Paulo Costa llama "basura humana" a Adesanya tras su humillación y ya exige una revancha

La polémica ha llegado para quedarse a la UFC 253 tras el nacimiento de una revalidad épica entre Paulo Costa e Israel Adesanya. Y no fue precisamente por la derrota del brasileño, que cayó claramente derrotado por K.O técnico, sino por todo lo que vino después.

La celebración de Israel Adesanya, de claro contenido sexual y vejatorio, estuvo totalmente fuera de lugar y ha encendido los ánimos de Paulo Costa. El luchador brasileño no vio tras el combate lo que su rival le había hecho, sino que ha sido días después cuando, tras ver el vídeo de lo sucedido, se ha enterado y ha estallado.

Paulo Costa afirma sentirse herido y dolido en su orgullo por la humillación de Israel Adesanya y por eso es para él una cuestión de honor que le dé una revancha en la que le demostrará qué tipo de cosas se hacen en un octógono y cuáles no, y que el respeto entre los rivales siempre está por encima de todo.

El luchador brasileño ha explotado a través de sus redes sociales donde ha publicado un vídeo en el que insta a Adesanya a batirse en un nuevo duelo con él, ya que tiene ganas de explicarle algunas cosas. Costa se ha referido hacia Israel en términos muy ofensivos y asegura que para él es una cuestión incluso de vida o muerte.

"Se ha convertido en una cuestión de honor y quiero una venganza inmediata, resolvámoslo adecuadamente, a vida o muerte, 100% preparados". Así de directo era el mensaje de Paulo Costa hacia su rival, que ahora tendrá que ver qué respuesta le da tras ser el poseedor del título después de su victoria en el gran evento de la UFC 253 celebrado en Abu Dhabi.

Paulo Costa se enteró de todo lo sucedido después del combate, ya que incluso mientras estaba siendo atendido sobre el octógono tras el brutal combate, Israel Adesanya seguía bailando y celebrando su triunfo demostrando que todo lo que había puesto en valor con su actuación, lo perdía con una pésima forma de celebrar la victoria.

Una celebración desagradable

Sin embargo, el asunto no sé quedó en sus ofensivos movimientos y su baile final, sino que aseguran también que, cuando Paulo ya estaba derrotado, Adesanya le dedicaba comentarios totalmente obscenos con los que responder a las provocaciones que habían tenido ambos en los días previos

De esta forma, la situación está ahora en manos de Dana White, presidente de la UFC, que no solo no se ha manifestado acerca de lo que ocurrió en el combate entre Costa y Adesanya, sino que ahora también tendrá que pronunciarse sobre la petición, o más bien la exigencia, que ha hecho el brasileño para intentar vengarse y limpiar su honor tras esta humillación.

"He venido a hablar sobre lo que la basura humana hizo después de la pelea. No lo vi en la jaula, pero lo vi ahora, y lo desapruebo al 100%. Para mí esto ahora es mortal. Nadie me va a detener. Nadie puede detenerme. Quiero mi revancha y sabes que te esperaré. Algo pasó antes de la pelea. No voy a poner excusas, por mi gente y por mis fans, pero la próxima vez estaré al 100% para pelear contra él y hacerlo pagar. Apunten mis palabras". Así de directo era el mensaje de Paulo Costa.

[Más información: McGregor está de vuelta: anuncia una pelea contra Manny Pacquiao en Oriente Medio]