La marihuana, más cerca de ser legal en el deporte: EEUU presiona a la AMA

Hace una semana, se hacía público que la atleta Sha'Carri Richardson se queda fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio tras su positivo en cannabis. Un caso que ha revolucionado Estados Unidos puesto que era favorita para el oro y que abrió nuevamente el debate sobre el uso de la marihuana.

Desde entonces, en la Casa Blanca se ha estado estudiando la manera de sacar la marihuana de la lista de sustancias prohibidas de la AMA y ya se ha realizado el primer movimiento. ¿Legalización o no? Esa es la cuestión que traspasa fronteras, aunque es en EE. UU. donde el volumen alcanza más decibelios.

Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, ha señalado que las normas deben ser revisadas y modificadas: "Sabemos que las normas son las que son. Tal vez deberíamos revisarlas". "Ciertamente tenemos que respetar el papel de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos y del Comité Olímpico de Estados Unidos en las decisiones que toman, pero es triste", añadía.

Sha'Carri Richardson, velocista de Estados Unidos durante una prueba Reuters

Después de estas declaraciones, un portavoz de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP) dijo a Around the Rings que se está debatiendo si impulsar o no un cambio en el estatus de la marihuana con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

En este punto es importante señalar que, precisamente, la directora interina de este organismo, de la ONDCP, también ocupa un puesto en el Consejo de la Fundación de la AMA que establece la política de la agencia antidopaje, algo a tener en cuenta dentro de lo que puede ser el debate que se va a poner sobre la mesa de manera oficial.

Cumbre el 25-N

Estos movimientos van encaminados a la cumbre que tendrá lugar el próximo 25 de noviembre. Entonces, se quiere poner sobre la mesa el tema del consumo de cannabis y el deporte. "Si es posible, los EE. UU. asegurarán una discusión más temprana de este tema dentro de la AMA", ha apuntado el portavoz.

El portavoz de la ONDCP también ha señalado al medio anteriormente citado que será ese 25 de noviembre el "momento en el que habrá una oportunidad para preguntar sobre las políticas de la AMA relacionadas con el cannabis, incluyendo el calendario de pruebas, y la base para la consideración del cannabis como una droga que mejora el rendimiento".

Para la Agencia Mundial Antidopaje hay tres criterios por los que se debe considerar como ilegal el consumo del cannabis, marihuana o hachís. Estos son los siguientes: mejorar el desempeño deportivo, representar un riesgo para la salud del deportista o violar el conocido como 'espíritu deportivo'.

El peligro del consumo

Desde la Agencia Antidopaje de EE. UU. (USADA) señalan que deben cumplir con los criterios de la AMA: "Aunque el gobierno de Estados Unidos tiene un asiento en la mesa para dar su opinión, y seguirá defendiendo a los atletas, en última instancia estamos obligados a cumplir las normas de la AMA. Esto es cierto incluso en casos tristes y difíciles como éste, en el que podríamos adoptar un enfoque diferente si la elección fuera nuestra".

"La inclusión de los cannabinoides, incluida la marihuana, en la lista de sustancias prohibidas ha sido objeto de un intenso debate desde la creación de la AMA en 2003. Muchos apoyan ahora que se elimine, ya que la lista debe referirse principalmente a las sustancias que mejoran el rendimiento y porque la marihuana está ampliamente disponible en ciertos países", continúan exponiendo desde el organismo.

"Sin embargo, muchos también están de acuerdo, desde el punto de vista de la salud y la seguridad en el deporte, en que debe permanecer en la lista para evitar posibles impedimentos y lesiones graves durante la competición. Por ejemplo, no queremos que un ciclista perjudicado (por el consumo) vaya a 70 millas por hora en un grupo de otros ciclistas bajando una montaña en el Tour de Francia o que un snowboarder igualmente perjudicado se arriesgue a sufrir lesiones en un half-pipe en los JJOO", sentencian desde la USADA.

