Craviotto hace historia en los JJOO: logra su quinta medalla para España e iguala a David Cal

El K4 500 se ha convertido en la prueba reina del piragüismo masculino. Hasta ahí se presentaron los palistas españoles Saúl Craviotto, Marcus Cooper Walz, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade con el objetivo de hacer historia. Nuestro cuarteto no se hizo con el oro, pero se llevaron una plata con la que el líder Craviotto consiguió hacer historia en los Juegos Olímpicos. [Así vivimos la jornada en directo de los JJOO de Tokio 2020]

Antes de Tokio 2020, Saúl Craviotto sumaba dos medallas de oro (en K2 500 en Pekín 2008 y en K2 200 en Río 2016), una plata (en K1 200 en Londres 2012) y un bronce (en K1 200 en Río 2016). A tiro tenía en Japón igualar o incluso superar a David Cal y sus cinco preseas. Finalmente, ha empatado a la leyenda gallega del piragüismo con una nueva plata en su casillero personal.

David Cal consiguió a lo largo de su carrera también cinco medallas olímpicas. Las dos primeras cayeron en Atenas 2004, un oro en C1 1000 y una plata en C1 500. En Pekín 2008 llegaron los dos siguientes metales para el palista gallego y nuevamente fueron de plata en C1 500 y en C1 1000. La última, la ganó en Londres 2012 en la categoría de C1 1000.

Saúl Craviotto, Marcus Cooper Walz, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade, con la bandera de España tras ganar la medalla de plata en Tokio 2020 EFE

Nada más acabar la prueba y antes de subirse al podio. Craviotto atendió a la Cadena COPE para dar sus primeras impresiones: "Estoy que no me lo creo. Estamos super felices a pesar de que todo el mundo pensaba que íbamos a sacar el oro. La cosa pintaba bien. Hemos hecho nuestra carrera, hemos empujado bien y estoy super orgulloso de mis compañeros".

"A mí me sabe a gloria esta medalla. Cuatro Juegos Olímpicos, con casi 40 años que voy a cumplir. Estoy más contento que nadie", añadió el deportista español más laureado en unos JJOO con sus dos oros, dos platas y un bronce entre los Juegos de Pekín 2008 y estos de Tokio 2020. Cinco medallas en cuatro Juegos Olímpicos consecutivos. Lo nunca visto.

El récord de Cal

Saúl Craviotto tenía a tiro igualar los cinco podios que consiguió David Cal entre sus participaciones en los Juegos Olímpicos de Atenas, Pekín y Londres. Antes de que esto sucediese el de Cangas del Morrazo habló con La Voz de Galicia y aseguró que si alguien tenía que superarle o igualarle, lo mejor es que fuese alguien como el palista catalán.

"Esa medalla es casi segura. Llevan todo el ciclo olímpico siendo sobre todo plata, con algún oro superando a los alemanes. Yo le deseo la mejor suerte y, si me iguala, perfecto. No me va a quitar las mías. Que los récords se batan es lo natural", aseguró David Cal.

Además, señaló que para él fue muy especial cuando superó a Joan Llaneras: "Cuando logré la quinta, me pusieron al teléfono a Joan Llaneras, y su felicitación es uno de los momentos más bonitos que recuerdo de mi quinta medalla. Él y Arantxa -Sánchez Vicario- estaban igualados a cuatro. Si él estaba contento, yo no voy a ser menos. Si alguien me quita el récord, no está mal que sea Saúl".

Una plata que sabe a oro

El cuarteto formado por Saúl Craviotto, Marcus Cooper Walz, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade lograron la 19ª medalla para el piragüismo español. El objetivo era el oro, pero el equipo alemán llegó a la cita de Tokio como gran favorito para subirse a lo más alto del cajón. Como así acabó sucediendo este sábado.

Alemania se impuso en la final gracias a su 1:22.219, mientras que los españoles marcaron un crono de 1:22.445 (a 0.226 de la medalla de oro). El tercer lugar del podio fue para el K4 de Eslovaquia, que se llevó la medalla de bronce después de acabar la carrera con un tiempo de 1:23.534.

