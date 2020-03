Cintia, los nervios de una gimnasta olímpica: "Llevo esperando 12 años, Tokio se tiene que celebrar"

La gimnasta mallorquina Cintia Rodríguez, componente de la selección española, tiene en su poder un billete para Tokio 2020. Actualmente se encuentra tan cerca de tocar el cielo como de quedarse a las puertas del sueño de su vida que es participar en unos Juegos Olímpicos.

Tras escapársele la clasificación para Londres 2012 y Río 2016, el pasado año logró la clasificación para la cita olímpica que tendrá lugar el próximo mes de julio en el país nipón. Ahora, en medio de la inmensa crisis que ha provocado el coronavirus, Cintia vive con incertidumbre porque no sabe cuál es el futuro de Tokio 2020. Sin ir más lejos, ni el Comité Olímpico Internacional puede garantizar, a día de hoy, que los Juegos se vayan a celebrar. Pero tampoco afirma lo contrario.

Mientras tanto Cintia trata de entrenarse en casa con la mente centrada en el 24 de Julio de 2020, fecha en la que dará comienzo la cita olímpica. Tanto es así, que está compartiendo en sus redes sociales sus entrenamientos para hacer partícipes a todos sus seguidores de cómo está preparando el camino hacia Tokio. En El Español hemos hablado con ella para conocer de primera mano cómo está viviendo estos momentos tan convulsos.

Cintia Rodríguez entrenando en su casa para Tokio 2020

¿Cómo lleva el confinamiento?

Lo llevo, dentro de lo que cabe, todo lo bien que se puede llevar. No es una situación fácil pero es mejor tomárselo de forma positiva que de forma negativa. Estoy intentando llevarlo lo mejor posible

¿Cómo entrena en casa? No es lo mismo hacerlo ahí que en el gimnasio...

No, necesito mis aparatos y aquí, en casa, es imposible tenerlos. Así que lo que hago es, básicamente, la parte física para no perder la forma e intentar mantenerla lo mejor posible. Me he organizado de manera que por las mañanas hago un trabajo de ballet y la preparación física más general, y luego por la tarde hago un Skype con la entrenadora y me va dando instrucciones de lo que tengo que hacer.

¿Cómo le afecta esta situación psicológicamente?

He hablado con el psicólogo y el trabajo que hacía con él en el gimnasio lo estoy realizando desde casa. Así que psicológicamente lo llevo lo mejor posible, con una mente fuerte y aguantando.

¿Cómo está afectando el coronavirus a las competiciones de gimnasia?

Primero me cancelaron la copa del mundo que tenía esta semana, y más adelante teníamos el Campeonato de Europa que, en un principio, nos dijeron que iba a ser a puerta cerrada pero hace unos días nos dijeron que se cancelaba. Así que ahora mismo no tengo ninguna competición a la vista.

Cintia Rodríguez compitiendo Instagram (@cintiia_94)

¿Qué opina respecto a la situación de los Juegos Olímpicos de Tokio?

De momento es lo único que no me han cancelado y espero que no me lo cancelen porque es el sueño de mi vida y, aunque no llegue en la máxima forma, con estar allí yo ya seria feliz.

Es decir, que es de las que prefiere que se celebren...

Sí, por mi parte sí. Está claro que no llevaría la preparación que toca pero todos los meses previos que me quedasen antes de su celebración, daría el 100%. Llegaría en la forma en que llegase pero solo con el hecho de ir sería feliz.

Hay deportistas, como Carolina Marín, que piden aplazar los Juegos. ¿Qué opina usted al respecto?

Son deportistas que se juegan una medalla olímpica y no están en la misma situación que yo. Yo no me juego nada en unos Juegos, yo solo con estar cumpliré lo que ya tenía en mente, pero es verdad que, como he dicho, ellos se juegan una medalla olímpica y hay deportistas de otros países que siguen entrenando. Supongo que miran por su interés y buscan lo mejor para ellos pero yo, personalmente, no me juego nada así que por mi que se celebren.

Cintia Rodríguez en plena competición Instagram (@cintiia_94)

¿Para usted es un triunfo poder estar en Tokio 2020?

Sí, jamás imaginamos que conseguiríamos la plaza para los Juegos. La conseguimos después de mucho trabajo. Para la clasificación aún quedamos las 12 gimnastas entonces todo lo que pase a partir de ahí estará bien pero no nos jugamos una medalla entonces con ir y hacerlo bien, estaré muy satisfecha. Asé que por mi parte que se celebren los Juegos.

¿Qué supondría para un deportista de élite el aplazamiento de los Juegos?

Todavía no lo he pensado ni lo quiero pensar pero supondría un año más de cambiar la planificación, un año de esfuerzo y de intentar mantenerse lo más sano posible y de aguantar.

¿Sería duro tener que alargar esa preparación de cuatro años, uno más?

Mucho. En mi caso no son 4 años, ya son 12 años los que he buscado la plaza olímpica y este año por fin llegó. Quería retirarme después de los Juegos y, ahora, tener que pensar que tengo que aguantar otro año más, es complicado.

¿Aparece el miedo a las lesiones?

Supongo que no es miedo, es que ahora mismo mi forma física está bien, estoy sana y voy aguantando los dolores y podré aguantarlos hasta Tokio 2020. Ahora bien, si me tienen que posponer los Juegos un año o dos, tendré que cambiar la mentalidad para tener la cabeza puesta en aguantar otro año mas.

Cintia Rodríguez posa con una medalla conseguida de camino a Tokio 2020 Instagram (@cintiia_94)

¿Es difícil el trabajo mental en esta situación?

Sí, cuesta mucho estar en casa y ver que no estas haciendo todo el trabajo que tenías en mente y que llevas un año planificando, desde la clasificación. Todo este año lo teníamos planificado y ahora se ha ido todo a la mierda. Estar en casa y no poder hacer lo que te toca te frustra, te pone nervioso y triste pero es lo que hay. No nos podemos dejar llevar por esas emociones negativas, hay que centrarse en las positivas: estoy bien, estoy sana y estoy entrenando en casa.

¿Qué le dicen sus entrenadores?

Ayer hablaba con mi entrenador por Whatsapp y me decía que, de momento, los Juegos Olímpicos se hacen, que esté tranquila, que mire el lado positivo de las cosas, que si ahora tengo alguna molestia estoy en casa y estoy reposando un poco más. En definitiva me dice que intente ver el lado positivo y que lo vamos a conseguir.

¿Se levanta con el miedo de mirar el móvil y ver que se han cancelado los Juegos?

Sí, me levanto todos los días para ver qué dicen, que no dicen, si se suspenden...

¿Es difícil controlar esa incertidumbre?

Sí, cuando lees una noticia que dice que a lo mejor los Juegos se posponen dos años lo primero que pienso es 'pues me quedo un rato más en la cama... ¿Para qué voy a entrenar?'. Pero al final te levantas y haces, aunque sea en el salón de tu casa los ejercicios que tienes que hacer.

