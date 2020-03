Thomas Bach, presidente del COI, recula sobre Tokio 2020: "Se manejan diferentes escenarios"

El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, ha concedido una entrevista al New York Times en la que ha manifestado que aún es temprano para tomar una decisión firme respecto a los Juegos Olímpicos de Tokio. Y es que la incertidumbre rodea, desde hace unas semanas, la cita olímpica en plena crisis por el coronavirus.

El exgrimista alemán y actual presidente del COI confirmó que están "especulando sobre posibles acontecimientos". Además de añadir que no conocen "cuál será la situación" el próximo mes de julio, cuando está previsto que den comienzo los Juegos, y asegura que están "considerando numerosos escenarios pero al contrario que otras organizaciones deportivas o ligas profesionales nosotros tenemos aún cuatro meses y medio hasta los Juegos". Lo cierto es que el tiempo está siendo el mejor aliado de la cita olímpica en Japón.

A pesar de eso, no puede asegurar si los Juegos de Tokio se van a celebrar. "Nadie sabe qué pasará mañana, en un mes o en cuatro meses. Por lo tanto no sería responsable de ninguna forma establecer una fecha en este momento", indica.

Miraitowa y Someity, las mascotas oficiales de Tokyo 2020 REUTERS

Insiste en que el futuro de la cita olímpica depende de cómo avance la curva del COVID-19. "Hay muchos pronósticos diferentes sobre el coronavirus. Unos te dicen que seguirá la misma curva, otros que llevará más tiempo y hay gente que habla de olas diferentes y que viviremos esto durante mucho tiempo. Confiamos en nuestro equipo y en la OMS, que nos dicen que es pronto para tomar una decisión", comenta.

Compara los Juegos con las competiciones europeas

"Muchas competiciones han pospuesto sus partidos para la próxima semana o dentro de dos. Y otros han pospuesto eventos para dar cabida a otras competiciones. La Eurocopa debía haber empezado en junio en Italia. La han aplazado un año y las ligas de Europa lo han recibido bien porque pueden terminar sus temporadas", señala Bach.

Pero asegura que ellos no están "celebrando los Juegos Olímpicos" por tanto no deben "alterar el calendario". "No estamos poniendo en la agenda la cancelación de los Juegos. Se lo debemos a los atletas y al mundo que mira a los Juegos", afirma Bach para la tranquilidad de los deportistas.

Están actuando de forma responsable

Asegura Bach que, en primer lugar, el objetivo del COI es "proteger la salud de los deportistas y contener el virus". "En segundo lugar nuestra decisión no estará tomada por intereses financieros. Los 206 comités y las federaciones manifestaron que el mundo, en una situación tan difícil, necesita un símbolo de esperanza. No sabemos cuánto durará esto pero nos gustaría que la llama olímpica sea una luz al final del túnel", afirma.

Compara la situación con Moscú 1980

Comenta Thomas que en los Juegos Olímpicos de Moscú "también había mucha incertidumbre. ¿Se celebrarán los Juegos de Moscú? ¿Podremos ir? Y si vamos, ¿en qué circunstancias? Para un deportista lo peor para la preparación es la incertidumbre, porque te distrae de los entrenamientos y la preparación".

Preocupación de los deportistas

Respecto a la preocupación que ronda a los atletas, Bach les aconseja que "se pongan en contacto con sus comités nacionales para que tengan información de primera mano sobre cómo pueden entrenar respetando sus restricciones". "Hemos visto que algunos sí pueden y que otros deportistas son muy creativos a la hora de entrenar en casa. Recomendamos que los deportistas vigilen las medidas vigentes en sus países y que lo consulten con los comités nacionales", concluye el alemán.

