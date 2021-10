Muere Lucas Pierazzoli por un golpe en la cabeza durante un partido de rugby a los 28 años

El rugby argentino y el de todo el mundo están de luto este lunes. Lucas Pierazzoli que era segunda o tercera fila del Hurling Club y que jugaba en la categoría de la Primera B ha fallecido en el hospital Posadas. El jugador de 28 años sufrió un golpe en la cabeza cuando chocó con la de otro durante el partido que disputaba este sábado frente al SITAS. El deportista fue trasladado al centro médico donde este domingo se confirmó su muerte.

El suceso ocurrió cuando solo quedaban cinco minutos para el final del partido y el golpe le causó un paro cardiorrespiratorio. Pierazzoli estuvo desmayado durante 40 minutos y, tras reanimarlo con la maniobra RCP, lo pudieron trasladar en una ambulancia. Según informa el diario Olé, Pierazzoli estuvo desmayado durante 40 minutos y tras reanimarlo con RCP lo pudieron trasladar en una ambulancia. Tenía algunas vértebras fracturadas, la médula afectada y se mantenía con vida gracias a un respirador artificial. El padre del jugador publicó en su cuenta de Facebook un sentido mensaje recordando su figura.

"Hoy se me fue uno de los cinco, Lucas, el fana de Racing, siempre con su buzo. Se fue en su salsa, jugando su deporte, rodeado de cientos de amigos. No hay palabras, no hay razones, solo las cosas pasan. Lo voy a extrañar mucho, pero también sé que tengo que estar para los otros cuatro. Lo recordaremos con alegría, sabiendo que de arriba nos va a cuidar. ¡Te amaré por siempre, Lucas!", recogía en la publicación emotiva que se ha viralizado en las redes sociales.

No es la primera vez que sucede en Argentina algo similar. Este caso lamentablemente recuerda lo sucedido con Jerónimo Bello en 2016. El jugador sufrió el desplazamiento de dos vértebras y quedó en sillas de ruedas antes de fallecer en 2019 a los 27 años. También los medios argentinos se acuerdan de Juan Cruz Migliore, que murió en 2008 durante un encuentro.

Avisamos a nuestros socios que @HurlingClubArg estará cerrado.

Gracias seguimos rezando por Lucas — Hurling Club Arg (@HurlingClubArg) October 3, 2021

