Francisco Montiel y cómo correr un triatlón después de recibir tres disparos de un cazador

La prueba del triatlón de Posadas no podía imaginar que se iba a tener una relevancia que le iba a llevar a los medios nacionales, pero lo que vivió Francisco Montiel no tiene parangón. Este representante del club Montilla-Córdoba Triatlón se estaba preparando para disputar la XXXII edición del Califas de Hierro, la modalidad sprint de esta cita. La competición se desarrolló con total normalidad, salvo por un grave incidente que pudo terminar en tragedia y que sucedió antes de la carrera que iba a disputar este triatleta.

Montiel escuchó el sonido de varios disparos cuando se encontraba probando la bicicleta, y fue en ese momento cuando notó los impactos en su propio cuerpo. Una vez que consiguió identificar al cazador, el deportista, con la ayuda de un compañero Policía Nacional y que iba a realizar igualmente la prueba, le pidió la documentación y éste último le requiso el arma. Todo sucedió cerca del Pantano de la Breña, en la localidad de Almodóvar del Río, donde arrancaba la prueba con el segmento de natación.

A pesar de las heridas, el triatleta se lanzó a participar hasta acabar en la novena posición. "No sabía lo que era, noté unos impactos en el cuerpo, me di la vuelta y vi como unos perros venían a por mi, en esos momentos pensé que se trataba de un cazador que se había liado a tiros", cuenta el joven al portal Triatlon Channel. Tras recibir la atención médica pertinente, el corredor del Montilla-Córdoba Triatlón no dudó en seguir con su objetivo de realizar la competición.

"El médico me dijo que el perdigonazo del pecho (a tres centímetros del pezón) iba directo al corazón", explicó también en una entrevista en MARCA. El corredor hizo un vídeo que subió a su cuenta de Instagram donde se muestran esos perdigonazos que finalmente no le provocaron más daños que los superficiales.

Tras la intervención del Policía Nacional, se personó la Guardia Civil para intervenir y para que el triatleta pusiera una denuncia contra el cazador. "No se porque lo hizo, disparó a menos de 20 m de una carretera y directamente contra mi, algo que está totalmente prohibido, dijo que disparó al aire pero eso no fue así, pues yo estaba abajo y los tiros me dieron directamente. Probablemente perdió la cabeza porque le fastidiaría que el triatlon le espantara las presas", explica en la entrevista en Triatlón Channel.

