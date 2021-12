Fallon Sherrock, la mujer que aspira a hacer historia en el mundial de dardos y desbancar a Gerwyn Price

El deporte de los dardos no está muy extendido en España y se ve más como uno de los múltiples ocios en un bar. No ocurre así en Reino Unido, donde es prácticamente una religión. Es precisamente la asociación del deporte de ese país el que organiza el campeonato del mundo. En 2021 es Londres el lugar elegido para que se celebre esta cita en la que hay personalidades de todo el mundo, pero no hay un nombre que suene más que el de Fallon Sherrock (Buckinghamshire, Inglaterra; 1994).

Es la mejor jugadora de dardos del mundo y quiere seguir haciendo historia. La comenzó hace dos años cuando se metió en la tercera ronda del campeonato venciendo a dos hombres. La joven de 27 años tiene una singularidad en la que solo tienes que mencionar su nombre de pila y la mayoría de la gente sabrá exactamente a quién te refieres. Además, son ellos los que sufren acoso en las redes sociales cuando pierden con Fallon.

Sherrock regresa al centro de atención el domingo cuando se enfrente a Steve Beaton, el campeón mundial de dardos de 1996. Hace un par de semanas acaparó los focos cuando conseguía clasificarse para los cuartos de final de un Grand Slam. Si le vence, se enfrentaría a la belga Kim Huybrechts en la segunda ronda. Pero el gran reto vendría igualando su mejor resultado, ya que en tercera ronda su rival podría ser el campeón mundial que defiende su corona: Gerwyn Price.

Desde esa cita de 2019, llegó a la final del Nordic Darts Masters, llevando hasta el límite al ex número uno del mundo Michael van Gerwen antes de caer ante él por 11-7. También sorprendió en esa misma cita al excampeón mundial de matchplay Dimitri van den Bergh. A pesar de su forma alentadora durante los últimos seis meses, está lejos de ser una de las favoritas al título. Aún así, sabe que está marcando la diferencia en el mundo de los dardos siendo una absoluta referente.

Lo odiaba de niña

Hace dos años se convirtió en la primera mujer en ganar un juego en el Campeonato Mundial de Dardos. En ese momento se la conocía por poco más que ser una peluquera soltera, su rubio tan llamativo y su caracterizadora camisa rosa que siempre luce en medio de un deporte supuestamente solo para hombres. 'The Queen of the Palace', así se la conoce en Reino Unido, se ha ganado esta confianza en sí misma con sus resultados.

Decir Fallon más allá del canal de la Mancha solo se identifica con esta jugadora de dardos. Ella odiaba su nombre, pero ahora es feliz. "Recuerdo que en la escuela le pregunté a mi madre: ¿Por qué no tengo un nombre normal? Su respuesta fue: Bueno, me gusta tu nombre. Pero yo pensaba: nadie puede decirlo, nadie puede deletrearlo. Pero ahora me encanta, porque se destaca. Nunca he conocido a otro Fallon", explicaba en una entrevista con Sky Sports.

Su hijo autista

La jugadora quiere que, tras regresar a la acción después de la pandemia de la Covid-19, su carrera vuelva a tener sentido para poder ofrecer una vida mejor a su hijo de siete años, Rory, que tiene autismo. Fue madre soltera y el hecho de estar pendiente tanto de su pequeño retoño y de trabajar como peluquera para seguir viviendo le hacía jugar peor de lo que lo hace ahora ya que comparte su vida con el también jugador de dardos Cameron Menzies. La fama también le ha hecho estar más expuesta en las redes sociales y en una ocasión fue víctima de acoso.

Fallon Sherrock, tirando un dardo. Kieran Cleeves / Pro Sports Imag / AFP7 / Europa Press

En una entrevista reciente con el Daily Mail, detalló cómo después de jugar una competición en 2017 hubo un linchamiento contra su imagen al aparecer en pantalla con la cara desfigurada por culpa de la reacción que le provocó un medicamento para tratarse unos problemas renales: "¿Por qué está allí? No es lo suficientemente buena. Eran algunos comentarios que se podían leer en mis publicaciones. Ahora directamente no lo miro". Tanto es así como que asegura que antes "tenía que asegurarme de comer a la hora del almuerzo y no antes de jugar para que la gente no dijera que me ven gorda".

Más allá de todo esto, Fallon Sherrock tiene a todo el mundo del deporte de los dardos que le apoya. La posibilidad de enfrentarse al campeón del mundo está encima de la mesa y Gerwyn ya lo asume: "Definitivamente estás bajo más presión. No quieres perder. Obviamente, las mujeres pueden jugar a los dardos y lo has visto con Fallon, es una buena jugadora". No tiene el nivel que te acredita para jugar todos los grandes torneos (El PDC Tour), pero ahora tiene una gran ocasión para brillar.

