LeBron James avisa sobre jugar en la NBA con su hijo: "Es lo mejor de la renovación"

El alero estrella LeBron James se sinceró este lunes al decir que su firma de contrato por dos años más con Los Angeles Lakers no tuvo como prioridad el valor económico (85 millones de dólares), ni que pueda llegar a las 20 temporadas como profesional, sino el que le da la oportunidad de poder jugar con su hijo mayor.

Su gran objetivo y por lo que se siente motivado y emocionado es tener la posibilidad de jugar como profesional con su hijo LeBron James Jr., de 16 años. "Lo mejor de esto es que el año en que seré agente libre será el mismo en que mi hijo mayor se gradue de la escuela secundaria", declaró James este lunes en una videoconferencia con los periodistas.

"Así que tendré algunas opciones de cara al futuro". Entre ellas, según James estarán las de permanecer cerca de su familia, de su hijo o seguir jugando en el deporte que tanto ama.

El hijo de James, también conocido como Bronny, es un estudiante de segundo año en Sierra Canyon High School en Chatsworth, California y también juega como base en el equipo del colegio y la pasada temporada salió de reserva.

LeBron James entrena con mascarilla Instagram (kingjames)

Queda por ver cómo se desarrolla Bronny como talento profesional en los próximos años o si se modificará el acuerdo de negociación colectiva de la NBA para permitir que los jugadores sean reclutados directamente de la escuela secundaria una vez más, una opción que la liga eliminó en 2005.

Esta no es la primera vez que James habla de jugar en la liga con su hijo, ya en las Finales de la NBA del 2018, con los Cleveland Cavaliers, en declaraciones a la cadena de televisión ABC admitió que su mayor ilusión y logro como profesional sería el estar en el mismo campo compitiendo con su hijo.

"Ese sería el número uno en mi vida como jugador de la NBA ... Lo pensé porque mi hijo está a punto de cumplir 14 años, y podría llegar allí un poco antes", argumentó James, que podría hacerlo tanto de tenerlo de compañero como de rival.

James, quien tendrá 38 años cuando expire la extensión de contrato, no especularía sobre cuánto tiempo podría jugar más allá de la temporada 2022/2023, dado que su filosofía de la vida no es mirar demasiado al futuro sino darlo todo en el presente: "He tenido la suerte de ser parte de 18 campos de entrenamiento consecutivos, y nunca lo daré por sentado", destacó el cuatro veces ganador del premio Jugador Más Valioso (MVP) de la liga.

De ahí, que James reiterase que ahora su objetivo es defender un título de campeón por cuarta vez e intentar llegar al quinto anillo después de haberlo logrado con los Miami Heat (dos), uno con los Cavaliers y el cuarto el pasado octubre con los Lakers. Luego en sus defensas solo pudo repetir en el 2013 con los Heat, sin hacerlo en las del 2014 con el equipo de Miami y la del 2017 con los Cavaliers.

"Aunque es algo que tengo en mis objetivos, luego me preocupo sólo del día a día y trato de estar en la mejor condición física posible", reconoció James, de 35 años. "Mentalmente siempre me encuentro fuerte y disputo a competir, sobre todo en una franquicia donde lo único que vale es el título".

El viaje para repetir comenzará con el primero de cuatro partidos de pretemporada el viernes contra los Los Angeles Clippers, y la noche de apertura de la temporada regular seguirá el 22 de diciembre. Por ahora, James es solo otro jugador de baloncesto que se adapta a los rigores de correr arriba y abajo de la cancha nuevamente después de un descanso de temporada baja.

Dolido con Irving

También tuvo tiempo para admitir que "estaba dolido" por las recientes declaraciones de su excompañero, el base Kyrie Irving, que ahora juega con los Brooklyn Nets, al considerar que Kevin Durant es un mejor tirador que él cuando se dan los momentos decisivos.

James recordó que con Irving en el campo durante las tres temporadas que estuvieron juntos le pudo demostrar todo lo que eran capaces de hacer los dos juntos e individualmente.

"Tengo que reconocer que siempre intenté que él fuese el Jugador Más Valioso (MVP) de la liga, que estuviésemos en la misma página, pero eso no pudo suceder y lo lamento", destacó James. "Sin embargo, el hecho de que logramos un título, aunque sin tener esa identificación que se necesita para ganar, es algo increíble". James dijo que siempre le ha deseado lo mejor a Irving, pero insistió que se había sentido "muy dolido con sus comentarios".

[Más información: Bronny, el hijo 'influencer' de LeBron James y su motivo para seguir en la NBA hasta los 38 años]