El Michael Chandler - Justin Gaethje de la UFC 268, en peligro por la vacuna de la Covid-19

El peso ligero de la UFC se ha convertido en una especie de categoría reina dentro de la empresa estrella de las artes marciales mixtas (MMA). Con Khabib Nurmagomédov retirado y con Conor McGregor lesionado, el resto de luchadores tienen que mantenerse al máximo nivel para continuar siendo los referentes.

Ahí entran en juego nombres como los de Michael Chandler y Justin Gaethje, quienes se iban a ver las caras el próximo 6 de noviembre en el Madison Square Garden de Nueva York (EEUU), en el evento de la UFC 268. Sin embargo, la pelea puede acabar cayéndose del cartel.

No es el combate estelar de la velada, ya que la cabeza de la cartelera de la UFC 268 es la pelea entre Kamaru Usman y Colby Covington. Pero igual de atractivo que este es el combate entre Michael Chandler y Justin Gaethje. El primero luchó por el título del ligero ante Charles Oliveira, pero fue el brasileño el que se hizo con el cinturón que dejó Khabib con su retirada. El segundo, la última víctima de 'The Eagle'.

Michael Chandler golpea a Charles Oliveira REUTERS

Después de ser candidato al cinturón y dejar escapar la oportunidad, Michael Chandler debe volver a ser merecedor de luchar por el título mundial. Primero Charles Oliveira se enfrentará a Dustin Poirier, por lo que 'Iron' debe ganar a Justin Gaethje para tener una nueva oportunidad.

No a la vacuna

Chandler, por el momento, ha decidido no vacunarse contra la Covid-19: "Todavía no me van a vacunar. No es que sea anti-vacunas. No es que no crea en la vacuna, necesariamente. Simplemente no voy a recibir la vacuna hasta que esté aprobada en un 100 por ciento por la FDA. Hemos tenido cientos de ensayos clínicos, al igual que tuvimos las vacunas que ha tenido mi hijo: sarampión y varicela y todas las vacunas que han existido durante 100 años que han sido probadas. Veremos. No sé qué va a pasar".

Nueva York ha implantado nuevas políticas sanitarias por la nueva ola de coronavirus y entre ellas se encuentra el requisito de la prueba de vacunación para asistir a eventos como este de la UFC. En su cuenta de Instagram, Chandler ha señalado que "las posibilidades de que UFC pueda vender las entradas del Madison Square Garden solo con personas vacunadas realmente reduce su capacidad de vender las entradas del Madison Square Garden".

"Creo que pone en duda si el Madison Square Garden realmente sucederá. Pero como dije, no estoy en contra de las vacunas. Creo que las vacunas son efectivas. Creo que es decisión de todos si quieren o no vacunarse. No me vacunarán antes del 6 de noviembre, así que no podré actuar ni entretener en el Madison Square Garden", ha continuado el estadounidense.

Postura de Dana White

El presidente de la UFC tiene claro que no va a obligar a ninguno de sus luchadores a vacunarse contra su voluntad, así como también ha confirmado que no serán despedidos sea cual sea su decisión: "Nunca le diría a otro ser humano qué hacer con su cuerpo. Si quiere vacunarse, depende de usted. Esa es su elección. Nunca me vas a escuchar decir que voy a obligar a la gente a vacunarse".

"Nunca sucederá. Creo que mucha gente está haciendo eso, te dicen en Nueva York que no puedes ir a un restaurante o gimnasio a menos que estés vacunado y puedas probarlo y cosas por el estilo. Algunas personas son despedidas si no se vacunan. Eso no va a suceder aquí. Si quieres vacunarte... vacúnate. Si no lo haces, esa es tu decisión, tu cuerpo", ha sentenciado Dana White.

