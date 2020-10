El piloto de karts que agredió a un rival anuncia su retirada para después borrar su comunicado

Una de las imágenes más impactantes que dejó este domingo 4 de octubre fue el ataque de un piloto de karts a uno de sus rivales durante el Mundial de Karting de la categoría KZ. El protagonista de la lamentable actuación, Luca Corberi, ha emitido un comunicado anunciando que dejaba el deporte y que no volverá a competir más en toda su vida. Pero este mensaje fue borrado poco después por él.

La FIA ha abierto una investigación tras lo sucedido, aunque la secuencia deja poca duda sobre lo acontecido en la carrera celebrada en Lonato (Italia). Mientras, hombres importantes dentro del mundo del automovilismo como Zak Brown o Jenson Button han pedido su expulsión inmediata y que se le castigue con no poder volver a competir.

Ante todo el lío que se ha montado y las muchas críticas que ha cosechado su persona después del ataque en plena carrera a Paolo Ippolito, y que fuese a pegarle una vez ya había finalizado la competición, Luca Corberi decidió escribir unas palabras en su cuenta de Facebook con las que perdía perdón y anunciaba su decisión de abandonar la competición.

Luca Corberi has apologised on social media. He added: 'I’ve decided to don’t take part to any other motorsport competition for the rest of my life.' pic.twitter.com/Oymrkslx0Q — F1 Feeder Series (@F1FeederSeries1) October 5, 2020

"Me gustaría disculparme con la comunidad de los deportes de motor por lo que he hecho. No hay excusas para un acto tan vergonzoso", comenzó afirmando Corberi, para después señalar que no participará "en ninguna otra competición deportiva" durante el resto de su vida. Sin embargo, tras publicar el comunicado lo eliminó.

Comunicado de Luca Corberi

"Me gustaría disculparme con la comunidad de los deportes de motor por lo que he hecho. No hay excusas para un acto tan vergonzoso, ha sido algo que nunca he hecho en mis 15 años de carrera, y realmente espero que no vuelva a verse en el futuro.

Después de la carrera, una vez que me llamaron los jueces deportivos, les pedí que me quitaran la licencia porque era plenamente consciente de mi imperdonable error, pero como me demostraron ellos no tienen el poder para hacerlo, y así está escrito en el reglamento, así que por favor, no les ataquen, ya que solo estaban haciendo su trabajo de la mejor manera posible.

Por esta razón, he decidido no participar en ninguna otra competición deportiva durante el resto de mi vida. No es por hacer justicia, es simplemente lo correcto.

Mi familia ha estado en el karting desde 1985, lo hemos visto crecer, hemos visto lo mejor y lo peor de él. Este episodio será recordado como uno de los peores en nuestro deporte y eso es algo que nunca olvidaré.

No pido indulgencia, porque no me la merezco. Estoy totalmente de acuerdo con los castigos que se me impongan.

Estoy escribiendo hoy para pedir perdón aunque no sea suficiente, porque después de lo que ha sucedido, lo peor lo he hecho yo, un tipo que ama este deporte y después del peor día de su vida lo seguirá haciendo y aún mantendrá sus buenos recuerdos en las carreras.

Muchas gracias".

[Más información - Lamentable ataque de un piloto de karts en plena carrera: lanza parte de su coche a un rival]