablar sobre el proyecto de Barcelona-Pirineos 2030, la candidatura conjunto para los Juegos Olímpicos de Invierno que Cataluña pretende hacer suya y ante la que Aragón se niega a ser un socio secundario.

Javier Lambán ha asegurado tener el apoyo del Gobierno de España y del Comité Olímpico Español en este enfrentamiento. Dicho encuentro estaba previsto para este viernes 28 de enero en Balaguer, Lleida, pero fue cancelado debido a lo que Aragón ha calificado como una "falta de respeto" en el trato y en las formas hacia su comunidad. Aun así, abre una puerta al entendimiento.

Así arrancaba Lambán con una exposición personal de los hechos: "Los acontecimientos ayer se produjeron de forma vertiginosa. Se produjeron a unas horas del día que hicieron imposible comparecer como estoy haciendo ahora. He de decir que hoy estaba planteada una reunión en Balaguer entre el presidente de la Generalitat de Cataluña y yo como presidente de Aragón. Decidí posponerla porque tal y como estaba planteada la asistencia por mi parte, era absolutamente inoportuna".

"Tal como estaba planteada era una falta de respeto a la Comunidad Autónoma de Aragón que yo no puedo tolerar. De producirse en los términos que se iba a producir, en lugar de ser un paso hacia delante para presentar una candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, hubiera supuesto un nuevo obstáculo añadido".

Lambán anunciaba así cuáles eran sus intenciones para celebrar dicho encuentro: "Yo pretendía poner final a seis años de falta de relaciones entre la Generalitat de Cataluña y la Comunidad de Aragón. La última vez que se produjo un encuentro fue a final de febrero del año 2016".

"Un objetivo era actualizar la agenda de temas de interés común, la cual era totalmente abierta. El segundo objetivo de mi viaje a Balaguer era colaborar con el Gobierno de España y con el presidente del Comité Olímpico Español para que los amigos catalanes acepten las normas y las pautas que impone el COE para presentar la candidatura olímpica con éxito".

"Esto pasa porque el proyecto sea del Pirineo y su conjunto, y en pie de que las comunidades participantes, Cataluña y Aragón, lo hagan en igualdad. Esto no es que sea una exigencia solo mía, sino que así lo han transmitido el presidente del Gobierno y el del Comité Olímpico Español".

El presidente de Aragón pasó a explicar los acontecimientos vividos este jueves: "Durante toda la semana habíamos trabajado de la mano de Alejandro Blanco para que la reunión fuera un paso hacia delante y hacia una negociación. El presidente del COE había pedido que se trabajara en un mensaje de conjunto al tratarse de un tema que no era político, sino técnico, para mostrar las bondades de nuestra candidatura. Yo pensaba que todo estaba razonablemente encaminado. Por eso no esperaba que hubiera ningún hecho que alterara los acontecimientos, pero vimos que las cosas no transcurrían como tenían que transcurrir".

"Se nos dijo desde Cataluña que no estaba prevista la comparecencia conjunta de los dos presidentes y que una vez terminada la reunión se me proporcionaría algún micrófono si yo quería dirigirme a los medios porque el presidente de la Generalitat seguía con su agenda. Eso me dejó estupefacto. Me pareció una falta de respeto hacia Aragón y hacia la presidencia de la comunidad que es intolerable. Además, denotaba una total falta de capacidad para llegar a acuerdos cuando se descarta una comparecencia posterior a una reunión".

Lambán estalló al analizar el trato sufrido por la comunidad catalana: "Los portavoces de Cataluña le han negado a Aragón la igualdad y le dan a su comunidad el liderazgo en exclusiva de la organización del evento deportivo y a nosotros nos situaba en una posición subalterna y residual. Esto era desalentador para nosotros, pero también para el COE y para el Gobierno de España".

"Tal y como se presentaba la reunión, había una falta de respeto intolerable. Por eso decidimos no ir y así se lo comunicamos al presidente de España, al presidente del COE y después al señor Pere Aragonès. Le conté todo lo que había sucedido sin que mostrara ningún atisbo de reconducir la situación. Para mí seguía siendo muy importante retomar las relaciones porque tenemos muchos proyectos que debatir, entre ellos el de los Juegos Olímpicos".

Por último, manifestó su intención de llegar a pactos conjuntos: "El gobierno de Aragón sigue estando al servicio del COE que es la única institución que debe liderar un proyecto de este tipo. Ellos son quienes marcan las normas. Seguimos a su disposición, trabajando para que esa reunión que suspendimos acabe celebrándose, pero que sirva para avanzar".

Tras su análisis de la situación y sus explicaciones, Javier Lambán respondió a las preguntas de la prensa para terminar de perfilar su versión de lo sucedido. Al presidente de Aragón se le pudo ver realmente molesto.

Esperanzas de pactos

"Tengo la obligación política e institucional por el bien de Aragón de tener esperanzas en que esa candidatura salga adelante. Estoy obligado a esperar que habrá un cambio siempre que haya respeto hacia Aragón. Las reuniones deben realizarse con perspectiva de avanzar. Si eso es así, estaremos dispuestos a ir a cualquier sitio. El presidente de Cataluña es un hombre sensato y espero que haya una reconsideración".

Avance en la candidatura

"Los trabajos técnicos están avanzando y mis informes dicen que todo es esperanzador. El Comité Olímpico Español viene interviniendo desde el principio porque es el promotor de la candidatura. Alejandro Blanco no ha dejado de hablar conmigo ni con la Generalitat promoviendo encuentros y contactos".

"La agenda la marcan ellos y todo lo que esté en nuestra mano para allanar los caminos lo tendrán. Los problemas los plantea Cataluña. El COE es quien marca las reglas del juego y cómo se debe presentar la candidatura. Quien tiene que aceptar eso es Cataluña y estoy dispuesto a ayudarles para que lo entiendan así. Si no aceptan las reglas, no es que no podremos ganar, es que no podremos presentar la candidatura".

"La comisión técnica sigue trabajando y eso es lo más importante. Pero por mucho que hagan un buen trabajo, si en la política hay discrepancias que llegan desde Cataluña hacia el COE… no es imponer nuestro criterio, es el criterio del Comité. Nosotros haremos todo lo que esté en nuestra mano para que todo se solucione y así me dirigiré a Pere Aragonès porque nuestra relación es cordial".

"Me consta de que hay mucha gente en Cataluña que así lo quiere, también en el Valle de Aran. Los empresarios catalanes también aceptan que se respeten las normas del COE. Hay muchas partes de la sociedad catalana que están de acuerdo en esto, sobre todo los municipios catalanes que intervienen".

Plan alternativo de Aragón

"Hoy por hoy si planteamos una candidatura solo por Aragón, competiríamos con nosotros mismos. Si decimos que es imposible que salga adelante una candidatura solo de Cataluña, pensamos lo mismo si fuera solo de Aragón. Consideramos que tenemos tantos argumentos o más que Cataluña en lo referente a deportes de invierno y a organización de eventos. Pero si desde el COE se nos dice que para tener una candidatura ganadora tienen que participar las dos comunidades en igualdad, plantearse otra posibilidad no tiene sentido. Si no es así, no habrá Juegos".

Los líderes del proyecto

"El Gobierno central y el COE lideran esta candidatura. Esto es un proyecto suyo y permanentemente les corresponde el liderato a los dos presidentes. Les hice saber a los dos mi decisión de no ir a la reunión y no voy a decir la opinión que ellos me dieron. Una vez tomada la decisión, lo comuniqué que es lo que tenía que hacer. Con el presidente del COE tuve una conversación telefónica, pero al presidente Pedro Sánchez le puse un mensaje y él me contestó dándose por enterado de mi postura".

El apoyo de la sociedad

"Casi nadie en Aragón duda de la conveniencia de que se celebren estos Juegos que serán buenos para la región e incluso para la ciudad de Zaragoza. Yo voy a seguir trabajando para que los Juegos sean una realidad. Hay muchos sectores de la sociedad catalana que deben ser tenidos en cuenta. También la posición de los alcaldes de las zonas que serán protagonistas en el Alto Pirineo y en el Valle de Aran que están a favor de que sea el propio Pirineo quien presente la candidatura y ahí hay dos comunidades.".

"Voy a jugar esta partida hasta el final sin tolerar que se le falte el respeto a Aragón y sin que quede en una posición secundaria o subalterna. Si el precio a pagar para que haya unos Juegos es que Aragón esté en segundo lugar, Aragón no estará ahí y entonces no creo que haya Juegos. Las cartas están sobre la mesa, todos nos hemos pronunciado ya. El Gobierno de España, el COE y Aragón están alienados, el problema está en Cataluña. Por eso espero una reconducción desde la Generalitat. Quizás la presión interna de la sociedad catalana les haga cambiar".

Las fechas claves

"En abril-mayo deberíamos tener lista la candidatura. A eso nos tenemos que dedicar y en eso tenemos que trabajar. Yo estoy dando las explicaciones de por qué no ha habido reunión. Una vez dicho esto, lo que hay que hacer es darnos unos días para retomar las conversaciones y volver a luchar por los Juegos del Pirineo".

"Yo no me levantaré de la mesa porque a Aragón le va mucho en ello. Nunca hemos hablado de porcentajes. No sé si el 60% de las pruebas se celebrarán en un territorio o en otro, lo que digo es que la candidatura tiene que ser en pie de igualdad. Con el planteamiento de Cataluña es imposible llegar a ningún sitio".

