6 de 10

Victoria imponente de Mathieu Van der Poel en la Strade Bianche tras demarrar en las rampas finales adoquinadas de la ciudad de Siena. El ciclista del equipo Alpecin-Fenix no tuvo rival y soltó a Alaphilippe con un ataque sensacional ante el que no pudo responder el campeón del mundo, que no pudo cumplir su sueño de cruzar la meta en primer lugar con el maillot arcoíris.