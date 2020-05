La caza, la pesca y el veto en la desescalada: "No se trata de ideologías, son esenciales para España"

Mientras que la mayoría de los deportes individuales ya han vuelto a los entrenamientos debido al comienzo hace unos días de la Fase 0 de la desescalada y de la 1 este lunes en varias comunidades, la caza y la pesca deportiva en principio no lo harán hasta la 2 en este proceso de vuelta a la normalidad tras el confinamiento por el coronavirus.

Todo ello ha hecho que muchos pescadores y cazadores hayan criticado el "doble rasero" del Gobierno y se hayan sentido discriminados por esta decisión. La caza, contemplada como deporte, se sitúa en el top 3 en lo que se refiere a federados, con más de 300.000 fichas y con 800.000 licencias de caza.

La Real Federación Española de Caza (RFEC) reclamó al Ministerio de Sanidad que rectificase e incluyese esta actividad durante la Fase 1 de la desescalada, al considerar que estaba siendo marginada respecto a otras deportivas y de turismo activo y naturaleza que sí se han autorizado, lo que a su juicio suponía un agravio comparativo. Pero finalmente se decidió que no.

EL ESPAÑOL ha podido hablar con Pedro Ampuero, pescador y cazador deportivo, quien no entiende "por qué se autorizaron desde un principio todas las actividades deportivas individuales menos la caza y la pesca" y a las que considera "esenciales en España".

¿Cómo entra en tu vida la caza y la pesca?

Viene todo por mi familia. Y ahora es mi vida y mi día a día. Somos cazadores, pescadores y pasamos mucho tiempo en el campo y en el mar, y comemos lo que cazamos y pescamos.

Pedro Ampuero, en un momento de caza

¿Te dedicas a otra cosa?

Me dedico también al desarrollo de una marca de ropa enfocada en caza de montaña. Todo eso me permite poder cazar y pescar ya que tengo mucho tiempo libre.

¿Por qué se permitió y decidió desde un principio en las primeras fases hacer cualquier deporte y no la caza o la pesca?

Para los que no lo sepan, hoy en día hay más o menos un millón de cazadores en España y unos 300.000 federados. Para cazar no es obligatorio estarlo, pero es el tercer deporte en España con más números de federados, es decir, la Real Federación Española de Caza es la tercera federación más importante en España.

La caza es el único deporte que tiene representación en todos los pueblos de España. Y el volumen sumado con la pesca representa dos de los deportes más importantes en este país.

Pedro Ampuero

Sobre lo de haber permitido otros deportes y no la caza y la pesca, estamos de acuerdo en que lo importante es siempre la salud y volver a la normalidad. Pero ha habido una discriminación hacia la caza y la pesca. Entiendo que no haya movimientos a otras provincias, pero no tenía sentido que no se pueda cazar o pescar en tu propio municipio y si correr o hacer deporte, ya que el nuestro también es un deporte individual como muchos otros.

Además, la caza es mucho más segura que otros deportes o simplemente el estar en la cola de un supermercado, por lo que es necesaria por todo lo que aporta. Estamos viendo ahora muchos animales en las ciudades y haciendo daños irreparables en la agricultura. No se está pudiendo controlar eso y además la caza y la pesca sirven para conseguir mucha comida de forma orgánica.

Por norma general, la caza y la pesca no están muy bien tratadas y vistas en este país. La imagen que se ha vendido y se vende no es la que realmente representa a los miles de cazadores y pescadores. Es una forma de vida que no está bien vista en general por la sociedad porque la gente que mete más ruido está en contra de ella. Puede que muchos estén de acuerdo con ella, pero les da vergüenza o apuro defenderla o hablar sobre ello porque tienen miedo a las consecuencias.

Una de las cosas que hay que dejar claras es que que la caza y la pesca no entiende de partidos políticos ni de ideologías. Hay veces que la derecha habla de ella y la defiende, pero eso no significa nada. Todo trasciende mucho más que la política ya que hay cazadores de muchas ideologías. Lo que no se entiende es que exista miedo si hablas de ella y que no se defiendan los intereses de mucha gente y de España, ya que es esencial para un país.

Pedro Ampuero

En definitiva, pienso que la caza está siendo marginada respecto a otras actividades deportivas y de turismo activo y naturaleza que sí se han autorizado, por lo que supone un agravio comparativo.

¿La caza y la pesca son colectivos poco valorados y menospreciados en España?

Así es. Los cazadores y pescadores somos gente de campo y del mundo rural. Como estamos mucho en contacto con la naturaleza hemos estado muy callados por norma general. No se ha hecho mucho ruido, pero todo el mundo rural, de la caza o de la pesca tiene mucho poder. Estos dos deportes engloban mucho para el mundo rural y para la agricultura.

La caza es necesaria ya que somos mucha gente en este país. Hay ciudades por todos lados y hemos invadido los espacios naturales, por lo que hay que gestionarlo de alguna forma y lo mejor es la caza. Aunque a la gente le pueda sonar mal, es necesario matar ciertos individuos para el bien de la especie. Amamos mucho a los animales y estamos en contacto con ellos. Yo amo los corzos y si hay que quitar otros animales, se hace. Es por el bien de la especie. Si cortas tres o cuatro árboles en un bosque no tienes porque odiar la naturaleza.

Pedro Ampuero

¿Por qué se os menosprecia?

Existe mucha desconexión del mundo rural al urbano. La gente no sabe y desconoce muchas cosas, hay mucha ignorancia y no entienden qué son los animales, lo que viven y comen, por lo que todo tiene que tener un equilibrio. Se tiende a decir que no se cace que así se protege a los animales y no es así. Existe mucha incultura e ignorancia sobre la caza. Se desconoce lo que realmente siente un cazador o un pescador al hacer la actividad. Se piensa que un cazador o pescador que cuanto más mate, mejor y no es eso. Vamos al campo y al mar a desconectar y si cogemos un animal, mejor. Matar o pescar es lo menos importante que hacemos.

¿Estáis un poco cansados de todo?

Sí. Es ataque tras ataque. La gente está cansada porque es constantemente. Hacemos mucho bien y recibimos ataques gratuitos sin sentidos alguno. La caza no es dañina para nadie y no es un deporte que daña el medio ambiente ni a los animales. Se resaltan las cosas negativas y no lo positivo y eso hay que cambiarlo.

¿Qué le dirías a esa gente que no considera deporte la caza?

La caza entra en la definición de deporte, pero es más que eso. Es parte de la gestión de la agricultura y de la naturaleza. También es cultura porque es una tradición. Lo único que no es, es que es competitiva, ya que no se trata de ser el mejor o de ver quien mata menos o más.

¿Estuvisteis presionando para que os dejen ejercer vuestra labor de caza?

Sí. Cuando toman decisiones que las tomen de forma consecuente y que no haya discriminaciones. Si permites otros deportes, la caza y pesca deberían estar permitidos. La caza tiene mucho más impacto que el pasarlo bien. Se debería haber primado la caza, ser una actividad primaria y no haberla parado debido al confinamiento.

Pedro Ampuero

¿Existen presiones sobre la caza para que se hable mal de ella y no se permitiese ejercerla desde un primer momento?

Al final entiendo que hay que tomar muchas decisiones y que no es fácil. Cada uno mira por lo suyo, pero siempre todo se hace por intereses. Obviamente nosotros lo tenemos todo en cuenta y tomamos nota para el futuro de quienes nos apoyan y nos defienden. Sobre las decisiones que uno toma, todos nos equivocamos y se puede rectificar ya que cuando todo se analizar bien se puede ver desde otra perspectiva. Duele que no se nos hayan permitido desde un principio ejercer nuestra labor y hayamos sido discriminados. A veces parece que hasta que no se hace ruido no ocurre nada. Teniendo la fuerza que tienen la caza y la pesca, debería haber en el Gobierno consejeros que aconsejen sobre cosas del mundo rural, de la caza y de la pesca.

¿Por qué hay gente que considera la caza como algo apestoso?

Por cosas como las que hemos hablado antes. Hay mucha ignorancia. Hay que explicar bien lo que hacemos, para qué servimos. La gente tiene que ver más allá de lo que se ve fuera. Mucha gente se forma una opinión superficial de las cosas y no indagan.

[Más información - Fase 1 desescalada 11 de Mayo: ¿A qué territorios afecta y qué actividades se puede hacer?]