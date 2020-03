División en el deporte español por los Juegos Olímpicos: "Deberían quedar en cuarentena"

Cada día que pasa queda menos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, siempre que el coronavirus lo permita. Del viernes 24 de julio al domingo 9 de agosto, la ciudad japonesa albergará a priori la XXXII edición, siendo la segunda vez en la historia que Tokio es sede de los JJOO.

La cita olímpica parece de momento inamovible, o al menos así se ha asegurado desde el COI y desde el Comité Organizador, a pesar de que haya habido torneos deportivos y ligas que se han cancelado, suspendido o aplazados.

Muchas voces del mundo del deporte han solicitado el aplazamiento de los JJOO a otra fecha, ya que muchos de ellos compiten en desigualdad de condiciones respecto a otros deportistas, y no se podrán preparar bien ni entrenar en condiciones debido a que muchos no pueden salir de sus casas a consecuencia de la cuarentena provocada por el coronavirus.

"El COI sigue completamente comprometido con los JJOO de Tokio 2020, y con más de cuatro meses para su inicio aún no es necesario tomar en este momento decisiones drásticas", explicaba la organización en un comunicado en el que animaban a todos los deportistas a seguir con su preparación.

EL ESPAÑOL ha podido hablar con dos deportistas españoles con diferentes posturas al respecto: Alberto Martínez y Carles Castillejo.

Alberto Martínez, nadador clasificado por primera vez para unos JJOO, confiesa que él no los aplazaría a pesar de que sabe que podría llegar con desventaja respecto a otros nadadores. Carles Castillejo, atleta cuatro veces olímpico, entrena a atletas de élite. El catalán fue campeón de España en 5000 y 1.000 m, media maratón y maratón, y al igual que muchos atletas profesionales, defiende que los JJOO deberían ser aplazados.

¿Cómo están siendo estos días de confinamiento?

Respuesta Alberto Martínez: Me despierto sobre las siete de la mañana y hago una hora de cardio en bici. También he montado unas colchonetas y barras y hago en un circuito los ejercicios que puedo.

Carles Castillejo, durante una prueba Instagram: (@carles_castillejo)

Respuesta Carles Castillejo: Una putada todo porque no podemos salir a la calle a entrenar. Todo lo tenemos que hacer en nuestras casas con una serie de pautas y circuitos.

¿Os gustaría poder salir a la calle como los deportistas italianos o alemanes?

R AM: Sí. Yo he pedido permiso para ir a alguna piscina o al mar. Lo pedía como un pequeño favor que nos podían hacer. Eso no significa que no acatemos lo que ha dicho el Gobierno, ya que no he exigido nada. Hay gente que nos ha dicho que somos egoístas y no es así. Queremos que esta crisis pase lo más rápido posible y si pudiésemos hacer lo mismo que antes, mejor. Cuanto más recursos nos den, estaremos mejor preparados para los JJOO.

R CC: Sí. Correr es el trabajo de un deportista y lo que le da de comer. En otros países han concedido medidas especiales para que los deportistas de élite pueda salir a la calle en vez de correr en casa con una cinta. Seguro que hay alguna manera en la que el COE pueda emitir un certificado que lo tengas que llevar en mano cuando corres, por lo que si te para la policía lo puedes enseñar. Un atleta entrena en unas horas que no hay mucha gente en la calle y menos ahora. Se podría coger el BOE donde aparece los deportistas de alto nivel y permitirles que salgan a entrenar a la calle.

¿Qué recursos os han dado?

Los mismos que los ciudadanos a pie: ninguno.

¿Romperíais la cuarentena?

En ningún momento.

Alberto Martínez, ya estás ya clasificado para los JJOO, ¿qué piensas sobre ellos?

Ojalá se disputen en las fechas previstas y confío en ello, a pesar de que sé que competiremos en desigualdad y desventaja. Yo me seguiré preparando con lo mejor que pueda y no los aplazaría. Prefiero que se mantengan, son mis primeros JJOO y he hecho mucho esfuerzo por estar ahí. Si se aplazan no me asegura nadie que acabe yendo, ya que no se sabe que podría pasar.

Alberto Martínez, durante una prueba Instagram: (@albertomakyct)

¿Piensas que los JJOO se aplazarán?

R AM: El problema es que mueven mucho dinero y los mantienen por ese motivo. Eso sí, si los países deciden plantarse, se aplazarán, pero de momento dudo que eso ocurra.

R CC: Es una tortura mental para el deportista no saber si está entrenando para algo o para nada. El COI debería pensar en poner en cuarentena los JJOO al igual que estamos nosotros, es decir, dejarlos en stand by. Si se llevan a cabo, habrá mucha desigualdad porque hay deportistas que sí están entrenando en buenas condiciones. No tiene sentido mantener los JJOO en las fechas previstas ya que es injusto para muchos. Tendrían que plantearse retrasarlos en base a lo que vaya pasado con el coronavirus o pasar a la historia como los primeros JJOO que se disputen en año impar.

¿Te parecieron bien las medidas del Gobierno?

R AM: Llegaron tarde y al final hemos acabado todos en casa. Si las medidas hubiesen llegado antes, hubiésemos hecho más trabajo seguido antes de los JJOO.

R CC: Habría que ser más estrictos. Hay que usar el sentido común. Si el virus se propaga por contacto, evitemoslo al máximo. Eso significa que se deberían cerrar las empresas que no satisfagan las necesidades básicas del ser humano. Si no limitamos los viajes en transporte público seguirá habiendo contagios. Hay que limitar al máximo el movimiento y hay que endurecer las medidas que ya hay.

¿Hasta cuándo estaremos de confinamiento?

R AM: Espero que solo sean estas dos semanas y que luego haya normalidad y se solucione lo antes posible.

