Diez mujeres que han cambiado la historia del deporte y han abierto el camino a sus herederas

La figura de la mujer a lo largo de la historia, ha tenido más dificultades que la del hombre. Siempre se han visto obligadas a tener un rol secundario en la sociedad, viendo limitados sus derechos y libertades. Como era de esperar, en el mundo del deporte no ha sido menos.

Hasta hace relativamente poco, las mujeres tenían prohibido participar en eventos deportivos quedando estos reducidos a una actividad vinculada al hombre. Tan arraigado estaba ese pensamiento en la sociedad que, incluso hoy en día, aún se escuchan insultos como el recurrente 'marimacho' cuando alguna mujer practica algún tipo de deporte, como por ejemplo el fútbol.

La discriminación a la figura femenina ha sido tal, durante tantos siglos, que incluso la UNESCO tuvo que reconocer el deporte y la actividad física como un Derecho Humano en 1978. Cierto es que actualmente el papel de la mujer en el deporte está cambiando, aunque ese progreso está siendo muy lento.

A pesar de todas esas barreras, hubo mujeres que se atrevieron a romper con los estereotipos de la sociedad a la que pertenecían. Estos son algunos casos.

Kathrine Switzer

Kathrine Switzer es conocida por ser la mujer que cambió la historia del maratón. El 19 de abril de 1967, en Boston, se convirtió en la primera mujer en correr una maratón de manera oficial, es decir, llevando dorsal. Antes lo habían hecho otras mujeres pero no de manera oficial. Tras meses de entrenamiento, su entrenador la animó a inscribirse. Ella se negaba, ya que las mujeres tenían prohibido participar en eventos deportivos de esta índole. Finalmente lo hizo.

Se inscribió con sus iniciales para no levantar sospechas. Una vez en la carrera, tuvo que soportar varios episodios machistas por parte de otros corredores y también de la organización: "Devuélveme el número y vete de aquí" le espetó un miembro del staff. Muchos hombres trataron de impedir que llegara a meta y, aunque no lo consiguieron, al finalizar la carrera fue descalificada. Asegura que eso le dio fuerzas para seguir y para encabezar el movimiento por la igualdad en el deporte.

Once del Vélez CF en 1922. En el centro, Anita Carmona, que jugaba bajo el pseudónimo 'Veleta'. Archivo Jesús Hurtado

Anita Carmona Ruiz, 'Nita'

Nacida en Málaga el 16 de mayo de 1908, Nita fue la primera mujer en jugar al fútbol de manera profesional. No fue fácil, ya que la mentalidad machista de la época impedía que las mujeres pudiesen practicar cualquier deporte. Por eso, la malagueña tenía que disfrazarse de hombre para poder disfrutar de su gran pasión, que era jugar al fútbol. Su presencia no sentaba bien en algunos sectores del público y sus rivales la delataron y tuvo que huir de su Málaga natal para evitar que la encarcelaran.

Charlotte Cooper

Charlotte Cooper fue la primera mujer en ganar un título olímpico. Lo hizo en los Juegos Olímpicos de París en 1990 ante la francesa Hélène Prevost, aunque no recibió medalla porque estas no empezaron a otorgarse hasta la siguiente edición de los juegos. Así mismo, alzó cinco veces el trofeo de campeona de Wimbledon (1895, 1896, 1898 y 1901 y 1908) y disputó un total de once finales siendo ocho de ellas consecutivas.

Encarna Hernández

Es la pionera del baloncesto español. Esta murciana, que emigró a Barcelona a los 10 años, empezó a jugar en 1929, con 13 años, en una canasta improvisada con sus amigos. Apodada 'la niña del gancho', no dejó de perseguir su sueño hasta que logró convertirse en jugadora profesional llegando a proclamarse Campeona de Cataluña. Nunca le importó lo que pensaran de ella, incluso jugaba con pantalones cortos hasta que, cuando llegó el franquismo, fue obligada a jugar con bombachos.

Dawn Fraser

Nació el 4 de septiembre de 1937 en Sídney. Empezó a nadar a los 14 años sin saber que se convertiría en una referente en el deporte acuático. Consiguió un total de 8 medallas en los Juegos Olímpicos. En los Juegos de Commonwealth se hizo con seis de oro y, a lo largo de su carrera, batió 17 récords mundiales. Consiguió 23 títulos autralianos entre 1956 y 1964, año en que acabó su carrera: le prohibieron participar en competiciones por robar una bandera en el palacio oficial del Emperador en Tokio.

Edurne Pasaban

El 17 de mayo de 2010, Edurne Pasaban se convirtió en la primera mujer en coronar las 14 cimas más altas del planeta. El camino hacia la gloria lo inició en 2001, puso rumbo al Himalaya para hacer cima en el Everest, y lo acabó el pasado 2010 tras coronar el Shisha Pangma (China). El mundo del alpinismo está ligado a los hombres y, tras acabar el reto de 'los 14 ochomiles' tuvo que escuchar comentarios como 'los ha acabado porque iba en expediciones con hombres'.

Nadia Comaneci

La gimnasta rumana fue la primera atleta en la historia en conseguir una calificación de diez puntos en la categoría de gimnasia artística en unos Juegos Olímpicos. Fue en Montreal en 1976 gracias a su ejercicio a su ejercicio en barras asimétricas a la edad de 14 años. En el año 2000 fue nombrada como una de las atletas del siglo por la Laureus World Sports Academy.

Blanca Fernández Ochoa

Fue la primera española en ganar una medalla olímpica. Lo hizo en 1992 en los Juegos Olímpicos de Invierno en Albertville donde se hizo con un bronce siguiendo la estela en el esquí que dejó su hermano mayor Francisco, único español que ha logrado un oro olímpico (Saporo, 1972).

Janet Guthrie

Fue la primera mujer en clasificarse para las 500 millas de Indianapolis en 1997, seis años después de que el circuito permitiese la presencia de mujeres tanto en el área de garajes como en asistencia. Su clasificación se vio como la victoria de una mujer en el que todavía, hoy en día, se sigue viendo como un mundo de hombres. Por eso representó un triunfo para el deporte femenino.

Lydia Valentín

La deportista Lydia Valentín, de 35 años, ha marcado un antes y un después en el mundo de la halterofilia. Con su carrera aún en activo, acumula ya en su palmarés tres medallas en los Juegos Olímpicos (oro en Pekín 2008, plata en Londres 2012 y bronce en Río 2016), campeona del mundo y única española en proclamarse cuatro veces Campeona de Europa.

