Heaven Fitch, la mujer que rompe barreras y ‘devora’ hombres en la WWE

La lucha libre es un deporte mundialmente conocido que en las últimas décadas ha ganado una enorme repercusión en todo el planeta gracias a la labor de la WWE, una empresa que se ha dedicado a añadirle una increíble dosis de espectáculo al wrestling para hacerlo así todavía más atractivo al público y convertirlo en un fenómeno de masas.

Gracias a esta empresa, la lucha libre americana ha adquirido un carácter global llegando a todas las partes del mundo y viajando como una gira por diferentes países de Europa y Asia para así acercar este enorme espectáculo a todos los fans del mundo. Además, se ha convertido también en una máquina de hacer dinero que ha convertido en oro a casi todas sus figuras que son reconocidas como súper estrellas del deporte y del show.

Sin embargo, hay veces que la WWE traspasa las fronteras de la televisión y el lujo, los grandes estadios y el glamur y se acerca a casos tan impactantes como el de Heaven Fitch, una chica que ha hecho historia en la lucha libre que muchos llaman 'de verdad'. Ahora, la WWE se ha acercado al caso de esta chica que hizo historia en el año 2020 y ha llevado su figura a la producción audiovisual con un documental que promete ser increíble.

La historia de Heaven

La historia de Heaven de Fitch es una historia increíble, que rompe barreras y que se sobrepone a todos los desafíos posible que aparecen en el camino. El caso de Heaven además es histórico en el deporte americano y servirá de inspiración a muchas personas, especialmente chicas, que sueñan con hacer su propio camino en el mundo de la lucha y del espectáculo. Ahora, WWE Network ha querido acercar una historia que se produjo en febrero de 2020 en Estados Unidos.

Heaven Fitch en un combate WWE

Heaven Fitch participó en el Campeonato Estatal de Lucha Libre Individual de la Asociación Atlética de las Escuelas Secundarias de Carolina del Norte, en representación de su propia escuela. Hasta ahí todo podría ser normal. Sin embargo, lo llamativo de su caso es que todos sus contrincantes en el certamen eran hombres, siete concretamente. Para la mayoría, esto suponía una clara desventaja para Heaven debido a parámetros evidentes como la fuerza o incluso el tamaño de elementos como las manos.

No obstante, no supuso un problema para Heaven Fitch que aún así decidió afrontar el reto con valentía y confianza, teniendo fe en sus habilidades y en sus capacidades. Se enroló en la categoría de 48 kilos y se convirtió en la gran sorpresa del campeonato y en la protagonista de una historia que ahora tendrá hasta su propio documental. Heaven disputó un total de 59 combates, todos contra hombres, de los cuales ganó 54 y solo cayó derrotada en 5. Con estos registros, se convirtió en la rotunda ganadora del campeonato y en la primera mujer en la historia capaz de hacer esto. Sin esperarlo, Heaven había sido toda una pionera en el mundo de la lucha libre.

Rompiendo barreras

Ahora no solo disfruta de aquella impresionante victoria y sueña con un futuro como profesional de la lucha libre, sino que tendrá el placer de ver reflejada su historia en un espectacular documental en el que no solo se valorará su fortaleza en la batalla, también fuera del ring. A lo largo de su vida y de su corta carrera, Fitch ha tenido que lidiar contra muchos que no creían en sus capacidades por ser mujer, en contra de muchos escépticos que no valoraban su empeño y su talento y que le instaban a abandonar, algo que ha supuesto una pelea incluso más grande la llevada en aquel espectacular evento.

La propia Heaven encontró, en los inicios de su trayectoria, trabas en su propia familia que intentaban protegerla por miedo a que le pudieran hacer daño. Tras aquel glorioso triunfo y aquella impresionante demostración de fuerza y valentía, Heaven reconoció que sus padres le habían dicho que no luchara por temor a que pudiera pasarle algo. Sin embargo, ella solo quería hacer lo que había visto hacer a sus hermanos, motivo por el cual se terminó enamorando de la lucha.

Heaven Fitch tras ganar un combate WWE

Gracias a ellos y a sus exigentes entrenamientos en los que no la concedían ninguna ventaja y la trataban como a un luchador más, adquirió una impresionante técnica y fuerza que le llevó a cosechar esa impresionante victoria en el Campeonato Estatal de las Escuelas Secundarias de Carolina del Norte. Con el tiempo, sus padres también aprendieron a entender y a aceptar la enorme vocación y el amor de su hija por la lucha libre, convirtiéndose en su mayor apoyo y en su mayor escudo contra los golpes y los ataques externos. Desde entonces, Fitch no ha perdido su máxima, hacerlo siempre lo mejor que puede hasta dominar el combate. Tras aquella maravillosa hazaña, Heaven afirmó estar abrumada por la locura que acababa de conseguir.

La WWE, a escena

Esta hazaña protagonizada por Heaven Fitch ya fue histórica desde el primer momento en el que accedió a participar en este certamen de lucha libre contra hombres. Adquirió una evidente repercusión y notoriedad cuando Fitch fue ganando uno a uno a todos sus rivales hasta sumar la friolera de más de 50 victorias. Y se hizo una hazaña increíble cuando consiguió levantar un título único e inigualable para ella, seguramente el principio de una exitosa carrera.

Sin embargo, la historia de Heaven Fitch también será legendaria por un aspecto muy importante que le ha dado repercusión mundial a este caso. La WWE ha elegido su historia para crear su primer documental fuera de su universo, de sus súper estrellas habituales, de los iconos que tienen contrato con su compañía y que son sus mayores generadores de beneficios. La WWE ha decidido también salir de su zona de confort para llevar a la producción audiovisual una historia de alguien anónimo que se convertirá en estrella para siempre.

Heaven Fitch antes de una competición WWE

A pesar de ser la primera producción o el primer documental que WWE Network realiza sin la presencia de ninguno de sus grandes iconos, sí se han volcado por completo en él con la intención de que tenga el mayor éxito posible y, sobre todo, para que la historia de Heaven Fitch llegue lo más lejos posible en todo el mundo. Hay que recordar que la plataforma de la WWE tiene un alcance planetario, por lo que la imagen de Fitch se convertirá en mundialmente conocida.

La WWE Network ha decidido que en la presentación de este documental sea Stephanie McMahon, directora de Marca de la WWE e hija del propietario de la WWE Vince McMahon, quien lleve la voz cantante del acto. Además, la súper estrella Beth Phoenix, una de las mejores luchadoras en la historia de la compañía y miembro del Salón de la Fama de la WWE, será quien narre la historia de Heaven Fitch y, por lo tanto, la única figura conocida que participa en el documental.

Un momento único

Este documental que narra la historia de Heaven Fitch está basado en unos hechos que ocurrieron en el mes de febrero del año pasado. Sin embargo, verá la luz en este 2021 este domingo 7 de marzo en WWE Network coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer, del 8 de marzo. La hazaña de Heaven Fitch ha tardado un año en ver la luz y lo hará en un momento de máxima repercusión para una historia de estas características.

Algunos de los premios de Heaven Fitch WWE

Además, el documental Heaven Fitch supone una creación rompedora, no solo por su contenido, si no también para la propia compañía que nunca había realizado una producción de este tipo y que debuta en un nuevo género, alejado de las habituales creaciones con sus propias súper estrellas.

Además, la WWE Network ha asegurado, a través de Ben Houser, vicepresidente y productor ejecutivo de WWE Network Documentaries, que Heaven Fitch también se ha convertido en un contenido muy importante para ellos a nivel de marca, ya que puede marcar el principio de una nueva línea de documentales que les introduzca en el género de historias reales de gente anónima. Admiran de Heaven Fitch su capacidad para inspirar a otras personas por su profesionalidad y su pundonor, así como sus evidentes logros. Por ello, les emociona tanto como a su propia protagonista compartir esta increíble historia con el universo de la WWE y con todo el mundo en general.

