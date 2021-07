Mike Tyson: "Usar esteroides en los deportes de pelea es como un intento de asesinato"

Mike Tyson se convierte en noticia siempre que habla. En su favor hay que decir que nunca lo hace en vano y que siempre deja tras de sí jugosos titulares. A la espera de que el de Brooklyn vuelva a subirse al cuadrilátero, el boxeador ha hablado sobre el uso de esteroides en los deportes de contacto.

En su pódcast Hotboxin' with Mike Tyson, el excampeón del mundo de los pesos pesados ha asegurado que no es que esté en contra del consumo de esteroides, pero sí cuando se habla de deportes como el suyo, el boxeo, ya que puedes correr un serio riesgo en este tipo de disciplina.

"No estoy en contra de los esteroides ni nada de eso porque todo el mundo lo está usando correctamente. Pero no debe usarse en deportes en los que la gente esté peleando físicamente. Si quieres correr rápido o nadar más rápido, de acuerdo. Cualquier cosa menos una confrontación física", ha asegurado 'Iron Mike'.

"Es criminal. Si vas a golpear a otra persona así, eso es como un intento de asesinato", ha añadido Mike Tyson después de que el tema saliese a la luz en el podcast durante la conversación con Badou Jack, quien no pudo disputar su cara a cara con Jean Pascal por el positivo de este en esteroides.

Otra vez en la cima

Aunque no compite de manera profesional, lo cierto es que desde que anunció que regresaba y se gestó ese regreso al ring, el nombre de Mike Tyson vuelve a estar entre los más cotizados. En septiembre, peleará contra Lennox Lewis, tal y como él mismo informó en declaraciones para TMZ.

Pero es que además 'Iron Mike' ha recibido una petición proposición. Logan Paul ha sido el que ha afirmado que le gustaría pelear contra la leyenda del ring después de haberlo hecho ante Floyd Mayweather. "Estoy como, 'hermano, literalmente pasé por todo esto, no puedes decirme que no puedo vencer a Mike Tyson. Hermano, es viejo, viejo", dijo el polémico youtuber hace unas semanas.

Eso sí, parece que Tyson no está por la labor de un combate ante uno de los hermanos Paul, aunque a Logan ya le han advertido que saldrá mal parado si 'Iron Mike' accediese a su petición: "Mi abogado lo mencionó y me dijo: 'No, Tyson te arrancará la cabeza, no tienes ninguna posibilidad'".

