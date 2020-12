10 de 10

Didac Costa disputa la Vendée Globe, la vuelta al mundo en vela en solitario. Este lunes se llevó un susto de grandes proporciones cuando su IMOCA60 'One Planet One Ocean' chocó contra una ballena de ocho metros a 1.200 km al suroeste del Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica.

Las consecuencias fueron mucho mejores de lo que pudieron ser: "He comprobado que solo había un rasguño en la quilla y aún tengo que seguir inspeccionando pero no creo que sea nada grave", dijo. El animal salió ileso: "He visto salir a la ballena, de unos siete u ocho metros de largo, por la popa, resoplando y tal como se movía pienso que tampoco ha sufrido ningún daño"