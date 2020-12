El campeón de la UFC pro-Trump que amenaza a LeBron James: "Haría que se comiera la lona"

Este fin de semana hubo una antigua estrella de la NBA que se subió a un ring de boxeo y no salió bien parado. Se trata de Nate Robinson, ex de los Knicks, entre otros, que perdió por KO contra el youtuber Jake Paul. La impactante imagen del ex de la NBA noqueado ha llevado a Colby Covington, excampeón de UFC, a retar a la mayor estrella de la liga en la actualidad, LeBron James.

Covington ganó en 2018 el campeonato de peso wélter de la UFC y, actualmente, se mantiene como uno de los luchadores más reconocidos de su categoría. En su haber posee un récord de 26 victorias y solo dos derrotas y quiere medirse ahora contra LeBron. El pique no es nuevo y es que ambos ya tuvieron un cruce de palabras recientemente.

"Escuché que finalmente consiguieron despegar el cuerpo de Nate Robinson del ring del Staples. Yo haría que LeBron se comiera la lona en la mitad de tiempo. Todo el mundo sabe que los jugadores de la NBA son los atletas más blandos y privilegiados del planeta", ha dicho Covington tras la paliza que se llevó Nate Robinson. LeBron, de momento, no ha contestado, aunque parece una utopía ver algún día al 'Rey' en un octógono de MMA.

El ataque de Covington

Colby Covington le ha cogido el gusto a provocar a LeBron James. Reconocido simpatizante de Donald Trump, que le felicitó en público tras una de sus luchas, durante la precampaña presidencial cargó contra el movimiento 'Black Lives Matter', del que LeBron es uno de sus abanderados.

LeBron James y Michelle Obama pidiendo el voto Reuters

Tildó al movimiento de "una completa farsa, es un chiste, manejan a esta gente. Son terroristas. Este grupo va acompañado de criminales. Son malas personas, criminales que están atacando a la policía", dijo tras posicionarse a favor de Trump.

La cosa no quedó ahí y es que entonces Covington ya fue directamente a por LeBron: "Le dedico mi victoria a la gente que nos protege y a nuestros militares. Nos mantienes a salvo, no como esos deportistas. Estoy harto de estos deportistas espabilados, esos cobardes como LeBron James", dijo.

