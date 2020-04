Los deportistas del más alto nivel no se han librado de ser inmunes al coronavirus. Son muchos los que están pasando por los estragos que provoca esta enfermedad y, a pesar de que suele dejar muy debilitados a los pacientes, no quieren perder la forma mientras no pueden competir.

Es el caso de Jusuf Hajrovic. Megdan Fighting, la empresa que organiza los combates de este luchador de la UFC, ha mostrado a través de las redes sociales cómo sigue entrenando mientras supera el Covid-19 en un hospital ruso en Novi Pazar.

El luchador no quiere perder el tiempo durante su confinamiento en el hospital y sigue preparándose para volver a la competición levantando camas de la habitación en la que está. Hajrovic aparece en el vídeo que se ha viralizado subiendo y bajando a dos compañeros de habitación con su fuerza bruta.

El luchador de la UFC infectado por coronavirus que entrena levantando camas de hospital

"Yusuf ganará por KO al coronavirus muy pronto", era el comentario que hacía la empresa que gestiona sus combates. El luchador de la UFC suma 13 derrotas, 10 victorias y un empate técnico en su carrera como luchador profesional.

[Más información: La UFC asegura que habrá una velada el 9 de mayo a pesar del coronavirus]