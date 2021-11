Igor Bellido, campeón del mundo junior de triatlón: ha nacido una estrella

Buenas noticias para el triatlón español. Igor Bellido se ha proclamado este sábado en Quarteira, Portugal, campeón mundial júnior. El triatleta sevillano, que marcó un tiempo de 55.22 minutos, se impuso al portugués Joao Nuno Batista y al británico Dominic Coy. Fundamentó su triunfo en su magnífica carrera a pie, en la que se mostró intratable para sus rivales, a los que al final no dio opción alguna. Sigue los pasos de Mario Mola, que lo ganó en 2009, y Fernando Alarza, que lo hizo en 2011.

Este joven de 19 años sigue un plan muy sacrificado. Madruga todos los días para ir a la universidad y dedica la tarde entera para practicar los tres deportes que componen esta disciplina. Su esfuerzo se ha visto recompensado con el título mundial este sábado. Bellido supo estar metido en carrera en todo momento y pese a la ventaja que llegó a tener el alemán Henry Graf, su superioridad en el sector final a pie le reportó el oro.

Criado en la factoría de triatletas entrenados por Samer Ali-Saad Guardia, referencia de este deporte en la capital andaluza, se ha presentado ante el mundo. Se mudó este año a la Residencia Blume para seguir construyendo como deportista de alto nivel y este cambio le ha dado un buen resultado. En 2019 fue campeón júnior de Europa y campeón del mundo de triatlón en edad escolar, avisando de su gran potencial.

Igor Bellido Mikhailova ESP #TriJrChamps21 CHAMPION with an outstanding run performance!

João Nuno Batista POR silver medal

Dominic Coy GBR bronze medalhttps://t.co/4qlLDRo7CW @TRIATLONSP @triatlopt @BritTri pic.twitter.com/ehEXID1FtN — World Triathlon (@worldtriathlon) November 6, 2021

Una de las claves de su ascenso es el gran nivel de entrenadores que hay en nuestro país. Así lo cree Bellido que lo explicó en una entrevista este año: "Ellos son muy bueno, las técnicas que utilizan también y luego están también los deportistas. Es un poco todo esto junto. Es que tú ves a Javi o a Mario Mola y es que son unos bestias, son unos grandísimos deportistas". Pero, para llegar a esto, hay que hacer muchos sacrificios.

"Sobre todo es el tiempo libre, ese tiempo para estar con tus amigos, para salir. Pero es que yo tampoco lo veo como un sacrificio porque lo hago para hacer lo que me gusta, así que no me molesta perder ese tiempo libre. No siento que esté perdiendo nada. Esto es lo que yo quiero y estoy feliz haciéndolo", explicaba en esta misma entrevista. Está claro que todos estos esfuerzos han dado sus frutos y que es el comienzo de muchos más éxitos para Igor Bellido.

[Más información: España fracasa también en el triatlón: Mario Mola, Fernando Alarza y Gómez Noya lejos de las medallas]

Sigue los temas que te interesan