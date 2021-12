Entrena y come como la 'Montaña' de Juego de Tronos: 'Thor' Bjornsson y su paso al boxeo

Hafthor Bjornsson se hizo famoso por ser uno de los denominados 'strongman' más mediáticos del mundo. Sin embargo, su nombre saltó a la fama en cada rincón del planeta después de interpretar a Ser Gregor Clegane, más conocido como la 'Montaña' de Juego de Tronos.

Hasta en cinco años consecutivos fue considerado como el 'hombre más fuerte de Europa' y tal vez su hito más grande fue el levantar 501 kilos de peso. Aunque algunos no creyeron en esta marca por haberla firmado en su propio gimnasio e incluso dijeron de él que había hecho trampas.

Sin embargo, todo esto es cosa ya del pasado. Su vida llegó a un punto de inflexión y cambió la disciplina de los 'strongman' por el boxeo. El cambio físico ha sido espectacular, pasando de los más de 200 kilos que marcaba la báscula a alrededor de 150 en unos meses.

Todo ello gracias a una dieta y un cambio también en su plan de entrenamiento. "¿Puedes creerlo? No estoy comiendo nada. ¡Me estoy quedando delgado! Pero me siento mucho mejor que cuando pesaba 205 kg y me forzaba a comer para ser el hombre más fuerte del mundo. Ahora tengo objetivos diferentes", decía antes de enfrentarse en el cuadrilátero a Devon Larratt.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hafþór Júlíus Björnsson (@thorbjornsson)

Estaba previsto que esa pelea fuese ante Eddie Hall, pero este se lesionó y el combate se tuvo que posponer. Ahora, 'Thor' Bjornsson sigue enfocado en su trabajo en el boxeo y ha bajado algún kilo más, como dejó constancia de ello en sus redes sociales recientemente.

"Pesé 147 kg el día antes de mi última pelea. ¿Debería perder más peso antes de pelear con Eddie o subir más pesado? ¡Mi plan es llegar aún más triturado y en mucho mejor estado general! Realmente no me importa mucho mi peso para ser honesto. Lo único que me importa es que estaré en una gran forma y podré demostrarle a la gente que está equivocada. Tantos enemigos que dicen que me voy a agotar en el primer asalto. Supongo que lo sabremos pronto", escribió el islandés en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hafþór Júlíus Björnsson (@thorbjornsson)

Fue en el año 2020 cuando se retiró del mundo de los deportes de fuerza de competición. Entonces superaba los 200 kilos, ahora con algo más de 50 kilos perdidos parece otro. Sobre todo porque incluso presume de tableta cuando tiene la oportunidad y esto es algo que ha logrado a través de dos claves que ha analizado el culturista y youtuber Aseel Soueid.

Calorías y entreno

En su canal de YouTube, Soueid explica cómo empieza el día 'Thor': desayuno con tres huevos grandes y pechuga de pollo cocida, un batido de avena, yogur y bayas frescas al lado. "Desayunando pollo. Un montón de cantidad... Supongo que cuando estás acostumbrado a comer 10.000 calorías al día como él, para reducir su peso corporal en casi 50 kilos tuvo que abastecerse con toneladas de alimentos limpios que le van a mantenerlo lleno", afirma.

A continuación, va al gimnasio donde imita una sesión de boxeo de las que comparte el de Islandia en sus redes sociales: "Es un gran ejercicio cardiovascular". Y esto es algo que sorprende al youtuber: "Me sorprende que Thor pueda mantener un nivel de resistencia así, siendo tan grande, así que un respeto loco".

Hafter Bjornsson, la 'Montaña' de Juego de Tronos. Foto: Instagram (@thorbjornsson)

Después lleva a cabo circuitos en una bicicleta de salto, sesión de cardio y resistencia. Antes de seguir entrenando, realiza la segunda comida del día: un filete de lomo de ternera, arroz blanco y verduras verdes. Y más trabajo de gimnasio, esta vez con las pesas como protagonistas. Nuevamente a comer, más pollo, patatas y verduras; para acabar el día con otras dos comidas más.

"Una comida muy limpia y variada", explica el culturista, quien incide en la reducción de calorías: "En general solo come unas 3.200 calorías, lo que es una locura teniendo en cuenta que solía ingerir 10.000 calorías al día. Solo puedo imaginar la cantidad de peso que tienes que llevar, como, cómo te sientes, cuando estás en 180 kilos y mides más de dos metros".

[Más información - La 'Montaña' de Juego de Tronos se pasa al boxeo: el 'strongman' baja de los 200 kilos para su gran asalto]

Sigue los temas que te interesan