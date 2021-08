Así ganaron Craviotto, Walz, Arévalo y Germade la medalla de plata en el K4 500 de los JJOO

No hubo medalla de oro, pero sí una plata que "sabe a gloria", tal y como confesaba Saúl Craviotto después de acabar la final del K4 500 en el Canal Sea Forest. El cuarteto español formado por el propio palista catalán, Marcus Cooper Walz, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade finalizaron segundos con un tiempo de 1:22.445. [Así vivimos la jornada en directo de los JJOO de Tokio 2020]

El K4 500 se ha convertido en la prueba reina del piragüismo, igual que en el atletismo son los 100 metros lisos o en la natación los 100 metros libres. Con esta prueba se cerraban los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para este deporte y ahí estuvieron los españoles para luchar hasta el final, pero la medalla de oro fue para el K4 alemán, que cruzó la línea de meta el primero con un crono de 1:22.219.

El bronce fue para el K4 de Eslovaquia, que marcó un tiempo de 1:23.534. Pero la pelea real por el oro estuvo entre alemanes y españoles. Por momentos lideró España la prueba, pero fue Alemania la que se acabó imponiendo para llevarse la presea dorada gracias al 0.226 de diferencia frente a la embarcación de Craviotto, Walz, Arévalo y Germade.

¡Así fue la regata con la que el equipo del K4-500 formado por Saúl Craviotto, Marcus Walz, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade ha logrado la plata olímpica!



Con esta medalla, Craviotto iguala a David Cal como máximo medallista español. #TokyoRTVE7A https://t.co/CBQxaEA6yj pic.twitter.com/pj7vug5qsD — RTVE (@rtve) August 7, 2021

Esta medalla, además, es especial porque con ella Saúl Craviotto ha igualado a David Cal como el deportista español más laureado en unos Juegos Olímpicos. Pero es que, por si esto fuera poco, el catalán se ha convertido en el único atleta que ha conseguido cinco medallas en cuatro JJOO consecutivos con dos oros, dos platas y una presea de bronce entre Pekín 2008 y Tokio 2020.

Legendario

El propio Craviotto se mostró exultante: "Estoy que no me lo creo. Estamos super felices a pesar de que todo el mundo pensaba que íbamos a sacar el oro. La cosa pintaba bien. Hemos hecho nuestra carrera, hemos empujado bien y estoy super orgulloso de mis compañeros". "A mí me sabe a gloria esta medalla. Cuatro Juegos Olímpicos, con casi 40 años que voy a cumplir. Estoy más contento que nadie", agregó en la Cadena COPE.

