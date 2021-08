El espectacular cambio físico de la 'Montaña' de Juego de Tronos: tableta lista para el boxeo

La recta final para el cara a cara entre los strongman Hafthor Bjornsson y Eddie Hall había comenzado. El cuadrilátero esperaba a ambos para un combate de boxeo de exhibición, pero una inoportuna lesión de Hall en el bíceps ha obligado a aplazar el evento.

Hafthor Bjornsson, también conocido por interpretar a Sir Gregor Clegane (la 'Montaña' de Juego de Tronos), se decidió a ponerse en forma y bajar de la barrera de los 200 kilos. El islandés levantó 501 kilos, derribando la marca de Eddie Hall el pasado año 2020 y desde entonces el piqué entre ambos ha ido creciendo.

Después de estos, se lanzó el reto de enfrentarse en el ring y para ello 'Thor' Bjornsson decidió ponerse a dieta, bajando de los 205 a los 155 kilos. El strongman nórdico continúa entrenando duro y definiendo su musculatura, algo que está llamando mucho la atención en las redes sociales.

Presumiendo de tableta se ha podido ver a la 'Montaña' de Juego de Tronos en sus últimas publicaciones en Instagram. Parece que por el momento ha dejado de lado el peligroso espectáculo de los strongman para centrarse en el boxeo, donde ya debutó en una pelea de exhibición ante Steven Ward.

En este primer combate, 'Thor' Bjornsson dejó muy buenas sensaciones y él pareció encantado del giro en su carrera: "No creo que la fuerza sea todo en el boxeo, hay técnica, velocidad, trabajo de piernas y debes tener cierta capacidad de resistencia para aguantar todos esos rounds. Creo que si estás en buena forma, si tienes esa resistencia, puedes ganarle a alguien que es mejor que tú".

Aunque su cambio de vida no tiene solo que ver con su salto del strongman al boxeo, sino también pensando en el futuro y en su familia. "Pesar más de 200 kilos no es saludable, tengo hijos y necesito pensar en mi tiempo con ellos, en mi salud, en mi futuro", afirmó el islandés.

A la espera del combate

Eddie Hall se mostró triste por su lesión y por tener que posponer la pelea ante la 'Montaña': "Estoy tan devastado de decir que me desgarré mi bíceps el lunes, pero ya me lo reimplantaron el jueves y la recuperación va bien. Desafortunadamente esto significa que la pelea entre Thor y yo será reprogramada, pero la noche de pelea de seguirá adelante el 18 de septiembre".

Hafthor Bjornsson respondió a su rival en las redes sociales, también dejando ver su pesar por lo sucedido: "Super decepcionado, pero esto no está en mis manos. Lo siguiente es encontrar un nuevo oponente para poder pelear en septiembre. Me tomo esto muy en serio y me prepararé aún más. Cuando Eddie esté listo, estaré esperando".

