Hugo González, el nuevo talento de la natación española: un éxito forjado con el sueño americano

Hugo González de Oliveira, de padre español y madre brasileña, se ha convertido en uno de los nombres de moda del deporte nacional en las últimas horas. Sus excelentes resultados en el europeo de Budapest le han convertido en toda una referencia de la natación mundial y con su brillante actuación han conseguido colarse en las casas de muchos españoles que ya saben que en el territorio nacional ya hay un 'Michael Phelps patrio' que hace maravillas.

Los Campeonatos de Europa de Budapest le han encumbrado a lo más alto después de haber demostrado en categorías inferiores sus grandes dotes. Sin embargo, el triple éxito conseguido, traducido en tres metales que adornan su fornido cuello, son ya una fuente de inspiración para muchos que sueñan con llegar a ser como Hugo González.

En Hungría, Hugo ha ganado una medalla de oro en la prueba de 200 estilos, una de plata en los 100 espalda y una de bronce en los 50 espalda. Además, en la prueba en la que consiguió el metal más preciado estableció la tercera mejor marca mundial del año y el récord de España de la prueba con un tiempo de 01:56:76. Un balance sencillamente estratosférico para un nadador que promete dar muchas alegrías a toda la afición española y que pretende convertir la natación en un deporte de masas cada vez más seguido. Hugo tiene ese carisma que tienen los grandes campeones como Phelps para convertirse en reclamo y atracción.

Hugo González celebrando en la piscina EFE

El éxito de Hugo podría haber sido todavía más grande, pero la gran cantidad de pruebas en las que estaba inmerso y el apretado calendario le han hecho ir soltando lastre antes de pagarlo caro. Por ello, renunció a la final del relevo mixto de estilos y también ha renunciado a las semifinales de los 200 espalda. El motivo de esta última, además del cansancio de unos días tan agotadores, es que esta prueba coincide en el calendario olímpico con los 200 estilos, prueba en la que se acaba de proclamar Campeón de Europa y a la que dará prioridad. Su siguiente objetivo por tanto es intentar conseguir la mínima olímpica en los 100 mariposa. Y todo ello después de ser capaz de ganar un oro y una plata en poco más de hora.

Un diamante atípico

Si por algo ha destacado Hugo González estos días es por su capacidad para ser un nadador muy explosivo, veloz y potente para lo que la natación española acostumbra a formar. Los programas nacionales suelen ir encaminados a formar campeones en distancias más cercanas a los 400 metros, por ello, el talento desarrollado por Hugo González es más propio de un diamante atípico que de un producto nacional por antonomasia. Hugo prepara a sus presas paulatinamente y ataca sin piedad en la parte final. Ese ha sido el modus operandi del éxito exhibido en Budapest.

Hugo se ha destapado como un velocista nato con mucho margen de mejora y con una capacidad tremenda para bajar sus tiempos de acuerdo a sus cualidades. Además, es un auténtico dominador de las pruebas de espalda donde ha conseguido dos de sus tres medallas. Sin embargo, haber salido triunfador de la prueba de los 200 estilos le da confianza para sentirse también un atleta muy versátil dentro del agua, cada de rendir en cualquier disciplina y momento.

Hugo González en los Campeonatos de Europa de Budapest EFE

Además de su enorme talento y de sus capacidades, Hugo ha destacado siempre también por tener la cabeza muy bien amueblada y por saber siempre lo que quiere, demostrando disciplina y compromiso con el deporte que ama. Reconoce que los puntos donde más mejoras puede obtener son la natación subacuática, los virajes y las salidas y llegadas, puntos que lleva varios años machacando a fondo con un esfuerzo constante que ahora empieza a dar sus frutos y a llenar su cuello de medallas muy importantes y su mochila de sueño muy grandes.

Un junior en EEUU

La vida y el aprendizaje que ha tenido que hacer Hugo González de Oliveira en los últimos años no ha sido nada fácil. A sus 22 primaveras, no hace mucho que era un adolescente que rompía todos los registros en la categoría junior donde se proclamó Campeón del Mundo en varias modalidades. Desde entonces han pasado tres años de mucho trabajo y sufrimiento y de muchas horas pasadas al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, donde han estado sus lugares de formación.

Hugo González pasó por la Universidad de Auburn en Alabama para después formar parte de la Universidad de California en Berkeley. Dentro de su gran preparación, la cual ha sido mucho más detalla y específica que en España, centrándose en sus verdaderas cualidades y no en un modelo establecido casi por real decreto, Hugo ha podido trabajar con una leyenda como Dave Durden, histórico integrante del equipo estadounidense masculino de natación y considerado como uno de los mejores del mundo. Además, ha compartido piscina con nadadores de la talla de Ryan Murphy y Nathan Adrian, dos campeones olímpicos de talla mundial. De esta forma, y gracias a la experiencia adquirida también en Río de Janeiro en 2016, su camino hacia los Juegos de Tokio de este verano se encuentra en un punto muy sólido.

Hugo González nadando en una prueba de espalda EFE

Sin embargo, a pesar de estas aventuras americanas, Hugo González también lleva el sello del deporte español que le inculcaron Sergi López, su mentor, y José Ignacio Gonzalez 'Taja' y todo el Real Canoe. No obstante, después se cruzaron en su camino Durden y el sueño americano para seguir formándose y no pudo decir que no ante la gran oportunidad que se le presentaba de cara a unos Juegos Olímpicos a los que lleva esperando desde hace más de dos años.

Natación y estudios

La mayor prueba de que Hugo González es un chico muy preparado es que su cabeza avanza todavía más deprisa que sus brazos. A pesar de sus éxitos de adolescencia en la natación, el mallorquín no ha perdido nunca la perspectiva real de su vida, ni siquiera en los últimos dos años en los que lleva enfocado en poder realizar unos grandes Juegos Olímpicos. Por eso, los estudios siempre han sido una parte muy importante de su vida e incluso de su carrera.

Ahí donde se puede ver al nadador que ha triunfado en el europeo de Budapest y que ha vuelto a escribir el nombre de España en la actualidad de la natación mundial, se trata de un chico que no ha descuidado su formación y que es estudiante de ingeniería informática. Su estancia en Estados Unidos no solo le ha servido para cultivar sus dotes físicas y técnicas, sino también las culturales. La Universidad de California en Berkeley ha sido el centro en el que ha decidido desarrollar sus estudios de ingeniería informática, los cuales ha antepuesto muchas veces a sus responsabilidades como nadador. Es precisamente este hecho lo que ha provocado algunas fricciones entre Hugo y su entorno y la Federación Española de Natación. Tanto es así que ha llegado a afirmar en alguna ocasión que su decisión de abandonar España para seguir formándose no solo se ha debido a una simple decisión deportiva.

Hugo siempre ha tenido claro que una base de estudios para su futuro era clave para poder ir sobre seguro en una vida en la que la natación podía fallar en cualquier momento, bien por falta de éxito o incluso por alguna lesión. Por ello decidió abandonar el territorio nacional para seguir creciendo y volando en busca del sueño americano que se dividía entre la natación y la ingeniería informática. En lo primero, ya ha conseguido convertirse en toda una referencia y en un nombre a seguir de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio.

[Más información - Hugo González, 22 años y nuevo héroe de la natación española: gana oro y plata en apenas una hora]