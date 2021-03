Eufemiano Fuentes reconoce que en Barcelona '92 hubo medallistas que se doparon

Eufemiano Fuentes viene "a contar lo que la gente no sabe". Con esas palabras se presenta la entrevista que este domingo (21:25 horas) se emitirá en La Sexta y que tiene como protagonista al médico deportivo. En su charla con Jordi Évole hablará sobre el dopaje y pondrá el foco sobre los Juegos Olímpicos de Barcelona del 92.

En el adelanto de Lo de Évole que se ha compartido este viernes, Eufemiano Fuentes reconoce que hubo medallistas olímpicos que se doparon, alertando sobre Barcelona 92 y tener conocimientos que dinamitarían el deporte español.

A la pregunta de '¿Dopaba a los deportistas?' responde sin morderse la lengua: "Hacía trampas y no conozco a nadie que no las hiciera". "No querían problemas, no querían positivos, pero querían resultados", dice Eufemiano, que trabajó para la Federación Española de Atletismo, equipos ciclistas, boxeadores y clubes de fútbol.

Hay que recordar que Eufemiano Fuentes fue condenado en 2013 por un delito contra la salud pública dentro de la trama internacional de dopaje de la denominada Operación Puerto. Ha estado involucrado en diferentes tramas de dopaje y reconoce haber asesorado de forma "discreta" a grandes clubes de fútbol españoles para mejor el rendimiento de sus futbolistas. Évole le pregunta por estas relaciones y parece que Fuentes no tendrá problemas en dar nombres de dichos vínculos.

Será la última entrevista que dé Eufemiano Fuentes, que actualmente está jubilado y repasará su trayectoria alrededor del deporte que está cargada de escándalos.

