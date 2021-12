Merche Castellanos, la guía de las Guerreras camino de las semifinales: "Está siendo un Mundial ideal"

Las paradas de Merche Castellanos (Ciudad Real, 1988) guiaron a España hacia la victoria contra Alemania en los cuartos de final del Mundial de balonmano femenino. Ella y la veterana Silvia Navarro son los ángeles de las 'Guerreras' y las que se han encargado de asegurar su portería durante todo el torneo que se disputa en nuestro país. Es una pareja afianzada y que sueña con hacer historia este viernes ante Noruega (20:30 horas).

La que seguramente sea la mejor selección del mundo (bronce en los JJOO) espera a la anfitriona en las semis. Las 'Guerreras', llegadas a este punto, no temen a nadie tras estar cuajando un gran papel durante todo el torneo. En juego estará asegurar medalla, que para España significaría ya, al menos, igualar el resultado del Mundial de 2019 en el que se logró la plata tras caer en la final ante Países Bajos.

EL ESPAÑOL ha hablado con Merche Castellas, que se encuentra tranquila antes del partido. "Como un partido más", dice a un día de medirse contra Noruega. En un choque tan especial, las 'Guerreras' estarán acompañadas de un público entregado en los pabellones y desde casa. España se vuelca con el balonmano femenino y las nuestras quieren responder haciendo historia.

Pregunta: ¿Cómo se siente el grupo de cara a las semifinales?

Respuesta: Las sensaciones son muy buenas. Al final venimos con una sensación muy buena frente a Alemania. El partido salió muy bien. Aunque nos costó un poquito al principio, luego es verdad que todo fue muy bien. El equipo está muy animado, con muchas ganas. Además, jugando en casa delante del público, que seguramente haya muchísima gente. Y bueno, sabemos que es un rival difícil, pero hay que jugar y hay que intentar meternos en la final.

Viendo que os medís a Noruega, una de las mejores selecciones del mundo, ¿qué esperáis del partido de semis?

Toda la gente que conozca un poco el balonmano femenino sabes que Noruega es la mejor o de las mejores selecciones que hay. Además, lo lleva demostrando durante muchos años, siempre estando metidas en semifinales, finales, siendo campeonas... Esperamos un juego muy rápido. Su contrataque es letal, es un juego muy rápido y tienen jugadoras con muchísima calidad, en ataque y en defensa. Tiene un equipo muy completo. Las cosas son así -risas-.

¿El hecho de jugar en casa y ante vuestra gente pesa más todavía en partidos a vida o muerte?

Para nosotras es muy importante que el público esté durante todo el partido animando. La verdad que en la pista lo notamos, lo sentimos, cómo la gente anima, cómo grita y cómo aplaude. Eso al final te ayuda. En los momentos buenos está muy bien porque te vienes más arriba, pero sobre todo en los momentos malos escuchar como la grada te lleva. Hace que lo malo pase y que empiece lo bueno.

Está siendo una experiencia increíble por cómo se ha volcado la gente

La sensación es de que la gente se ha volcado con el balonmano femenino.

Mucha gente se ha volcado con el Mundial y muchos se están volcando. Hay muchísima gente que nos está viendo en los pabellones y la gente que no puede venir nos está apoyando muchísimo desde casa. Mucha gente nos escribe personalmente, muchos medios de comunicación nos están llamando... La verdad que está siendo muy bonito y para mí está siendo una experiencia increíble en ese sentido. Estar en tu casa y ver cómo tantísima gente te está apoyando y, además, pues conocidos que a lo mejor no ven tanto balonmano femenino que nos escriban diciendo que te están viendo por la tele, que enhorabuena por el partido... A mí me parece precioso.

¿Jugar el Mundial en España os ha añadido responsabilidad extra o cómo lo estáis gestionando?

Responsabilidad tenemos, pero como todos los equipos tienen la responsabilidad de hacerlo lo mejor posible y de intentar ganar en la semifinal. Tampoco nos da más responsabilidad que el resto de equipos. No hay que tomárselo así ni ponerse más presión porque es innecesario y no va a hacer que juguemos mejor. Tenemos que centrarnos en jugar bien, sacar lo positivo de jugar en casa y ante nuestro público y olvidar esa responsabilidad y esa presión que no tenemos que tener.

En la lucha por las medallas de un Mundial cuenta todo. ¿Hasta qué punto lo hace lo mental?

Sí, sí. La parte mental es muy importante. Además, que ya físicamente todos los equipos llegan ya más cansados. Son muchos días de campeonato, son muchos partidos y muchos minutos. Mentalmente tienes que estar preparada y a mí me parece fundamental el tema mental porque tienes que evitar pensamientos negativos o de presión y centrarte en hacen seguir haciendo lo que estamos haciendo, que nos está saliendo todo bien e ir con confianza. Pues como lo estamos haciendo todos los partidos que llevamos.

Y así os sentís para mañana, ¿no? Con confianza.

Sí. A ver, confianza tenemos. Es verdad que es una semifinal de un Mundial, no es un partido nada fácil, pero nosotras tenemos que jugar nuestras bazas e intentar hacerlo lo mejor posible. No creo que Noruega sea invencible, es un equipo muy bueno, eso es cierto, pero opciones hay, ¿no? -risas-.

Le preguntaba a tu compañera Carmen Campos antes del debut en el Mundial sobre si os veías en la pelea por las medallas. Su respuesta era que había que ir partido a partido. En este punto, ¿se puede decir que vosotras en realidad sí os veías aquí?

Sinceramente, nunca hemos hablado eso. Nunca hemos dicho este Mundial nos vamos a llevar medalla o lo vamos a ganar. Todo el mundo venía con mucha ilusión de jugar el Mundial en España, de intentar hacerlo lo mejor posible en casa, pero nuestro objetivo, era lo que te dijo Carmen. Ir poquito a poco, cumpliendo objetivos: la fase de grupos, luego el main round, intentar pasar primeras, pasar cuartos y ahora estamos en semifinales. Lo que tenemos en la cabeza es ganar mañana sin pensar en el domingo. Intentar hacerlo lo mejor posible, ganar, y luego ya pues se verá lo que viene. No nos hemos puesto ningún objetivo ni hemos pensado desde el principio 'vamos a ganar medalla'.

En el plano individual, estás dando un gran nivel a lo largo del Mundial y en los cuartos. ¿Son más difíciles estos partidos para una portera, que parte de una posición siempre determinante?

Es cierto que en los partidos la portería es bastante determinante, por lo general. Yo, sinceramente, no tengo esa presión ni lo pienso. Nuestro día a día es ese, estar en portería. Entonces para nosotras es nuestro trabajo y ya está. Es un partido más, un partido muy importante, muy bonito por jugar en casa, pero no pienso que tengamos una presión especial por estar en portería.

Juegue la que juegue, la del banquillo siempre está animando y apoyando Sobre su relación con Silvia Navarro

La pareja que formas bajo palos con Silvia Navarro es muy especial. ¿Cómo ha ido evolucionando tu relación con ella durante el paso de los años?

Pues es verdad que con Silvia llevo muchos años jugando y me llevo muy bien con ella. Hay muy buen rollo, juegue la que juegue la del banquillo siempre está animando y apoyando en todo momento... Tenemos una relación muy buena y hemos compartido muchas cosas, muchas veces habitación... Al final, la gente con la que compartimos aquí tanto tiempo ya no son solo compañeros sino que muchas veces la relación va mucho más allá.

Se puede decir que está en buenas manos la portería de España...

Bueno, de momento nos está yendo todo bien -risas-. Esperemos que mañana y el domingo, que también hay partido seguro, siga igual.

Luego está la figura de Jorge Martínez que también es muy importante para vosotras. ¿En qué os incide en la preparación?

En hacer las cosas bien. En no obsesionarnos simplemente con parar el balón sino con nosotras actuar de una manera que tenga sentido. Está dando resultados. Él lo que quiere es que lo hagamos todo con sentido y que una vez que lo hagas así, seguramente, llegue la parada. Habrá ocasiones en las que será gol. Es inevitable, no vas a parar todo. Pero está haciendo mucho hincapié en eso y animándonos mucho, intentando corregir los fallos y, por supuesto, reconocido también lo que estamos haciendo bien.

Hay que intentar llevarnos el partido contra Noruega a partir de la defensa

¿Alguna clave para Noruega?

Sabemos que viene Noruega, que es un equipo que corre mucho. Creo que una clave importante va a ser no perder muchos balones en ataque o regalarle balones para que ella no puedan correr. Intentar qué su ataque sea posicional. También tenemos que pensar en eso y seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo. Creo que estamos haciendo muy buen papel en defensa y hay que intentar llevarnos el partido a partir de ella.

Estando a las puertas de un partido tan especial, ¿una se acuerda en estos momentos cuando llegó a la Selección?

Pff pues ya hace tiempo que debuté con la Selección -risas-. Hace ya mucho y es verdad que en ningún momento me imaginaba esto. He visto muchas semifinales y finales de mis compañeras cuando jugaron, los Juegos Olímpicos lo veía por la tele y me parecía espectacular. Y ahora estar viviéndolo para mí es un sueño. Jugar una semifinal de un Mundial, en casa, con nuestro público y nuestra gente, haciendo el campeonato que estamos haciendo... Para mí está siendo un campeonato ideal.

El escenario más especial que se pueda imaginar una 'guerrera'...

Sí, ahora mismo, sí. En tu casa, con el pabellón en el que seguramente habrá muchísima gente, mucha familia, amigos y gente conocida. Va a ser muy bonito.

Y ya para ir acabando, ¿cómo será para Merche Castellanos la noche y las horas previas de la batalla contra Noruega?

Nada, muy tranquila. Yo soy muy tranquila y no me estreso por esas cosas. En mi cabeza, es un partido más. Es verdad que es un partido muy importante, que es una semifinal del Mundial, pero mi manera de afrontarlo es como otro partido cualquiera e intentar hacer mi trabajo sin meterme la presión en la cabeza de que es una semifinal de que es en casa... No. Voy a estar muy tranquila, esta noche voy a dormir muy tranquila y mañana intentaré hacer bien mi trabajo si me toca jugar y si no pues aplaudiré a mis compañeras y listo. Pero muy tranquila.

¿Y a soñar por la noche con el oro?

Esas cosas se empezarán a pensar ya cuando pite el árbitro el final del partido -risas-.

