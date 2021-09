El consejo de Pablo Iglesias al campeón olímpico Alberto Ginés sobre cómo ponerse un traje

La cuenta de Twitter de Alberto Ginés se convirtió en un auténtico fenómeno viral después de que se proclamase campeón olímpico en los JJOO de Tokio 2020. Su último mensaje ha sido respondido por Pablo Iglesias. El que fuera líder de Unidas Podemos le ha aconsejado sobre cómo ponerse un traje.

El campeón de escalada publicó el siguiente mensaje este lunes en su perfil: "Hoy me voy a poner traje por primera vez en la vida y me da una vergüenza de la hostia". El tuit enseguida consiguió miles de 'me gusta'. Pero también de comentarios.

Uno de ellos de Pablo Iglesias. El exvicepresidente del Gobierno no dudó a la hora de empatizar con Alberto Ginés. "No sabes cómo te entiendo", le escribió. Para después pasar a darle un consejo que él en su día recibió.

Hoy me voy a poner traje por primera vez en mi vida y me da una vergüenza de la hostia September 20, 2021

"No sabes cómo te entiendo, pero con tu percha te va a ir muy bien (no todos tenemos esa suerte). Te doy el consejo que me dieron a mí antes de tomar posesión como vicepresidente: 'Se abrocha solo un botón de la chaqueta'", fue el mensaje que Pablo Iglesias dedicó a Alberto Ginés.

No sabes cómo te entiendo, pero con tu percha te va a ir muy bien (no todos tenemos esa suerte). Te doy el consejo que me dio a a mí antes de tomar posesión como vicepresidente @ernesturtasun “Se abrocha sólo un botón de la chaqueta” — Pablo Iglesias (@PabloIglesias) September 20, 2021

Aunque este no es el único mensaje que ha recibido el campeón olímpico. Como siempre, no todos han sido divertidos o de apoyo. En Instagram, un usuario le ha escrito lo siguiente después de ver una foto de Alberto Ginés en traje: "Un rojo guapo y en traje. En fin la hipocresía de la izquierda". Tirando de buen humor, el escalador ha contestado así: "Pues nada, a la próxima gala en pijama".

