Escándalo en el hockey hielo canadiense: varios exjugadores denuncian vejaciones y abusos

El deporte canadiense y en especial el hockey hielo ha sido sacudido por un gravísimo escándalo de vejaciones, sodomizaciones y abusos sexuales que se producían en la mayoría de equipos que disputaban la liga canadiense y que han sido denunciados ahora por un grupo de exjugadores.

Según apuntan estos antiguos jugadores, de edades comprendidas entre los 27 y los 57 años, estos abusos se llevan produciendo en la liga canadiense durante décadas y todo bajo el consentimiento de entrenadores y miembros federativos que eran conscientes de lo que estaba sucediendo y, no solo no hacían nada por pararlo, sino que además en algunas ocasiones participaban de estas vejaciones.

Los actos tenían como objetivo siempre a los jugadores nuevos que llegaban a los equipos. Se trataba de las famosas 'novatadas' llevadas hasta el extremo más absoluto y que en muchos casos superaban lo humanamente soportable ya que, en ocasiones, terminaban en palizas y en abusos que han dejado secuelas en muchos de esos jugadores.

Ahora, estos exjugadores han presentado una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Ontario para intentar poner fin a este tipo de fechorías y evitar que más jugadores de primer año tengan que pasar por este tipo de dramas. Además, esperan que se haga justicia contra todos aquellos que realizaron estos censurables actos. El canal TSN canadiense ha sido el encargado de sacar a la luz una lista detallada estas horrorosas novatadas.

Esta lista se define como un catálogo de depravación y abusos de todo tipo que ha provocado secuelas físicas y emocionales en muchos de esos exjugadores que han sufrido este tipo de conductas por parte de los jugadores veteranos de la competición y que ahora podrían tener que responder ante sus actos.

Algunas de estas salvajadas iban desde sodomizar a los jugadores novatos con palos de hockey recubiertos de una especie de 'calor líquido' para abrasar su piel, diferentes juegos sexuales de humillación u obligarles a tener sexo con prostitutas mientras el resto de jugadores miraban y les insultaban.

Estos abusos no se quedaban ahí, ya que tenían también un repertorio de torturas completamente nauseabundas. Desde animarles a pegarse en los entrenamientos contra otros jugadores a ser obligados a tener que recoger los excrementos de los jugadores más veteranos y tirárselos a otros jugadores novatos para humillarse unos a otros.

Estas torturas también se producían en los viajes de los equipos, donde tenían lugar la llamada 'caja del sudor'. Durante los trayectos en autobús, obligaban a los 'rookies' a meterse desnudos en los pequeños servicios del autobús y allí les azotaban con sus propios cinturones. Algunos jugadores reflejan en sus declaraciones que hasta los entrenadores participaban en estos actos tan terribles y que contaban con la connivencia de todos, incluidos algunos federativos que lo consideraban como parte de un ritual normal.

Las duras confesiones

Doug Smith, el denunciante más mayor con 57 años, confirma que este tipo de actos ya se producían en la décadas de los 80, cuando él militaba en el equipo de Ottawa en la Liga de Hockey de Ontario: "Era como estar en las líneas del frente en una guerra y que la gente te dispare sin tener donde esconderse, sabía que iba a pasar".

"Me asaltaron en el vestuario. Me vendaron los ojos. Los jugadores mayores me sujetaron, me ataron y me quitaron la ropa. Estaba desnudo. Me afeitaron los genitales. Me abofetearon. Me tiraron agua fría y caliente. Fue aterrador y extremadamente doloroso".

Así relata su drama Doug Smith, una persona de 57 años que aún hoy vive con pesadillas después de todo lo sufrido: "Todavía vivo con ello hasta el día de hoy". Sin embargo, su caso no ha sido el único que ha salido a la luz, ya que otros jugadores han querido contar también todo lo que sufrían.

Otro exjugador como Fred Lin, que llegó a la liga con 17 años, asegura que tuvo que sufrir todo tipo de vejaciones sexuales y abusos por parte de algunos de sus compañeros: "Te ataban un cordón de patines y lo lanzaban sobre un tubo de ventilación. Ataban el otro extremo a un cubo. Luego los jugadores mayores tiraban los discos al cubo uno por uno para ver cuántos discos podías coger". Además, asegura que le obligaban a bañarse en la orina de otros jugadores.

Los testimonios de estos exjugadores son tan desgarradores que algunos de ellos afirman haber caído en el alcoholismo y las drogas por culpa de estas vejaciones llamadas novatadas. Esta no es la primera gran denuncia que se produce, ya que hace seis meses, los exjugadores Dan Carcillo y Garrett Taylor aseguraban que en su equipo se había creado un "ambiente tóxico que condona las conductas violentas, discriminatorias, racistas, sexualizadas y homófobas, incluyendo la agresión física y sexual, en los jugadores menores de edad que están obligados a proteger".

La intención ahora de estos exjugadores, que se han visto obligados a contar sus dramas personales, es que se reconozca que existe un problema sistémico de novatadas y abusos y convencer al juez de que apruebe su moción de proceder con el caso como una demanda colectiva.

