Damian Priest: "Mi lucha con Bad Bunny fue uno de los momentos que más nervios he pasado"

La WWE vuelve a llenar desde hace unas semanas sus pabellones con miles y miles de sus fans. La mayor empresa de wrestling del mundo se despidió de una etapa de casi un año y medio realizando sus shows sin público, a excepción del último Wrestlemania, y las superestrellas vuelven a sentir el calor de la gente. Una de ellas es Damian Priest (Nueva York, 1982).

El luchador de origen puertorriqueño disfruta del momento. Viene de estrenarse en Wrestlemania 37 haciendo pareja con el artista Bad Bunny, en uno de los momentazos de la última edición el magno evento, y aara aquellos que sigan la programación semanal de WWE sabrán que su siguiente objetivo es conquistar el campeonato de los Estados Unidos.

EL ESPAÑOL formó parte de una charla exclusiva de medios nacionales con el gigante de 2,01 metros. El regreso del público sirve también como nexo al gran debate en el plano deportivo de las últimas semanas: la presión a la que se exponen los atletas de primer nivel. Damian y el roster de la WWE lidian con la exposición mediática semana tras semana y explica cómo lo gestiona en su caso.

Damian Priest, en Wrestlemania 37 WWE

Quería preguntarte por cómo te has sentido sobre el ring con el regreso del público a las arenas. ¿Os ha llevado trabajo volver a acostumbraros a tener a los aficionados delante?

Nuestro trabajo es provocar emociones en el público. Sin ellos, nosotros solamente estábamos luchando y pensando: 'Ojalá esto haya funcionado, ojalá ellos hayan sentido algo por lo que acaba de pasar'. Pero solo podíamos pensarlo, no había forma de saberlo.

Con ellos de regreso, ahora, se siente más increíble que antes. Como pasó tanto tiempo sin ellos... No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Ahora que ellos han regresado, para nosotros es diferente. Se les nota. Veo todas las entradas de los luchadores, les veo las caras y se nota diferente. Veo esa emoción positiva. También en el público. Tras tanto tiempo en casa y sin poder hacer algo divertido y cosas así, ves las caras en frente y se nota la diferencia. Se nota que todo el mundo de verdad está gozando y nos hace felices. Para eso hacemos este trabajo.

Te hacía está pregunta también porque hemos visto estas semanas un debate muy interesante en los Juegos Olímpicos a raíz de Simone Biles y la presión al competir. ¿Cómo combate una superestrella la presión cuando está frente al Universo WWE?

Es algo que no se puede explicar. Uno nunca sabe lo que va a pasar. No es algo que vas a aprender de la noche a la mañana y es algo a lo que te tienes que acostumbrar, a controlar esos nervios. Siempre están ahí. Y el que te diga que no los tiene, te está mintiendo. Yo siempre, en cada entrada, cada vez que salgo, cada vez que tengo que hablar, cada vez que tengo que luchar, estoy súper nervioso.

Uso esos nervios para ayudarme. Es una parte de mi trabajo que me encanta. Sentir eso, sentir que no tengo control. Uno no sabe lo que va a pasar, cómo va a reaccionar o cómo el público va a reaccionar. Esa es una de mis partes favoritas.

Damian Priest y Bad Bunny durante un show de WWE WWE

Imagino que es algo que también hay que trabajar...

Te pongo un ejemplo. En Wrestlemania, cuando estaba luchando con Bad Bunny, ha sido uno de los momentos en los que más nervios he tenido en mi carrera entera en la lucha libre. Pero no sé, lo usé a mi favor. Me decía: 'Me encanta cómo me siento'. Empecé a sonreír.

Si sale todo natural y no tratas de mostrar algo que no eres, solo eres tú, si piensas voy a ser yo, todo sale bien. Así es como yo empecé a controlarlo.

Le encantó su tiempo en WWE y para mi sería imposible no verlo regresar Damian Priest, sobre Bad Bunny

¿Un regreso de Bad Bunny?

Durante la charla, uno de los temas protagonistas fue su aventura en el ring con Bad Bunny que tuvo en Wrestlemania su colofón. Le preguntaron si cree que algún día volverá a coincidir con el artista en un ring y esto fue lo que dijo:

"¡Definitivamente vamos a hacer algo juntos en el futuro! Hemos intercambiado mensajes, pero él está muy ocupado con su tour en Sudamérica y yo estoy muy ocupado con el regreso de los fans. Tratamos de mantener el contacto y hemos hablado de que en el futuro podemos hacer algo juntos. Le encantó su tiempo en WWE y para mi sería imposible no verlo regresar".

